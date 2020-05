Venerdì 15 e Sabato 16 maggio Vince Mediaset con De Filippi e Bonolis. Bene Sky con Diavoli e Bundes

Venerdì e sabato di fase due sempre più avanzata per gli italiani, il quindici ed il sedici di maggio 2020, con un mix di repliche e show freschi sulle principali generaliste, ed anche qualche chicca: al venerdì è tornato on air Maurizio Crozza su Nove, al sabato c’è stata la versione ‘distanziata’ di Eurovision Song Contest, senza contest, in pratica, ed è tornato il calcio giocato sulla pay. Nel prime time di venerdì prima delle due vittorie consecutive di Cologno.

Su Canale 5, infatti, la novità ‘Amici Speciali’, figlio naturale della trasmissione di Maria De Filippi, ha conseguito 3,847 milioni di spettatori e il 18,8% vincendo facilmente la serata.

Su Rai1 la pellicola ‘Tutti i soldi del mondo’, sul rapimento di Paul Getty III, ha conquistato 2,668 milioni di spettatori e l’11%.

Su Rai3 ‘Che storia è la musica’, trasmesso per ricordare Ezio Bosso, ha avuto 1,534 milioni di spettatori ed il 6,2%, posizionandosi per ascolti dietro le ammiraglie Dietro i primi tutti hanno corso tutti in un fazzoletto.

Su Rai2 i telefilm ‘NCIS’ (1,562 milioni 5,5%) e ‘The Rookie’ (1,319 milioni e 5%) sono rimasti sulla linea del film di Italia 1 (‘22 Minutes’ ha avuto 1,423 milioni e 5,2%) dei tre live.

Su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha conquistato 1,445 milioni di spettatori e il 5,3%. Su Rete4 ‘Quarto Grado’ è calato a 1,415 milioni e il 6,7%, su La7 ‘Propaganda Live’ ha avuto 1,364 milioni di spettatori e il 6,3%, correndo da secondo in nottata.

Sui canali Sky Atlantic/+1, Sky Cinema 1, On Demand l’ultima puntata di ‘Diavoli’ ha cumulato 552 mila spettatori.

Al sabato, ancora vincente Mediaset.

Su Canale 5 ‘Ciao Darwin 8-Terre desolate’ ha raccolto 2,4 milioni ed il 21,3% con la sfida tra umani e mutanti (sette giorni fa a 4,992 milioni ed il 22,5%).

Su Rai1 ‘Europe Shine a Light – Accendiamo la musica’, ha avuto 2,763 milioni di spettatori ed 11%.

Tra le varie altre opzioni della serata, questa la graduatoria delle principali altre proposte. Su Italia 1 ‘Rio’ ha raccolto 1,490 milioni e il 5,9% di share. Su Rai3 ‘Aspettando le Parole della Settimana’, con Massimo Gramellini alla conduzione, ha conseguito 1,620 milioni e il 6% di share e poi però ‘Liberi Tutti’ si è fermato a 920mila e 3,7%. Su La7 ‘Paura D’Amare’ ha riscosso 914mila spettatori ed il 3,8%.

In coda l’approfondimento. Su Rai2 ‘Petrolio Antivirus’ ha avuto 905mila spettatori e 3,7% di share, mentre su Rete 4 ‘Stasera Italia Weekend Speciale’ ha conseguito 882mila e il 3,6%. Il tutto in una serata in cui la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte non ha avuto effetti clamorosi sui tg delle 20.00 (Tg1 a 6,489 milioni e 26,91%; Tg5 a 4,730 milioni e 19,3%).

Su Sky buon ritorno del calcio giocato. La Diretta Gol della Bundesliga ha avuto 230mila spettatori e l’1,7%, Borussia-Schalke è arrivata a 155mila e 1,2% (molto più pubblico che nei periodi normali).