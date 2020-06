Il calcio in primo piano, by Sky e Dazn, ma senza effetti clamorosi sui meter. Primo mercoledì estivo, quello del 24 giugno, caratterizzato in tv da tre confronti importanti della Serie A.

In agenda Inter-Sassuolo alle 19.30 (sul 209 di Dazn) e poi il big match Atalanta-Lazio (a 691mila e 3,4% su Sky) e Roma-Sampdoria (253mila e 1,2%) alle 21.45 trasmessi sulla pay tv (Diretta Gol a 190mila e 0,9%), con il calcio a pagamento quindi complessivamente sopra il milione col 5,5%.

La sfida tra le generaliste proponeva la replica della fiction ‘Nero a metà’ su Rai1 e il telefilm ‘New Amsterdam2’ su Canale5. Due film ed un telefilm, ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Atlantide’ erano le alternative ai match giocati senza pubblico e al resto delle proposte. Ecco come Auditel ha definito la classifica degli ascolti.

Su Rai1 la replica della fiction ‘Nero a metà’, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi, ha conquistato 3,387 milioni ed il 16,9%.

Su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, con Federica Sciarelli alla conduzione, e l’incidente di Alex Zanardi, il caso della piccola Maddie, il crollo di Varese tra i temi, ha raccolto 1,795 milioni e 9,1% (1,8 milioni e 7,9% sette giorni prima).

Al terzo posto in graduatoria in prima serata si è collocata la serie ospedaliera di Canale 5. ‘New Amsterdam2’, ha raccolto 1,789 milioni ed il 9%.

Su Italia 1 il film ‘X-Men Conflitto finale’ ha ottenuto 1,042 milioni di spettatori e il 5,1%. Su Rai 2 ‘90 minuto gol’ 865mila e 3,86% e poi ‘NCIS’ a 715mila e 3,24%.

Su Rete 4 il film ‘La tempesta perfetta’, con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, ha conseguito 739mila spettatori e il 3,8%.

Su La7 ‘Atlantide-Ustica 40 anni di bugie’ con Andrea Purgatori alla conduzione, ha totalizzato 588mila spettatori e il 3,6%. Tra i talk d’informazione, in access è stato chiaro il vantaggio di Lilli Gruber su Veronica Gentili e Manuela Moreno.

Su La7 ‘Otto e mezzo’, ha riscosso 1,439 milioni e 6,9% con Beppe Severgnini, Andrea Scanzi e Lina Palmerini tra gli ospiti.

Su Rete 4 ‘Stasera Italia News’ con Giampiero Mughini, Gianluigi Paragone, Maurizio Molinari, Maurizio Lupi, ha ottenuto 1,040 milioni e 5%.

Mentre ‘Tg2Post’ con tra gli ospiti Emanuele Fiano, Carlo Calenda e Maurizio Gasparri, ha avuto 866mila spettatori e il 3,8%.