tbd powered by Diennea lancia Break Bit, live series su Instagram per approfondire i temi più discussi del web

tbd powered by Diennea, digital agency specializzata nell’ideazione e realizzazione di progetti di lead intelligence mirati alla fidelizzazione e alla crescita del valore cliente, lancia l’iniziativa ‘Break Bit’, live series su Instagram per approfondire alcuni tra i temi attualmente più discussi del web: dalla digital transformation, alla lead generation, passando per il data science e la strategia sul contatto.

Come spiega un comunicato, le Break Bit – ospitate da Elisabetta Bruno, chief digital officer di Diennea – sono brevi chiacchierate tra colleghi di tbd con lo scopo di condividere strategie di digital marketing e nuovi spunti, attraversando un ventaglio di approfondimenti legati all’offerta dell’agenzia: dalla strategia alla creatività, dalla tecnologia alla scienza dei dati, dal performance marketing alla marketing automation.

Si tratta di pillole tematiche che il martedì e il giovedì di ogni settimana, a partire dalle 16:30, si tengono in

diretta su Instagram sulla pagina @tbd_diennea, a cui gli utenti possono partecipare live ponendo domande e scrivendo commenti sugli argomenti trattati.

Tre le parole chiave delle Instagram Live di tbd: relax, skill, hobby. Le Break Bit vogliono essere per

gli utenti, riporta sempre una nota, delle pause di lavoro, durante le quali è possibile ascoltare le figure professionali dell’agenzia che esprimono la loro opinione sulla situazione attuale e discutono di metodologie, flussi di lavoro, formazione, rimodulazioni della quotidianità e interessi extra lavorativi.

Gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese di giugno e saranno integrati con l’intervento di clienti,

esperti di business e digital influencer. Tra i prossimi in programma:

– Giovedì 21 maggio: ‘E-mail marketing & basket: allenare il talento in un team’, con Raffaele Ricci, e-mail

marketing specialist team leader.

– Martedì 26 maggio: ‘Orientamento ai grandi clienti e ai grandi viaggi’, con Loredana Campanile, key

account.

– Giovedì 28 maggio: ‘Reflex & Code: gli attrezzi di un problem solver’, con Luca Canella, business analyst.

– Martedì 3 giugno: ‘Gli ingredienti per un delizioso progetto food’, con Andrea Mariotti, area manager.