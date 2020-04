Nuovo sito per Uno Sguardo Raro, festival internazionale di cinema sulle malattie rare

E’ online, a partire dall’8 aprile 2020, il nuovo www.unosguardoraro.org, sito di Uno sguardo raro – The Rare Disease International Film Festival, che si apre al pubblico con una piattaforma streaming per portare nelle case di tutti il mondo visto dalla prospettiva di chi ha una malattia rara o una disabilità, con positività e resilienza.

Come spiega un comunicato, Uno Sguardo Raro propone opere intense che arrivano da tutto il mondo e mettono in luce le vite extra-ordinarie che raccontano e che possono insegnare a godere di ogni piccola gioia che la vita regala. Finalmente, anche chi non riuscisse a partecipare fisicamente alle proiezioni in sala, potrà vedere le opere in concorso e non solo.

Registrandosi nella sezione ‘Play’ del sito, sarà possibile votare online i finalisti dell’edizione 2020 (la V del concorso legato al Festival) per il Premio Giuria Popolare, uno dei diversi premi che saranno assegnati dal Festival. Oltre a questo sarà possibile seguire le attività sui social Facebook ed Instagram e guardare in streaming una selezione delle migliori opere delle passate edizioni, in attesa dell’appuntamento delle giornate del Festival appena l’emergenza epidemiologica tornerà sotto controllo.

Uno Sguardo Raro, oggi, è un albero a più rami, quattro per l’esattezza e per ora. Perno del progetto resta il Festival, l’unico internazionale di cinema dedicato al tema delle malattie rare, ora più che mai un tema caldo che spinge Uno Sguardo Raro a non fermarsi. Gli altri rami: la nuova sezione ‘Lab’ per la formazione e la produzione di originali prodotti audiovisivi sul tema; il canale di distribuzione ‘Tour’ per far girare le opere video; e infine ‘Play’, la prima piattaforma di streaming gratuita dei migliori video, cortometraggi, documentari e spot di sensibilizzazione sui temi delle malattie rare, della disabilità, della resilienza, e non solo, selezionati dal Festival Uno Sguardo Raro.

Il Festival ha ricevuto un Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati, e per il terzo anno consecutivo la Medaglia di Merito della Presidenza della Repubblica. Ha il patrocinio di: 100Autori, Agis Scuola, Anac, Biblioteche di Roma, Comune di Castel di Sangro, Comune di Velletri, Federsanità Anci, Fondazione Mondino, Fondazione Telethon, Istituto Superiore di Sanità, Mibact, Provincia dell’Aquila, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale, Roma Lazio Film Commission, Rotary Club Ponte Milvio, Uniamo Fimr onlus, Tra i partner che collaborano attivamente alla realizzazione del Festival Agenzia Dire e Dire Giovani, Associazione PA Social, Concorso letterario, artistico e musicale ‘Il Volo di Pegaso’del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, Fabbrica Artistica, Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Heyoka Empath, Istituto Cine-tv R. Rossellini, O.Ma.R – Osservatorio Malattie Rare. Il Festival è realizzato con il contributo di “Buone pratiche, Rassegne e Festival” nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola promosso dal Miur e dal Mibact, e con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Il Festival è inoltre reso possibile dal contributo non condizionato di Roche, Sobi, Takeda e con il sostegno non condizionato di Sanofi, aziende farmaceutiche attive anche nel settore delle malattie rare.