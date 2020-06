A giugno Rcs porta in edicola e online ‘Design News 2020’, quotidiano dedicato al design e alla progettazione

Dal 16 al 22 giugno debutta ‘Design News 2020’, vero e proprio quotidiano dedicato delle testate Rcs, firmato dai giornalisti di Living e Corriere della Sera, e con gli incontri digitali di Casa Corriere. Sarà disponibile in edicola con gli speciali di Abitare, Living, iO Donna, Corriere della Sera, ma anche in versione digitale, su Corriere.it. Fra i temi trattati ci saranno anteprime, nuovi scenari, protagonisti del mondo dell’arredamento e del design.

Mercoledì 10 giugno, ‘Living’, in edicola con Corriere della Sera. Il mensile di interior, design e lifestyle

diretto da Francesca Taroni presenta lo speciale ‘Progettare il futuro’ con una grafica disegnata ad hoc

da La Tigre, art consultant di ‘Living’. Tante idee novità e riflessioni, a partire da come cambieranno: le

case, secondo l’architetto e designer Michele de Lucchi; la mobilità, nell’idea di Carlo Ratti, direttore

dell’MIT Senseable City Lab di Boston; le strategie di comunicazione dell’arte, illustrate dalla curatrice

della prossima Biennale d’Arte di Venezia Cecilia Alemani. Gli esclusivi progetti dei designer Daniele

Lago, Nendo, Yves Béhar e Patricia Urquiola su come riorganizzare gli spazi domestici, dallo smart

working al fitness. Dalla voce degli imprenditori del made in Italy, invece, le scelte progettuali

inquadrate nello scenario che verrà. All’interno di un originale set virtuale, poi, la presentazione dei

nuovi arredi 2020.

Venerdì 12, ‘Abitare’. Nel mensile di architettura e design diretto da Silvia Botti, una grande inchiesta

sulle possibili evoluzioni post Covid-19 delle nostre case e del nostro modo di vivere. Un’occasione

senza precedenti nella storia recente per fare dell’emergenza un progetto, abbandonare le

consuetudini, proporre nuovi modi d’uso negli spazi dell’abitare, del lavoro, della cultura,

dell’educazione e avviare una nuova fase di ricerca progettuale. Abitare le immagina in due lunghi

articoli: ‘Good Ideas’ e ‘Lo spettacolo degli interni’, con i contributi, le idee e le riflessioni di architetti,

designer, storici, studiosi, creativi e artisti di fama internazionale. Disegni autografi e progetti inediti.

Completano l’inchiesta, una rassegna sul meglio della produzione industriale per l’interior design e un

servizio sulle tecnologie più avanzate e creative dell’home fitness.

Sabato 13 giugno ‘IO Donna’, il femminile del Corriere della Sera diretto da Danda Santini, dedica uno

Speciale di 35 pagine alle novità e ai protagonisti di arredamento e design. Uno sguardo al futuro,

sulle nuove città, con la progettista olandese Petra Blaisse, e su come ripartire dal punto di vista

creativo post lockdown con sei giovani protagoniste del design, da Elena Salmistraro a Marta Ferri. Le

anteprime e le tendenze: con le novità delle grandi firme dell’arredo ambientate in tre scenari su

misura, a tratto di matita; gli spunti su come rivestire la casa, con tappezzerie, carte da parati, piastrelle;

il focus, sulla cucina, e su come cambia, tra tecnologia e un po’ di gusto rétro. Giulio Ridolfo, artefice di

alcune delle più famose cartelle colori e tessuti dell’arredamento, infine, racconta in un atlante di

immagini come si inventa un colore.

Martedì 16 giugno doppio appuntamento, in edicola, con il dorso ‘Design’ di Corriere della Sera, e con

il debutto su corriere.it di “Design News 2020”.

Nel dorso ‘Design’ di Corriere della Sera, di 64 pagine: un dibattito su come cambiano gli spazi della

casa dopo l’era Covid-19 al quale intervengono, oltre al designer Mario Bellini, lo scrittore Sandro

Veronesi, l’architetto spaziale Valentina Sumini e il filosofo Leonardo Caffo. Sul tema, inoltre, una

riflessione dell’architetto e designer Fabio Novembre. Il racconto dei progetti e delle novità delle

aziende e uno spaccato di storie di Milano e d’Italia nell’ottica del ritornare a viaggiare.

Design News 2020 è accessibile negli spazi dedicati in home page su corriere.it e nel minisito di living.corriere.it , curato dalle firme di Living e Corriere della Sera. Un riflettore che, fino al 22 giugno, sarà sempre acceso su tendenze e novità, con un palinsesto informativo ricco di incontri ed eventi, fotogallery e contributi multimediali originali. Inoltre, alle ore 14.30 fino al 20 giugno, ci sarà l’appuntamento quotidiano con ‘Casa Corriere’ dal titolo ‘Il senso del Design’, con ospiti di primo piano, quali Paolo Brambilla e Fabio Calvi, Aldo Cibic, Ferruccio Laviani, Fabio Novembre, Roberto Palomba, Charlie Vetta, condotto, di volta in volta, dalle firme RCS: Silvia Botti, Alessandro Cannavo’, Benedetto Marzullo, Silvia Nani, Francesca Taroni. Sempre martedì 16 giugno, ‘Casa Corriere’ propone l’evento digitale ‘Un manifesto per Milano’, con personalità del mondo delle istituzioni e del design.

“Queste iniziative testimoniano ancora una volta l’attenzione che RCS dedica ad un settore così rilevante

per il Sistema Italia quale il Design – spiega Uberto Fornara, amministratore delegato di Cairo Communication – Rcs offre alle aziende del settore l’opportunità di comunicare su un articolato ventaglio di proposte di alto valore, in grado di supportarle nell’importante fase di ripartenza del mercato. L’impegno di Rcs è premiato dalle stesse imprese con un segnale positivo negli investimenti pubblicitari che, grazie a queste iniziative, nel mese di giugno, sono raddoppiati.”

Il debutto di ‘Design News 2020’ sarà sostenuto da una campagna pubblicitaria su tutti i mezzi Rcs e

tramite newsletter agli utenti Rcs e ai 300 mila buyers di Salone del Mobile, partner istituzionale del

progetto.