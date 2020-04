Avio Aero: a Ylenia Berardi la responsabilità di public affairs ed external relations

Ylenia Berardi amplia il suo ruolo in Avio Aero. Alla guida delle relazioni istituzionali dal 2013, a partire da aprile 2020 ha assunto anche la responsabilità delle relazioni esterne (media relations, social media, ceo profiling) con una specifica delega alla crisis communication.

Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università Sapienza, Berardi ha un background giornalistico che spazia dalla tv (Telenorba), alla radio (Radio 1), dalla carta stampata (Formiche) al web (Condé Nast, Linkiesta, Lettera43). Nel suo cv figurano esperienze istituzionali, svolte alla Camera dei Deputati per diversi anni, fino alla collaborazione con la presidenza della Commissione Affari esteri, e curando l’ufficio stampa di Magistratura indipendente per il rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura nel 2010.

In quegli anni, Berardi ha anche firmato diverse pubblicazioni scientifiche e collaborato a master universitari dell’università Sapienza; da un paio di anni è docente a contratto per il master anticorruzione dell’università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Nel mezzo, alcuni anni di coordinamento del comitato scientifico della fondazione Rel, presieduto dall’ex ministro e professore emerito di Scienza delle finanze all’università di Torino, Francesco Forte.