Immuni, via al test in tre Regioni. I ministri dell’Ue: «Cerchiamo soluzioni tecnologiche valide anche oltre i confini»

Immuni, via al test in tre Regioni. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, nei prossimi giorni ­- si parla già di venerdì, lunedì al massimo ­- comincerà la sperimentazione dell’app “Immuni” in Liguria, Abruzzo e Puglia. La partenza a livello nazionale è invece in calendario entro la metà di giugno, al netto di intoppi.

«La sfida ora è quella di sviluppare soluzioni tecnologiche che, tenendo anche conto delle specificità nazionali, siano efficaci anche al di fuori dei confini degli Stati membri». A chiederlo, parlando delle app per mappare i contagi da coronavirus, sono i ministri “digitali” di Germania, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. «Ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source, che rispettino la privacy e siano adottate solo su base volontaria».

Ora Zoom vale più di General Motor. «Non avrei mai immaginato che tutto il mondo un giorno avrebbe usato Zoom», dice Eric Yuan, fondatore della app di dirette video. Da dicembre il traffico di Zoom è aumentato del 3000% e il valore delle azioni Zoom a Wall Street è salito del 200%: ora vale 46,4 miliardi, più di GM.

Telecom ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di Noovle, società dì consulenza Ict e system integration, specializzata nella fornitura di progetti e soluzioni cloud e tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano.

Il fondo di Al Gore cede Amazon e compra Google. Nel corso del primo trimestre Generation Investment Management, la società di gestione fondata e diretta dall’ex vicepresidente degli Stati Uniti, ha venduto l’intera quota detenuta in Amazon (80.817 azioni), mentre ha incrementato la sua quota in Alphabet (fonte Milano Finanza).

Zelig riparte dal web. Sabato 30 maggio dalle 18 ci sarà la prima «Zelig Covid Edition» sulla piattaforma www.natlive.it. Una vera diretta con la conduzione di Bisio­-Incontrada e l’intervento di numerosissimi comici che realizzeranno un numero, ciascuno dalla propria casa. Scopo della serata: raccogliere fondi per lavoratori dello spettacolo in grave difficoltà per via della pandemia.

Stalker su minori, gli vietano i social. La sorveglianza speciale per tre anni, ma anche il divieto di iscriversi, accedere o utilizzare piattaforme web social network. È la proposta avanzata dalla squadra mobile, su cui dovranno decidere i giudici delle misure di prevenzione, nei confronti di un uomo arrestato nel dicembre dello scorso anno per aver perseguitato, almeno dal 2015, una ragazzina che oggi ha 19 anni. L’uomo era «solito inviare messaggi persecutori alla vittima utilizzando profili di social network con il nome di personaggi di cartoni animati».