Coronavirus, Wolters Kluwer lancia in Italia iniziative per affrontare l’emergenza

In questo clima di emergenza sanitaria, Wolters Kluwer – società attiva nelle soluzioni di informazione, software e servizi – ha implementato una serie di iniziative in Italia per affrontare il coronavirus, facendo donazioni a supporto degli ospedali e rendendo i disponibili i servizi digitali gratuiti per i professionisti.

L’azienda, riporta una nota, ha donato infatti 50 mila euro all’ospedale Luigi Sacco di Milano, che verranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature, beni e servizi per l’unità di terapia intensiva, nonché per le attività dei laboratori di ricerca dell’ospedale milanese. Inoltre Wolters Kluwer – attraverso il suo business CCH Tagetik a Lucca – ha finanziato l’acquisto di 8 letti di terapia intensiva (Icu) per gli ospedali dell’area di Lucca, in base alle esigenze specifiche segnalate dalla direzione sanitaria della Usl Toscana Nord-Ovest, impegnata ad espandere la capacità ospedaliera.

La società, ha anche aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale, promossa dal Ministero per l’Innovazione

Tecnologica e la Digitalizzazione per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus, rendendo

disponibile l’accesso gratuito ad alcuni servizi digitali per i professionisti, aziende e pubblica amministrazione.