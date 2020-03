Alberto Bruschi, Emea business community leader di Milestone Systems

Il 4 marzo 2020 Milestone Systems, multinazionale danese che promuove lo sviluppo e l’innovazione nell’utilizzo della tecnologia video tramite la collaborazione con una community di partner, annuncia la nomina a Emea business community leader di Alberto Bruschi, in carica effettiva da gennaio. Nel nuovo ruolo ha il compito di coordinarne le attività e di rafforzare la presenza della multinazionale tramite lo sviluppo di partnership strategiche.

Bruschi entra in Milestone Systems a settembre 2015, con la carica di country manager Italia. Nel 2016 acquisisce nuove responsabilità, inglobando nelle proprie competenze territoriali anche la Spagna e il Portogallo. Dopo aver preso la leadership del team iberico, nel 2017 gli viene affidata la gestione di tutto il Sud Europa, con l’estensione della posizione a nuove aree territoriali tra cui l’intera regione iberica e la Francia. Da qui la sua carriera professionale in azienda viene marcata da responsabilità che guardano a confini ancora più ampi nell’ambito della gestione della community dei partner tecnologici, fino a ricoprire la posizione di regional manger per il Sud Europa (posizione che continua a mantenere).

Oltre agli studi presso il Politecnico di Milano e le specializzazioni in Sales Management in Bocconi, Bruschi ha alle spalle oltre 25 anni di attività manageriale nel mercato della sicurezza e dell’elettronica con esperienze imprenditoriali e di consulenza nello sviluppo di reti commerciali e di strategie di sviluppo per aziende come March Networks, in qualità di vice president Emea, Alesys e la filiale italiana di Dallmeier.

“L’obiettivo è di promuovere progetti ‘beyond security’, in grado di svelare il lato più autentico e più innovativo di una tecnologia nata per il mondo della sicurezza ma pronta per essere implementata su infiniti scenari”, ha dichiarato il nuovo Emea business community leader.