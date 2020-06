Design.it di Repubblica si rinnova. Restyle a partire dal 24 giugno e disponibile in edicola tutto il mese

Si rinnova il sito di Design di Repubblica. Il nuovo www.design.repubblica.it [1] dal 24 giugno cambia e

rilancia: sotto una nuova veste grafica con le ultime notizie, ma con un aggiornamento quotidiano. Sarà più

facile trovarlo, grazie a un accesso diretto scorrendo la homepage di repubblica.it [2].

Sul nuovo sito di Design, spiega una nota, si scopriranno, gli eventi più importanti del mondo del design, interviste a personaggi e curiosità originali per l’online, oltre a tante gallery, arricchimenti e

approfondimenti degli articoli che potete sfogliare sul magazine cartaceo.

Tra le novità, riporta sempre un comunciato, i webinar in programma con gli esperti di design, accessibili dalla finestra dell’iniziativa ‘L’Italia riparte’ sulla home di repubblica.it: il primo oggi, 24 giugno, alle 14, con

Ferruccio Laviani per parlare della riscoperta della casa. Il 1° luglio, sempre alle 14, il tema sarà lo smart working e il nuovo ufficio, con il prof. Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio in Digital Innovation del Politecnico di Milano, mentre l’8 luglio si scoprirà il corso di Moda e Industrie creative,

con una particolare attenzione al comparto del design e alle problematiche del rientro degli studenti, dell’università Iulm. Infine , sul sito, lo spazio dedicato ai blog e il ritorno dell’appuntamento Chiedi all’architetto, a cui sottoporre (scrivendo a chiediallarchitetto@repubblica.it) i propri quesiti in tema di

ristrutturazioni e consigli d’arredamento della casa.

Design resta in edicola per tutto il mese. Oltre a essere gratuito con Repubblica di oggi, sarà infatti possibile acquistarlo a 0,50 euro più il prezzo del giornale, fino alla prossima uscita