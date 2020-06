Marc Routier, managing director della South East Europe Region di 3M

Il 16 giugno 2020, 3M, società che usa la scienza come soluzioni per migliorare la vita di tutti i giorni, ha nominato Marc Routier managing director della South East Europe Region.

Oltre all’Italia, che rappresenta il Paese che riveste il peso maggiore nella regione e dove lo stesso Routier è basato, l’area comprende anche le consociate in Turchia, Grecia, Israele, Romania e gli Stati dell’Adriatico: 19 Paesi e oltre 1.500 dipendenti in totale.

Routier avrà una gestione del team innovativa, basata su un approccio aperto alle differenze culturali e alla valorizzazione delladiversità, facendo leva sui pilastri dell’azienda – scienza, creatività ed etica – allo scopo di sviluppare soluzioni per migliorare la vita delle persone.

Nato a Saint Germain-en-Laye, in Francia, Marc Routier è di origine anglo-francese. Laureato in

economia e commercio, il manager lavora da 16 anni in 3M, dove ha ricoperto 7 diversi ruoli in

tutte le principali aree aziendali: dal campo Medicale al Consumo, dall’Industria alla Grafica. Dopo

aver rivestito posizioni sia a livello locale che regionale in azienda, nel 2016 è diventato membro

del management team dell’area Apac (Asia Pacific). Conosce 5 linguee ha lavorato per lungo tempo all’estero, in 4 diversi Paesi.