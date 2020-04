Alibaba investe 28 miliardi di dollari nel cloud

Il ramo di cloud computing di Alibaba ha annunciato lunedì che investirà 200 miliardi di yuan (circa 28 miliardi di dollari) nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di base come il sistema operativo cloud, server, chip e reti entro tre anni. Alibaba Cloud Computing ha sottolineato che l’investimento

espanderà ulteriormente la scala dei data center e dei server.

Zhang Jianfeng, presidente di Alibaba Cloud Intelligence, ha spiegato che la cloud intelligence è una delle strategie di base di Alibaba, che non sarà influenzata dall’impatto del nuovo coronavirus. L’azienda

è stata impegnata nella costruzione di data center per 11 anni e vanta oltre 100 data center cloud in 21 regioni in tutto il mondo. Alibaba applicherà le sue ultime conquiste di ricerca tecnologica nella

costruzione dei data center di prossima generazione. (Rem/Adnkronos)