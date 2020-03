Codice Edizioni, la scienza in diretta Facebook

Tanti gli inviti alla lettura, in questo periodo di ‘casalinghitudine’. Ma tante anche le perdite del settore, che ancor prima delle chiusure causa coronavirus aveva già visto calare le vendite di oltre il 25%.

Gli editori però non si fermano.

Scrive, in una lettera ai librai, Vittorio Bo, fondatore di Codice Edzioni: “Noi crediamo nella militanza della lettura e attraverso i nostri libri vogliamo nutrire comunità di lettori appassionati. Siamo convinti che in questo momento alcuni testi siano ancor più necessari, per aiutarci a capire oggi e non dimenticare domani”.

Codice Edizioni – casa specializzata in letteratura scientifica – ha quindi deciso di avviare il progetto #CodicePresenta che, partendo da un titolo, permetta di parlare di prevenzione, buone pratiche, società. Il primo appuntamento si può seguire oggi alle 17 sulla sua pagina Facebook, ed è l’incontro fra la giornalista scientifica Roberta Villa e il professor Paolo Vineis, ordinario di Epidemiologia ambientale all’Imperial College di Londra. Un incontro ‘aperto’: chi vuole potrà intervenire e porre domande, offrire spunti.

Agli interventi Live si affiancheranno dalla prossima settimana altri contributi video o testuali degli autori di Codice. L’editore sta inoltre organizzando un ciclo di webinar chiusi con autori e traduttori della casa, per approfondire alcuni titoli. Le sessioni, cui può partecipare una ventina di iscritti, sulla piattaforma Zoom.