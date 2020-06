Nasce ReWriters, movimento culturale composto da testata online, libro-rivista mensile e web radio

Nasce ReWriters, movimento culturale che attraverso gli articoli di firme note e di giovani under 25 mira a riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea. Diversi temi sono affrontati: arte, musica, letteratura, moda, green, tecnologia, teatro, scienza e molto altro ancora. Conseguenza di questa novità anche la nascita del primo giornalibro italiano mensile on demand ReWriters Magazine, oltre al nuovo portale ReWriters.it e a ReRadio, web radio che offre podcast e musica 24 ore su 24. IL progetto è edito da Rand srls.

Come spiega una nota, I ReWriters sono i membri di una nuova community di riscrittori che racconta fenomeni presenti, passati e futuri di ciò che accade nelle varie declinazioni dell’arte e della cultura globale con il duplice obiettivo di guidare il lettore alla scoperta di un nuovo mondo e stimolarne il pensiero critico sul mondo attuale.

All’evento di lancio – avvenuto il 16 giugno al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, di Roma – hanno partecipato i fondatori Eugenia Romanelli, docente scrittrice e

giornalista, Annalisa Nicastro, direttore di ‘Leggere:Tutti’, Ernesto Assante, giornalista e critico musicale, coordinati dalla filosofa Maura Gancitano e, in rigoroso anonimato, gli street artist Sten e Lex. Al termine dei lavori, Cristiana Meloni, fondatrice di LABO Architects & Inventors®, ha presentato il progetto ‘Nuovi punti di vista’.

È la nuova testata giornalistica online diretta da tre donne: le già nominate Eugenia Romanelli e Annalisa Nicastro, e Vera Risi, giornalista e scrittrice. I contenuti prodotti vedono il contributo dell’intera community dei ReWriters (blogger, podcaster, youtuber e vlogger), una realtà composta non solo dagli autori del portale, ma anche dai lettori stessi che, oltre a fruire dei contenuti, hanno la possibilità di diventare parte del processo creativo in prima persona.

RwWriters è il primo libro-rivista autoprodotto e on demand italiano. Voluto da Ernesto Assante, giornalista e critico musicale italiano. Realizzato e stampato in formato tascabile, il progetto editoriale prende forma in un vero e proprio libro di circa un centinaio di pagine di contenuti esclusivi. Con cadenza mensile, il nuovo magazine cartaceo viene proposto con la formula on demand e sarà stampato, promosso e distribuito da Ilmiolibro.it (del Gruppo Gedi) solo a chi ne farà richiesta, senza la sottoscrizione di alcun

abbonamento.

La prima copertina da collezione è stata creata in esclusiva dal duo di street artist Sten e Lex, scelti da Banksy al The Cans Festival e tra le firme d’autore dei primi due numeri spiccano Piero Pelù, Gabriele Romagnoli, Filippo La Porta, Franco Bolelli, Gino Castaldo, Diego Biasi, Emanuele Fucecchi, Antonio Manzini, Marino Niola, Mario Sesti, Giancarlo De Cataldo, Rancore, Massimo Recalcati, Rory Cappelli, Massimo Arcangeli, Gabriele Niola, Sofia Bini Smaghi, Angelica Stern, Sofia Assante, Daniela Lancioni, Cinzia Bomol, Lorena Spampinato, Silvia Peppoloni, Giuseppe Di Capua, Martina Dall’Ombra, Alberto Castelli, Stefano Bonagura, Nicola Brajato, Marcello Di Paolo, Carolina Germini.

ReRadio è la nuova web radio di Ernesto Assante, trasmessa da Rewriters.it e Repubblica.it, con un

palinsesto che si compone di podcast e musica 24 ore su 24.

La proposta editoriale si completa con la partnership di SOund36, rivista digitale diretta da

Annalisa Nicastro che da oltre 12 anni si propone come una finestra affacciata e proiettata

verso il futuro della cultura musicale di qualità.