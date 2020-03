Sky Cinema con Alessandro Gassmann per la nuova campagna

Parte oggi, 19 marzo 2020, ‘Dove il cinema vive’, la nuova campagna di Sky Cinema, in programmazione sui canali Sky con Alessandro Gassmann come testimonial. Il progetto è realizzato da M&C Saatchi e girata negli studios di Cinecittà.

Il concept della campagna pubblicitaria vede Gassmann nei panni di un Cicerone che accompagna il boss degli studi cinematografici, interpretato da un cliente Sky che riceve tutte le attenzioni del caso da parte di attori, registi, comparse e maestranze. Inizialmente, vediamo Gassmann indossare gli abiti di un soldato della Prima Guerra Mondiale, mentre guida il nuovo capo tra zombie, ballerine di cabaret e attrici in abiti vittoriani. Quando Gassmann viene richiamato sul set, il boss si aggira da solo per gli studios e vede i Ghostbusters, passa per un set western, vede i doppiatori alle prese con i dialoghi di Shrek, ammira la realizzazione di una scena d’amore, arretra di fronte al protagonista del film Halloween e finisce per sbaglio nell’inquadratura di Spider-Man. Alla fine Gassmann ritrovare il cliente-capo, indossando uno smoking come gli attori alla Notte degli Oscar®, mentre gli presenta la sua nuova auto: la DeLorean di Ritorno al futuro, dove è già seduta la sua famiglia.

La campagna, spiega un comunicato, promuove i generi del grande cinema: dalle prime visioni ai film d’autore, dalle collection dedicate alle saghe e agli attori più noti fino a commedie, thriller, horror, film drammatici, romantici, d’azione e per tutta la famiglia. Un’offerta anche on demand, con una selezione di film disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

I prossimi titoli

– ‘La favorita’ (domenica 29 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Due), che ha ottenuto il Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2019 e che si è aggiudicato l’Oscar® per la miglior attrice a Olivia Colman, nel cast insieme a Emma Stone e Rachel Weisz; – Clint Eastwood è il regista e il protagonista di ‘Il Corriere – The Mule’ (venerdì 20 marzo, alle 21.15 su Premium Cinema), film tratto da dalla storia vera dell’ultraottantenne Leo Sharp, veterano della Seconda Guerra Mondiale, che divenne il più anziano corriere della droga di sempre;

– ‘Men In Black: International’ (lunedì 30 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno), con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, l’ultimo capitolo della saga nata 22 anni fa con Will Smith e Tommy Lee Jones.

Il cinema italiano

– L’ultima commedia di Antonio Albanese ‘Cetto c’è senzadubbiamente’ (lunedì 23 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno);

– La commedia fantastica scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani, ‘Il giorno più bello del mondo’ (domenica 12 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno);

– ‘L’Immortale’ (lunedì 13 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno), uno dei maggiori successi al box office e primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei protagonisti di Gomorra – La serie;

– Dolcissime (giovedì 19 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno), la commedia diretta da Francesco Ghiaccio e scritta anche da Marco D’Amore, con la storia di tre ragazze derise per il loro aspetto fisico che cercano il riscatto in una gara di nuovo sincronizzato;

– ‘Martin Eden’ (mercoledì 8 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Due), diretto da Pietro Marcello, con Luca Marinelli – Coppa Volpi al Festival di Venezia 2019 – nella libera trasposizione del romanzo di Jack London che ha ottenuto 11 candidature ai prossimi David di Donatello;

– ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ (lunedì 20 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno), dal romanzo di successo di Giacomo Mazzariol, una storia di formazione con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Le collection tematiche

– Sky Cinema Spider-Man, attualmente in programmazione fino al 26 marzo con i film dedicati all’Uomo Ragno;

– Prossimamente, Sky Cinema Men In Black (dal 27 al 31 marzo) con i 4 film che compongono la saga;

– Ad aprile sarà protagonista il cinema d’animazione: dall’1 al 19 aprile ci sarà Sky Cinema Dreamworks con le animazioni nate nello studio cinematografico. Tra i titoli proposti anche ‘Shrek’, ‘Kung Fu Panda’, ‘Dragon Trainer’, ‘Z la formica’, ‘Baby Boss’;

– Seguiranno, ad aprile, due collection dedicate a due grandi attori di Hollywood: Robert De Niro (20-24 aprile) e Sylvester Stallone (25-30 aprile) con la prima tv di ‘Rambo – Last Blood’ lunedì 27 aprile.

Prossimamente su Sky Cinema anche l’ultimo film di Quentin Tarantino, ‘C’era una volta a… Hollywood’, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (che ha vinto l’Oscar® come miglior attore non protagonista), Margot Robbie, Emile Hirsch e Margaret Qualley, e anche ‘Fast & Furious – Hobbs & Shaw’, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, ultimo spin-off in ordine di tempo del franchise.