Olimpiadi Tokio 2021, esperto giapponese “molto pessimista”: difficile controllare atleti da tutto il mondo

Un infettivologo giapponese, fortemente critico sulla gestione di Tokyo dell’epidemia, si è detto “molto pessimista” sulla possibilità che le Olimpiadi in Giappone si possano tenere nel lugiio del 2021.

“Onestamente, non credo sia probabile che le Olimpiadi si svolgano l’anno prossimo”, ha detto Kentaro Iwata, professore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Università di Kobe (Ovest) in una conferenza stampa online.

Il mese scorso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha preso la storica decisione di posticipare i Giochi – la cui apertura era prevista per il 24 luglio 2020 – a seguito della crescente preoccupazione e della pressione degli atleti e delle federazioni sportive per la crisi sanitaria globale.

I Giochi Olimpici di Tokyo sono ora in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021 e i Giochi Paralimpici dal 24 agosto al 5 settembre 2021. Negli ultimi giorni, in vista della diffusione globale della malattia, sono sorti dubbi sulla possibilità di organizzare il più grande evento sportivo del mondo anche a distanza di un anno. “I Giochi Olimpici richiedono due condizioni: controllare la Covid-19 in Giappone e controllarla ovunque, perché gli atleti e gli spettatori di tutto il mondo devono poter partecipare”, ha detto. (AGI)