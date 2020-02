Francesco Calabria, chief financial officier dello Studio Martelli & Partners

L’11 febbraio 2020 Francesco Calabria è nominato chief financial officier e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dello Studio Martelli & Partners. Riporterà direttamente all’avvocato Giovanni Battista Martelli, amministratore delegato della società.

Francesco Calabria ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Direzione d’Impresa, indirizzo professionale presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha maturato competenze nell’ambito della consulenza alle imprese ed altre organizzazioni economiche nei settori inerenti operazioni economico-finanziarie, patrimoniali e fiscali. Ha collaborato in qualità di consulente con diversi studi legali e commerciali. Vanta competenze in Diritto societario, Diritto del lavoro, Pianificazione fiscale e Contabilità e bilancio.