Parte il Radio Italia Winterland 2020, iniziative in pista con Alpitour

È partito il 15 febbraio e proseguirà fino al 5 aprile il Radio Italia Winterland Tour 2020. Una serie di iniziative, realizate con la partnership Alpitour, per animare le più belle località sciistiche d’Italia e per offrire pause di divertimento fra una discesa e l’altra. Nel pieno della stagione, con la collaborazione di Neos e Bravo Club, la nuova edizione di Radio Italia Winterland Tour si snoda lungo otto weekend, durante i quali sarà ricreato un vero e proprio villaggio turistico, con igloo personalizzati firmati, una boule de neige dove scattare simpatici selfie e un Neos 787 Dreamliner gonfiabile di ben 18 metri di lunghezza e 15 di larghezza allestito in prossimità delle piste.

Dall’Abruzzo al Trentino, passando per la Valle d’Aosta e il Piemonte, il tour coinvolgerà il pubblico con la musica e l’animazione di Radio Italia. Un’occasione di festa scandita dalle attività di animazione firmate Bravo Club, che offre anche la possibilità di vincere una vacanza targata Bravo Club e Neos in palio tutte le domeniche con la gara “Indovina la destinazione”. Il progetto viene promosso con oltre 300 promo settimanali su Radio Italia.

La collaborazione di Radio Italia e Alpitour proseguirà in primavera, nel club Bravo Baia di

Tindari, in Sicilia, da dove saranno trasmessi i programmi radiofonici e dove sarà organizzata una serata di dj set e un concerto,con un artista a sorpresa. Ma la sinergia fra musica e vacanza non finirà qui, e nei prossimi mesi già si sta preparando una lunga serie di nuove iniziative.