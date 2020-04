Nasce Quella volta che…, iniziativa di Elle dedicata al mondo del cinema

A partire da oggi – 6 aprile 2020 – è on line ‘Quella volta che…’, nuovo format con i protagonisti del mondo del cinema curato da Piera Detassis, editor at large cinema e entertainment di Elle, il periodico francese dedicato alla moda, alla bellezza e all’intrattenimento femminile.

Come spiega un comunicato, in Quella volta che… Piera Detassis narrerà a cadenza settimanale i retroscena degli incontri con i personaggi del cinema internazionale, “Non storie compiute – spiega proprio Detassis – ma folgorazioni, incontri, vicinanze che rivelano il lato nascosto di un personaggio, stelle e talenti sbirciati dietro le quinte”. Il 6 aprile si comincerà con alcuni grandi nomi, come Nicole Kidman, Meryl Streep, Tom Hanks e Jonny Depp.

Quella volta che… fa parte delle iniziative di Elle legate al mondo del cinema, come il format ‘Parla con Elle’, le interviste sul ‘divano rosso di Elle’, la partecipazione attiva all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, con un Daily di successo, e la presenza in altre vetrine del cinema e dell’intrattenimento.