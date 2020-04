L’ascolto campano di Rete4. Giordano ed il caso Feltri: per ‘Fuori dal coro’ a rischio 100 mila spettatori

L’equivalente del San Paolo pieno, per lo meno quello dei vecchi tempi, quando con in campo Diego Armando Maradona e in palio lo scudetto, erano spesso circa centomila gli spettatori sugli spalti dello stadio napoletano.

E’ quello che rischia di perdere, al massimo, ‘Fuori dal Coro’, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Se ci fosse una diserzione pressoché totale dei campani. Possibile? De tutto improbabile, ovviamente, come quella del sud intero del resto. Martedì scorso, comunque, la trasmissione ha ospitato le dichiarazioni di Vittorio Feltri sulla minore intelligenza dei campani (e dei meridionali in genere). E subito dopo sono arrivate le prese di posizione dell’Ordine, tante risposte sui social, le foto con le edicole che al Sud hanno deciso di rinunciare alla distribuzione di Libero. E anche Giordano ha ribadito la presa di distanze che già aveva fatto ‘live’, mentre Feltri si lanciava nella sua esternazione, però mirata pure a difendere l’onore della Lombardia e dei lombardi, secondo lui messi in discussione. Interessante, così vedere di verificare la composizione geografica del dato di ‘Fuori dal Coro’, per lo meno le performance nelle regioni più popolose, con un buon numero di meter a soppesare le prestazioni in loco.

Ebbene, nella puntata incriminata, che ha riscosso 1,5 milioni ed il 6,8% di share, a parte le prestazioni eccezionali di Giordano in due regioni di centro (Umbria al 12,4%, Abruzzo 11,4%), vale la pena segnalare l’8,6% di share conquistato nel Veneto e l’8,2% conseguito nella Lombardia (nemmeno troppo sopra media). In Campania, in effetti, ‘Fuori dal coro’ ha marciato ampiamente sotto media (4,2%) e da questo consegue uno dei risultati percentuali più bassi (ma ugualmente sotto media sono state le performance in Lazio, Sicilia e Puglia) in tutto lo Stivale. In termini assoluti, infine, come anticipato, gli spettatori campani di Giordano sono stati martedì scorso circa 100 mila.