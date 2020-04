Massimo Angelini, direttore external affairs, corporate communication and partnership della Luiss

A completare il management team, la squadra che guiderà la Luiss in una “delicata fase di cambiamento, legata anche alla grande emergenza che il Paese sta vivendo”, è stato chiamato Massimo Angelini a ricoprire da aprile 2020 la carica di direttore per il settore external affairs, corporate communication and partnership.

La Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli – che si occupa in particolare di giurisprudenza, economia, management, finanza e scienze politiche – ha attivato in questo periodo dei percorsi di didattica online, incluse le sessioni di esame e di laurea, “per consentire a tutta la comunità degli studenti di poter continuare il proprio percorso formativo”.

Angelini arriva alla Luiss dopo una lunga esperienza a livello manageriale nel mondo delle telecomunicazioni. Fino allo scorso 31 marzo è stato, infatti, public affairs, internal & external communication di WindTre, ruolo che ha ricoperto per 8 anni, prima in Wind e poi, dopo il merger con 3, nella nuova realtà delle telco italiane.