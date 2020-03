Ritmi rallentati e copertura medica. Le richieste dei lavoratori di Amazon Ny al ceo Bezos

C’e’ molta preoccupazione negli Stati Uniti per il rischio Coronavirus. Una testimonianza evidente la petizione su cui sta raccogliendo firme la Amazonians United Nyc, organizzazione sindacale dei lavoratori di Amazon di New York. Un documento [1], che pubblichiamo qui sotto, in cui si chiedono misure protettive per i lavoratori dei magazzini nei confronti del virus e soprattutto la copertura economica da parte di Amazon in caso di malattia del lavoratore o del suo impegno per un parente ammalato. I lavoratori chiedono anche di rallentare i turni per potersi lavare spesso le mani. Uno scenario ottocentesco.

Caro ceo di Amazon Jeff Bezos,

Mentre la pandemia di coronavirus si sviluppa e le comunità di tutto il mondo si preparano al peggio, i lavoratori di Amazon sono diventati cruciali per procurare cibo, acqua e prodotti sanitari ai cittadini. Abbiamo registrato un aumento della vendita del volume di tali beni, mettendo i lavoratori a dura prova. Eppure, nonostante i maggiori carichi di lavoro, Amazon continua a imporre di aumentare le quote di produttività. Allo stesso tempo, molti lavoratori sono sconcertati nello scoprire che la società ha negato loro illegalmente un congedo per malattia.

Come dipendenti Amazon, siamo preoccupati per l’attuale mancanza di misure di protezione dell’azienda. Mentre Amazon ha preso limitate precauzioni per affrontare il coronavirus, c’e’ bisogno di un piano globale per garantire la sicurezza di tutti i suoi lavoratori e del grande pubblico, incluso concedere ai lavoratori ferie retribuite e non semplicemente estendere la durata delle nostre ferie non retribuite, come è stato recentemente annunciato.

Chiediamo che Amazon faccia immediatamente i seguenti passi e si consulti con noi su ulteriori passi nel prossimo futuro:

1) Informaci sulle misure che Amazon sta adottando per garantire la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, appaltatori e lavoratori nelle sue filiali (Whole Foods, ecc.).

2) Pagare i lavoratori per tutte le ore normalmente programmate in caso di chiusure temporanee o di limitate ore di funzionamento di qualsiasi azienda Amazon a causa del coronavirus. Nel caso di chiusure totali o parziali, i trasportatori dovrebbero comunque essere pagati al loro tasso normale per il tempo in cui altrimenti lavorerebbero.

3) Concedere ai lavoratori un congedo di malattia retribuito sufficiente per far fronte all’impatto del coronavirus, indipendentemente dal tempo di malattia maturato accumulato o dalle differenze nelle leggi locali. Ciò include i lavoratori che hanno sintomi del virus, i lavoratori che devono prendersi cura di una persona cara con sintomi del virus, i lavoratori le cui disposizioni per l’assistenza all’infanzia sono interrotte a causa di chiusure scolastiche o problemi simili e i lavoratori che sono in quarantena anche senza avere sintomi del virus. Altre società hanno già iniziato a prendere queste misure; Amazon dovrebbe affrontarea questo problema.

4) Consentire ai lavoratori di fare pause frequenti e regolari di lavaggio delle mani di cui abbiamo bisogno per garantire la nostra sicurezza senza alcuna penalità da parte dell’azienda, anche se queste pause ci impediscono di rispettare le quote di produttività. Funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità riportano che il coronavirus può persistere sulla superficie per diversi giorni. Spediamo merci a clienti in tutto il mondo. Ci vuole tempo extra per salvaguardare la sicurezza non solo dei lavoratori, ma dei clienti e della comunità in generale.

5) Incoraggiare e sostenere gli sforzi statali e federali per approvare le leggi che impongono alle aziende di provvedere immediatamente un adeguato congedo per malattia retribuito per i propri lavoratori. Amazon non è l’unica azienda con lavoratori vulnerabili agli effetti di questa pandemia. I governi dovrebbero immediatamente imporre leggi sul congedo di malattia retribuito e che impongano a tutte le aziende di concedere un adeguato tempo di retribuzione lontano dal lavoro per far fronte agli effetti del coronavirus.