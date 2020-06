EY chiama Conte, Gualtieri, Messina, Palermo, Starace a discutere dell’Italia dopo il Covid

E’ in programma domani, 4 giugno, alle 14 in streaming su Corriere.it il digital talk ‘I’Italia Riparte’, analisi, prospettive e strategie per l’Italia del dopo Covid 19 organizzato da EY. Le riflessioni rappresenteranno il punto di partenza per l’analisi che Cassa Depositi e Prestiti, EY e Luiss Business School stanno elaborando per delineare azioni concrete, policy e strumenti per una ripartenza più efficace e veloce possibile.

Ad aprire l’evento sarà un intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo di che il punto di vista di EY verrà illustrato dal ceo in Italia Massimo Antonelli in una conversazione con Lucia Annunziata, seguita da una relazione di Massimo D’Alema, presidente della fondazione Italianieuropei.

I Possibili scenari di ripartenza verranno discussi in un panel a cui parteciperanno, oltre a Mariana Mazzucato dell’University College London, ilsegretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Sempre moderati da Lucia Annunziata, sarà poi la volta del ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, dal ceo di Cdp Fabrizio Palermo, e dal ceo di Enel Francesco Starace, che interverranno su La risposta italiana alla crisi.

Sarà, invece Paola Pica del Corriere della Sera, ha moderare il panel formato da Sonia Bonfiglioli, presidente del Gruppo Bonfiglioli Riduttori, Donato Iacovone, presidente di Webuild e Giuseppe Lavazza, vice presidente di Lavazza Group.

In conclusione il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana intervisterà il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.