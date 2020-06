Online – Talk Rcs Academy: Accelerating Italy. Un nuovo Digital Normal per il Paese

L’11 giugno alle ore 10, per approfondire il ruolo che la tecnologia e il digitale hanno nel presente e avranno nel futuro prossimo per affrontare il cambiamento nei modi di vivere e lavorare. Temi: – Nuovi modelli di impresa e fabbrica intelligente – Investimenti, ricerca e tecnologia: non perdiamo l’occasione – Il futuro digitale delle aziende tra IOT, biotech e 5G. Cosa è cambiato e quale sarà il futuro prossimo. Relatori: Riccardo Barberis, ad ManpowerGroup Italia; Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl; Massimiano Bucchi, sociologo della Scienza e scrittore; Maria Chiara Carrozza, professore ordinario di Bioingegneria e Robotica Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Univ. e di Perfezionamento; Michele Centemero, country manager Italy Mastercard; Roberto Cingolani, responsabile innovazione tecnologica Leonardo Finmeccanica; Alessia Cruciani, giornalista Corriere della Sera; Sergio Dompé, presidente Gruppo Dompé Farmaceutici; Massimo Sideri, responsabile editoriale Corriere Innovazione e direttore Rcs Academy Innovation. Iscriviti