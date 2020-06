Su Rakuten Tv sbarca Euronews: l’emittente di news è il primo canale live sulla piattaforma

Rakuten TV ha annunciato oggi il lancio del suo primo canale live sulla piattaforma: Euronews. Il canale di notizie internazionale europeo, che fornisce contenuti informativi 24 ore su 24, sarà disponibile in tutti i paesi del continente in cui è presente la piattaforma secondo un lancio progressivo nei diversi territori, come parte dell’offerta gratuita nella sezione AVOD (Advertising-video-on-demand). In Italia il canale è live da oggi stesso.

Il portfolio di contenuti del canale è incentrato su notizie da una prospettiva europea coprendo diversi ambiti: attualità, business, cultura, sport, scienza e tecnologia e lifestyle. Il suo feed live sarà disponibile in sei lingue tra cui francese, portoghese, italiano, tedesco, spagnolo e inglese per i restanti paesi europei.

Teresa López, european content director di Rakuten TV, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti del lancio del nostro primo canale live, che ci consente di arricchire la nostra attuale proposta fornendo contenuti sempre più vari all’interno della piattaforma”.

Secondo Maxime Carboni, direttore worldwide distribution del canale, la “partnership rafforza definitivamente la strategia di Euronews di rivolgersi al proprio pubblico in modi nuovi attraverso formati innovativi e piattaforme digitali”.

I contenuti di Euronews saranno visibili all’interno dell’app Rakuten TV presente sui modelli di Smart TV Samsung Electronics e LG a partire dal 2019. In un secondo momento, il canale sarà reso disponibile su altri dispositivi.