Carta, digitale e audio. Chi in edicola dal 10 giugno in una nuova veste

Dal 10 giugno, Chi, il magazine Mondadori diretto da Alfonso Signorini, si presenta in edicola con una nuova veste, che, dal giornale cartaceo, si allarga sempre più verso i social e il mondo del podcast.

In linea con la sua nuova formula, il settimanale lancia #storiedamore, progetto editoriale sull’amore, con la partecipazione esclusiva di personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo. Ogni settimana una storia diversa vivrà sulle pagine di Chi ma anche sui profili Instagram e Facebook del brand, e, per la prima volta, in una serie di podcast, dove saranno i protagonisti stessi, a raccontare un aspetto inedito dei propri sentimenti. Primo protagonista di #storiedamore e della cover story è proprio il direttore del magazine, Alfonso Signorini.

Andando oltre il jet set e il mondo dello spettacolo, spazio anche ai servizi e alle inchieste di attualità.

Tra le novità cinque nuovi allegati tematici che scandiranno le prossime uscite. Si parte con lo speciale ‘Chi matrimoni’ giunto alla quinta edizione, per proseguire con gli speciali dedicati alla cucina, con le ricette degli chef stellati (in edicola dal 17 giugno), agli animali delle star e i loro cuccioli (in edicola dal 24 giugno), ai viaggi e ai luoghi di vacanza con guide d’eccezione (in edicola dal 1 luglio) e al beauty con tanti consigli e segreti per valorizzarsi (in edicola dal 15 luglio).

Il rilancio di Chi è sostenuto da una campagna di comunicazione pianificata su diversi canali: spot tv e radio, on air dal 10 giugno sulle reti Mediaset e RadioMediaset, stampa, digital, social e gdo. Per i prossimi quattro numeri di Chi è prevista una tiratura complessiva di 1 milione di copie.