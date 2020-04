Rai Pubblicità lancia ‘Comunicare per ripartire’, campagna con il patrocinio di Upa – VIDEO

Dare voce al mercato, con l’obiettivo di sottolineare oggi più che mai l’importanza di continuare a comunicare per far ripartire l’economia. E anche un ringraziamento per tutti i brand che hanno continuato a farlo anche durante l’emergenza sanitaria, e’ l’obbiettivo della campagna ‘Comunicare per ripartire’ realizzata da Rai Pubblicità con il patrocinio dell’Upa, in onda da oggi su tutti i canali dell’azienda di servizio pubblico.

Lo spot ribadisce come la pubblicità rappresentando la società, i suoi valori, di suoi stili di vita e i suoi modelli di crescita, rappresenta il motore economico per la ripartenza del Paese, anche attraverso il sostegno alla ripresa dei consumi socialmente responsabil.

“Con questa campagna vogliamo portare all’attenzione del grande pubblico il ruolo che le marche e la comunicazione pubblicitaria hanno e avranno per far ripartire i consumi”, spiega Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità, che ha deciso di rivolgersi al grande pubblico della Rai per svolgere un ruolo da Servizio Pubblico “utili per creare valore per tutti gli attori del mercato, in una logica di sistema. Per questo siamo particolarmente contenti del patrocinio che UPA ci ha voluto concedere.”

“UPA e i grandi brand che rappresenta sono lieti di poter condividere con Rai questo importante messaggio di fiducia nel futuro”, dichiara Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell’ Associazione Utenti Pubblicitari, convinto che la pubblicità possa “svolgere un ruolo centrale nella fase della ripartenza, come è accaduto in altre fasi cruciali della storia del nostro Paese. Ci sarà bisogno di una grande energia, unita all’ autorevolezza delle marche italiane, patrimonio distintivo della nostra economia, per tornare a crescere e a investire”.

La campagna, oltre alla pianificazione sui canali Tv Rai generalisti e specializzati, avrà una speciale declinazione sulla stampa trade. L’iniziativa sarà pubblicata anche sul profilo Linkedin di Rai Pubblicità e sul sito e sui social di UPA.