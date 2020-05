Communication Compass: solidarietà & comunicazione worldwide al tempo del Covid-19

Quando un evento colpisce «forte», stravolgendo vita e abitudini, la capacità di reagire è tutto. E fa la differenza. L’agenzia indipendente Connexia ha scelto di reagire alla pandemia mettendo al servizio della comunità le sue competenze e abilità professionali: monitorando, mappando e razionalizzando, nella confusione dell’urgenza, tutta una serie di informazioni, per poi rappresentarle graficamente in forma di dati aggregati.

È esattamente con questo spirito che nasce Communication Compass, la dashboard ideata e sviluppata dal team Innovation di Connexia. L’agenzia conferma il proprio impegno concreto durante la pandemia rilasciando due moduli distinti, due «fotografie dinamiche», diverse nei contenuti ma entrambe rilevanti per la comunità.

La «mappa della generosità» è la data application pensata fin dalle prime fasi dell’emergenza, per monitorare tutte le imprese impegnate attivamente nella lotta all’epidemia e mappare le donazioni in denaro e materiali effettuate dalle singole aziende in Italia.

Guardando alla «ripartenza», al monitoraggio della solidarietà tra aziende Connexia fa seguire un secondo modulo: una mappa internazionale di tutte le iniziative di comunicazione realizzate in risposta al Covid-19, con l’ambizione di diventare una guida utile e pratica per tutti i marketer che vogliono approfondire la comunicazione in risposta alla crisi.

Il secondo modulo di Communication Compass è un vero e proprio «contenitore organizzato», un raccoglitore delle tante campagne, italiane ed estere, lanciate dai brand in ottica Covid-19.

Suddivise per brand, industry di riferimento e funzione/categoria (Help & Educate, Empower & Entertain, Inspire & Celebrate), le campagne fissano il racconto di marca e le scelte di comunicazione realizzate dai brand durante l’emergenza.

Help & Educate: la marca come supporto alla sicurezza degli individui e della comunità.

Empower & Entertain: la marca come enabler del new normal, per supportare le persone nelle nuove routine.

Inspire & Celebrate: la marca come portavoce di valori condivisi e di ispirazione per le persone.

Il racconto della straordinarietà del momento letto e vissuto attraverso le scelte di comunicazione dei brand: un tool è pensato a supporto di tutto il comparto della Comunicazione – brand, agenzie, professionisti, creativi, marketer – per dare vita a un osservatorio permanente e costantemente aggiornato sulle reazioni e le scelte delle marche nel confronto con il Covid-19.

Sotto la guida del Chief Innovation Officer Italo Marconi e in collaborazione con il Market Intelligence Director Stefano Corposanto, Communication Compass è un progetto pensato e sviluppato in continuità con la scelta di impegno e restituzione «sociale» concreta operata dall’agenzia.

Connexia ha reagito e reagisce all’emergenza facendo quello che sa fare bene: costruendo dashboard aperte e mettendole a disposizione gratuitamente di comunità e operatori. Ma anche, condividendo conoscenza e competenze nei suoi webinar settimanali e realizzando gratuitamente campagne di comunicazione in sostegno delle attività di alcune no profit particolarmente attive durante l’emergenza. Rispondendo, infine, tra i primissimi in Italia, all’appello di Solidarietà Digitale del Ministro per l’Innovazione, mettendo a disposizione, a titolo gratuito e per tutte le realtà che lo stanno richiedendo, licenze e supporto formativo per l’utilizzo della piattaforma Webex per la collaborazione a distanza.

Come già accade per le segnalazioni di nuove donazioni, anche in questo caso le segnalazioni di nuove campagne, italiane e internazionali, sono le benvenute!

Communication Compass: https://communicationcompass.connexia.com/