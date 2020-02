La moda a Milano non dimentica la Cina

Messaggio di solidarietà e sfilate ed eventi trasmessi in streaming su piattaforme cinesi.

‘China We Are With You’ e’ una campagna della Camera della Moda di Milano che verrà lanciata durante il CNMI Fashion Hub in apertura di Milano Moda Donna. “La Repubblica Popolare Cinese sta attualmente combattendo una terribile epidemia”, racconta un comunicato della Cnmi che sottolinea come “il popolo cinese sta affrontando con enorme dignità e forza d’animo e che ha suscitato la solidarietà di tutto il mondo”.

Ma oltre alle parole di solidarietà ci sono anche i fatti. Considerando che la Cina e’ un mercato sempre più interessante per la moda e il lusso la Camera della Moda Italiana punta sulle tecnologie digitali per permettere al mondo della moda cinese, che non può essere fisicamente a Milano a causa dell’emergenza e delle restrizioni di viaggio per il Corona virus, di partecipare visivamente alla fashion week. CNMI trasmetterà infatti gli show e altri eventi chiave in streaming, creando contenuti speciali su misura, in collaborazione con piattaforme locali. Il progetto Sino Italian Fashion Town by Chic Group partecipa attivamente all’iniziativa e suoi otto stilisti emergenti cinesi saranno presentati durante il Fashion Hub presso La Permanente. Oltre al fatto straordinario che la settimana della moda di Milano aprirà con una sfilata dello stilista cinese Han Wen, un fashion designer basato a New York.

Nello specifico le sfilate verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme Tencent’s (页面推广). Contenuti speciali ed esclusivi saranno condivisi sul profilo WEIBO di CNMI (http://bit.ly/CNMIweibo). CNMI in collaborazione con il suo media partner CLASS EDITORI, produrrà video con gli insight sulle sfilate e sulle presentazioni, che daranno all’audience cinese la possibilità di avere l’accesso ai backstage, a seguire interviste con i designer e notizie sugli eventi più importanti di ogni giornata.