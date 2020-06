COVID19 FASE 3: CHI FA CHE COSA

Notizie, informazioni utili, eventi, iniziative, servizi e altre cose utili legate all’emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della comunicazione, dei media, della finanza e del business. Report quotidiano formato snack. A cura di Marina Cappa

26 giugno 2020

Il 61% degli italiani andrà in vacanza (il 62% con mezzi propri, auto o moto), ma solo l’8% userà il bonus. Così secondo il sondaggio del sito Zingarate. La regione più ambita: la Sicilia

In lockdown ci sono stati 3.197 interventi di teleassistenza gratis ai malati di Parkinson. La gratuità del servizio di ParkinsonCare con Careapt è estesa fino al 30 settembre

Riapre oggi, con la colonna sonora ideata da D’Uva, la visita alle Vatican Chapels dell’isola di San Giorgio a Venezia, nel bosco della Fondazione Cini

25 giugno 2020

Legacoop, con la presidente Rita Ghedini, annuncia l’edizione post Covid di Think4Food, che mette a disposizione 10mila euro per progetti legati alla ripartenza agroalimentare

Il 29 e 30 giugno si svolge in diretta Facebook, con la partnership di Mini, il Meet Music, primo evento italiano di music business, cui seguirà un concorso per giovani talenti

Una ‘Design Force’ per progettare i nuovi luoghi di lavoro. Vi partecipa anche Degw del Gruppo Lombardini22: l’impegno comune è immaginare gli spazi del nostro quotidiano

In collaborazione con Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, EY ha messo a punto uno strumento di autovalutazione che aiuti le aziende nella fase post Covid

24 giugno 2020

Oggi a mezzogiorno, sui canali social dell’Università Cattolica, si tiene il webinar ‘La scelta universitaria ai tempi del Covid-19. Indagine rappresentativa sui maturandi italiani’.

Dopo mesi di casalinghitudine forzata, ben vengano le uscite in parchi, giardini privati, riserve naturali. Sabato e domenica (previa prenotazione) se ne può godere grazie al Fai

L’Istituto per il credito sportivo, Ales e Anci annunciano Art Bonus, che mette a disposizione dei Comuni 20 milioni di euro per interventi sui beni culturali

L’82% delle 35-50enni italiane andrà in vacanza a metà luglio, prima destinazione la Calabria. A loro (ma non solo) CougarItalia.com propone una dieta post lockdown

Non solo Covid: continua l’impegno per ‘Combattere il fumo fino all’osso‘. L’8 luglio in streaming sarà presentata un’indagine sui danni del fumo all’apparato scheletrico

Secondo il ‘Sunday Times’, il 71% delle persone considera gli artisti inutili, una delle figure professionali meno essenziali. Situazione che si è aggravata in questa crisi

23 giugno 2020

Se in Italia la situazione femminile in lockdown soffre, in Francia crescono i film diretti da donne (+ 62% in 10 anni). Fra questi, ‘Notre Dame’ di Valérie Donzelli, che il 6 luglio chiuderà il festival ‘Rendez-Vous‘

Come hanno vissuto le persone sordocieche (in Italia, lo 0,3% della popolazione) i mesi del lockdown? Si parlerà di questo, e del futuro, il 26 giugno, in un incontro streaming della Lega del Filo d’Oro

22 giugno 2020

‘Fare femminista’, contenitore di riflessioni e idee, si svolgerà su Zoom il 24 giugno, alle 11. A moderare l’incontro Myrta Merlino. Con lei, Mara Carfagna, Maria Latella e Michela di Biase

Nel pacchetto delle difficili riaperture, tutte le sale dell’Anteo si sono accese. Quest’anno AriAnteo presenta anche una novità: da domani, oltre al cinema, c’è il cabaret con Zelig Media Company

Nell’estate della riscoperta ‘salutare’ della montagna italiana, il Trento Film Festival, slittato dalla primavera al 27 agosto, si presenta con 100 titoli, in sala e in streaming, e si chiuderà con un film di Herzog

Chi ha impiegato il lockdown esercitandosi ai fornelli può cogliere l’occasione e partecipare al casting della nuova edizione di ‘Masterchef‘, come sempre su Sky Uno e Now Tv

Mercoledì, ore 17.30, l’Associazione Privacy Academy lancia il primo di 10 webinar dedicati all’aggiornamento del Data Protection Officer, aperti a chiunque lavori nel digitale

Parma, capitale della cultura ‘doppia’ (2020+2021), comincia a riaccogliere i visitatori (con anche biciclette gratis) e riparte con due mostre ‘Fornasetti Teatrum Mundi’ e ‘Florilegium’

Ermal Meta, ospite giovedì alle 18 del webinar dell’Università eCampus ‘Riconoscere il proprio talento’, racconterà come riuscire a esprimere le proprie capacità aiuti a raggiungere un benessere interiore

Oggi è il World Rainforest Day. Sensibile all’ambiente, Gran Cereale racconta di aver ripristinato 6 aree boschive italiane, salvaguardato 13 ettari di terreno e piantato 3.200 alberi

Che cosa si faceva in lockdown, oltre a lavorare? il 63% degli uomini coltivava hobby, il 47,7% delle donne puliva casa. Il sondaggio di Fondazione Libellula conferma la permanenza del gap di genere

La Fondazione Gimbe allerta contro fake news e azzardi medici sul Covid-19: “Ora che il pericolo non è più tangibile, il rischio di disorientare i cittadini è molto elevato”, dice il presidente Nino Cartabellotta

19 giugno 2020

L’anno accademico lo aprirà con il campus che sta preparando. Ma le novità di H-Farm riguarderanno soprattutto corsi e master, online e in presenza, sempre più focalizzati su education e nuove tecnologie

Oggi alle 18, in diretta streaming sui canali Diversity: ‘Welcome to the New era’. Ossia: come (non) ha funzionato la comunicazione sulla diversità, di etnia o di orientamento sessuale, in tempo di pandemia

Un report di Allianz Partners analizza come cambierà la vita in casa (diventerà una ‘fortezza digitale’), nei viaggi (per gli aerei serviranno anni prima del ritorno al pre-Covid), in ambito sanitario (con l’e-health)

La scuola che in maggioranza vorrebbero è in presenza, per viverla con gli amici. Terre des Hommes ha indagato fra i ragazzi milanesi per capire come hanno vissuto il lockdown e cosa si aspettano a settembre

Le vacanze 2020 saranno in coppia o in famiglia, non con gli amici. Meta l’Italia, si prolungheranno fino a ottobre con diverse toccata-e-fuga. Sono i dati emersi dall’ultimo bollettino Enit

18 giugno 2020

Lievitano le proposte culturali nel dopo emergenza. 219 artisti hanno risposto all’appello dell’Istituzione Bologna Musei per disegnare il nuovo Forno del pane, che sarà sede di produzione multidisciplinare

Per un domani sostenibile, chi è il GreenVestor più attento? Ener2Crowd.com lo ha identificato in un 18-44enne maschio e residente in Lombardia. L’appello è a una maggiore partecipazione femminile

In risposta ai tanti blackout musicali nasce A-Live, piattaforma di streaming interattivo, che oltre a presentare concerti permette al pubblico di interagire con artisti e cantanti in tempo reale

Lo sport in Fase 3 sperimenta nuove modalità. Da Brescia arriva Padelball, che permette di realizzare in tempi rapidi campi per giocare in totale sicurezza a volley, badminton o padel

Ricordare Federico Fellini a un secolo dalla nascita e con gli strumenti di oggi: l’università telematica Uninettuno presenta oggi alle 17 un digital talk sul regista e sul progetto del museo a lui intitolato

Iniziativa encomiabile, quella di Aunde, che lancia Technoprotex Crystal Gp: una mascherina che viene in aiuto ai non udenti, per capire il labiale dell’interlocutore grazie a una finestrella trasparente

Una app di monitoraggio delle distanze di sicurezza: la sperimenta il Museo della Scienza e della Tecnologia, che riapre domani e che presenterà ai visitatori anche una nuova serie di podcast

Sarà un ‘Grido per un nuovo Rinascimento’ quello che – fra giochi di luci e colori – gli operatori dello spettacolo lanceranno il 24 giugno alle 22 dagli Studios Roma

Oltre 500 progetti hanno partecipato a ‘Covid-19 Challenge‘, proposto di Università campus bio-medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator per affrontare la nuova fase sanitaria, sociale ed economica

17 giugno 2020

Se durante l’emergenza la medicina si è occupata solo di Covid, adesso devono riprendere visite ed esami. Così, il ministro Roberto Speranza si impegna a monitorare la ripresa degli screening mammografici

Oggi risotto , venerdì polenta: il gustoso podcast di Pergola Tv, su Spotify, vede giovani attori del gruppo INuovi impegnati a leggere brani letterari legati al cibo, di autori come Pascoli, Petrarca, Kerouac

8 puntate per parlare di trasformazione energetica, innovazione e sostenibilità. Il podcast realizzato da Snam con Doing si intitola ‘Snamcast – Talks to inspire the world’

Visitare una mostra all’una di notte? Si può: ‘Raffaello 1520-1483’ alle Scuderie del Quirinale, evento dell’anno con 200 opere, ha già venduto 70mila biglietti ed è sold out. Per questo l’orario viene prolungato

16 giugno 2020

Nella difficile fase 3 del cinema, c’è chi torna sul set. ‘Lockdown – Le voci della città’ di Giancarlo Cutrona e Giampiero Gangi, girato per le vie di Catania, racconta ciò che ha lasciato la pandemia

Dal 22 giugno, si può seguire in streaming ‘Coltivare e custodire‘, manifestazione delle Aziende vitivinicole Ceretto e dell’università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, dedicata quest’anno al pane

#Tuttomeritomio, programma di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo, apre fino al 10 luglio un bando di borse di studio per valorizzare il talento di 140 ragazzi (17-19enni) in condizioni disagiati

‘Ogni diario in più è un cittadino in più’: parola di Cesare Zavattini, cui è intitolato un premio, presentato online, per filmmaker under-35 che con materiale d’archivio girino corti ispirati alla realtà che viviamo

Oggi alle 18, in diretta streaming, il nuovo appuntamento della Milanesiana ha per protagonista l’astronauta Luca Parmitano che dialoga con Candida Morvillo sui ‘Colori della Terra visti dalla spazio’

Si apre oggi con ‘Storie’ di Stefano Massini, accompagnato al piano da Paolo Jannacci, la stagione estiva del Piccolo Teatro, che torna fisicamente in scena nel Chiostro Nina Vinchi

Con un 83% di calo del desiderio, la paura del Covid ha cambiato anche le abitudini sessuali. Durex crea così, con il professor Massimo Galli, una task force per una campagna di conoscenza e prevenzione

‘Com’erano le vacanze degli italiani’ è uno dei video tour che lancia Touring Club con la piattaforma di visite virtuali ArtAway: un modo per scoprire gli archivi TCI, 126 anni di immagini e storie del Paese

15 giugno 2020

Mascherine firmate Toiletpaper, come il magazine fondato da Maurizio Cattelan con Pierpaolo Ferrari. Sono quelle proposte da Seletti, e una parte del ricavato va a Fism, Fondazione italiana sclerosi multipla

Dal 18 giugno One Idea for Good, piattaforma no profit per la formazione, e Italian Marketing Foundation organizzano 10 webinar sulla responsabilità sociale e il valore condiviso, il cui ricavo andrà a Unicef

Passata l’emergenza sanitaria, resta quella economica: 20mila sono a Roma i nuclei familiari a rischio fame. Per questo, Fondazione Roma ha deciso di devolvere alla Caritas 1 milione di euro in buoni spesa

Il contagio si estende alla narrativa. Il noir di Roberto Costantini, ‘Anche le pulci prendono la tosse’ (ed. Solferino), è ambientato fra il pronto soccorso, il corteo di bare e una storia di traffico di mascherine

Esce oggi in digitale ‘#Zonarossa’ di Lelio Alfonso e Gianluca Comin, fondatore della Comin & Partners. Il libro indaga su ‘Infodemia e comunicazione’, nella convinzione che l’analisi possa indicarci la ‘terapia’

Passata l’emergenza, torna l’attenzione su altri studi della medicina. E il gruppo del professor Gioacchino Tedeschi, presidente della Società Internazionale di Neurologia, vince l’ambito Wolff Award

Nel mondo dell’arte, anche le performance prendono atto del virus e cambiano linguaggio. Nora Lux ambienta la prima delle 6 stanze di ‘Unus Mundus’ in un antico sito e si riprende su Fb con due smartphone

S. Pellegrino promuove con la campagna internazionale #SupportRestaurants il rilancio del settore ristorazione, e in Italia mette a disposizione 1 milione di euro in prodotto omaggio ai locali

12 giugno 2020

La nuova iniziativa di Linklaters in aiuto al Banco alimentare, che nel 2019 ha sfamato 204.458 persone, è una cena dello chef Filippo la Mantia consegnata gratis a casa da Cosaporto

Partono il 15 giugno, giorno di riapertura dei teatri, le ‘Summer Plays’ di Torino, stagione organizzata dallo Stabile e da Tpe. Molti gli spettacoli, e una iniziativa ‘Claustrofilia’ che unisce arte dal vivo e da remoto

Il 5% del fatturato di ogni video prodotto Plus+ lo devolverà alla Fondazione Ieo-Ccm. L’agenzia intende coltivare un approccio creativo più ‘umano’ e per questo ha lanciato anche la campagna #unmetroinmeno

Nasce CPMTv, canale web della scuola di formazione musicale diretta da Franco Mussida. Nel palinsesto, che intende dare voce alla musica popolare contemporanea, concerti, workshop, interviste, incontri

All’interno del Biografilm Festival, si svolge oggi e domani online ‘Bio to B – Doc&Biopic Business Meeting’ ‘, forum internazionale di professionisti del cinema, programmatori, di festival, produttori

Per ricordare Luis Sepulveda, ucciso dal Covid il 16 aprile, ilLibraio.it presenta da lunedì 15 LibLive, serie di incontri con scrittori ma anche spazio per segnalare letture, nuove pubblicazioni, scoperte editoriali

Cepas, società del gruppo Bureau Veritas, il 29 giugno organizza un corso di formazione di ‘Sanificazione e igienizzazione degli impianti di condizionamento’, per capire come lavorare in perfetta sicurezza

Appuntamento martedì su Facebook: IoScrittore presenterà i finalisti (i vincitori in autunno) del premio che punta alla scoperta di talenti letterari

I musei riaprono, le iniziative digitali chiudono. Non tutte. Le #storieaportechiuse del Museo Scienza e Tecnologia di Milano dal 25 non sono più quotidiane, ma le si può seguire di lunedì (giorno di chiusura)

11 giugno 2020

Alfa Romeo compie 110 anni e il 24 giugno riapre il museo di Arese. Per la prima volta il pubblico potrà scoprire la collezione nascosta di 150 auto, motori, modelli, oltre alla nuova Giulia GT, in serie limitata

‘Dona e partecipa‘. Lo si può fare oggi, alle 19, con la masterclass del re del cioccolato Ernst Knam. Ma poi l’iniziativa dello Ieo per aiutare la ricerca contro i tumori prevede altri incontri digital di cucina, yoga…

Concorso virtuale, premio reale. Meet Music, con Mini, seleziona artisti under-25. Per partecipare, un video e un questionario disponibile il 29 giugno. Il migliore potrà realizzare una produzione discografica

Da lunedì, su Rai 3, voci e testimonianze della ‘Maturità 2020 – Diari’. Niente gite scolastiche, niente pizze di addio, abbracci in lockdown: i maturandi dell’anno Covid si raccontano, tra paure e sogni

10 giugno 2020

Con la collaborazione del calciatore Federico Bernardeschi, l’agenzia H48 ha lanciato la Spesa sospesa di Carrefour: iniziativa che in questi due mesi ha raccolto 325mila euro di sostegno alimentare alle famiglie

Con la voce di Claudio Santamaria e la partecipazione del signore delle pizze Gino Sorbillo, parte oggi ‘Grand’Italia’, spot di Nastro Azzurro dedicato alla riapertura di bar e ristoranti

‘Lezione SOSpesa‘ di Sos Villaggi dei bambini propone videolezioni di cucina, inglese, gioco: una summer school digitale per i più piccoli, con la partecipazione di Maurizia Cacciatori, Lillo & Greg e tanti altri

Riaprono molte delle oltre 100 strutture della catena Italy Family Hotels, specializzate nelle vacanze familiari. Animazione e mini club sono organizzati in sicurezza, con attività ludiche ma distanziate

Con la collaborazione del Torino film festival e del Festival dei popoli, il 23 giugno si svolgerà online ‘Showcase Italy‘, costola dello spazio dedicato al documentario del Marché del Festival di Cannes

Paolo Rossi (il 13 luglio) è uno dei protagonisti del ‘Teatro nei cortili’, rassegna che in attesa della riapertura della sala il Teatro della cooperativa allestisce per il pubblico di alcune case di ringhiera milanesi

Tremila occhiali protettivi per il personale sanitario della Lombardia: è la nuova donazione effettuata da Essilor Italia, azienda leader nella produzione di lenti da vista

Sarà Tiziano Ferro, con un video ispirato al claim ‘Fai crescere le tue aspirazioni’, a inaugurare l’11 giugno l’Open Week con cui l’Università Cattolica presenta online i suoi 195 master e corsi post laurea

Un percorso per gli adulti e un circuito per i bambini: pochi giorni dopo essere stato riaperto, il Parco Archeologico di Ercolano presenta una audioguida, realizzata da D’Uva, per accompagnare tutti i visitatori

L’edizione 2020 online del Locarno Film Festival nella sezione Open Doors avvicina all’industria del cinema giovani professionisti con la piattaforma di coproduzione Hub e il training per produttori Lab

9 giugno 2020

Domani, dalle 9 alle 13, un flash mob organizzato da Silb in piazza Montecitorio richiamerà l’attenzione del governo sulla necessità di riaprire i locali di divertimento. Claim: “Siamo il ballo, non lo sballo”

Il valore del silenzio, la bellezza ma anche la paura. E l’importanza della musica, tanto più in questo periodo. Sono i temi del webinar (domani, ore 18) con Giovanni Allevi, organizzato dall’università eCampus

Fondazione Italia Sociale ha lanciato Civic Action, iniziativa per selezionare i progetti di impegno civico nati in periodo di emergenza ma che potranno essere replicati anche nel post Covid

Biciclette, monopattini elettrici, skateboard: Idealo ha conteggiato che il bonus mobilità ha fatto aumentare, in Italia più che nel resto d’Europa, la ricerca online di questi prodotti, con un +1.285,3% per le bici

SB Italia ha messo a punto Cov-Free, una app che il lavoratore può utilizzare a ogni accesso in azienda per verificare la sicurezza dell’ufficio e controllare il proprio stato di salute

8 giugno 2020

C’è tempo fino al 15 luglio per concorrere a StartCup Lombardia. Studenti, imprese e aspiranti imprenditori possono proporre il proprio progetto tecnologico o energetico, a favore della Regione Lombardia

Annarosa Racca, rieletta presidente di Ferderfama Lombardia, ricorda il ruolo fondamentale delle farmacie nella gestione del Covid, dalla vendita dei dispositivi alle ricette dematerializzate

‘Siamo tutti nella stessa situazione e dobbiamo aiutarci l’un l’altro’: è il tema della campagna di sensibilizzazione post-Covid presentata da Patto trasversale per la scienza e dall’agenzia Armando Testa

Dopo aver partecipato in aprile all’iniziativa solidale della Cnmi, Dolce & Gabbana diventa socio della Camera Nazionale della Moda Italiana e dal 14 luglio partecipa alla prima Milano Digital Fashion Week

Ripartire tutti insieme, come un’orchestra sul mondo. In TOuverture, ideato pro bono dall’Armando Testa, 30 membri della Filarmonica del Regio accompagnano un video girato in 30 location torinesi

Un emendamento nel Decreto scuola permette agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di seguire anche in futuro le lezioni da remoto. La richiesta era stata avanzata dall’associazione Apiafco

Feeling blue… La Blue Economy, la filiera produttiva legata in qualche modo al mare (turismo, nautica, pesca…) prevede una perdita causa Covid di 125 miliardi, secondo i dati di BlueMonitorLab

5 giugno 2020

L’appello è: “Bisogna cambiare musica!”. Silb, associazione che rappresenta locali notturni e discoteche, una categoria di 100mila lavoratori per 4 miliardi di fatturato, chiede con forza di poter riaprire

Aperta la corsa alle riaperture, il Sole Luna Doc Film Festival, a Palermo dal 6 luglio, si qualifica come la prima rassegna cinematografica internazionale che torna a svolgersi in presenza del pubblico

Oltre 300 milioni di ricerche web sul turismo in Italia. Come illustra Enit, da tutto il mondo si aspetta la possibilità di venire in vacanza nel nostro Paese. Le mete più ricercate: il Duomo di Milano e la città di Pisa

Domani open day al CPM Music Institute di Franco Mussida, scuola di alta formazione musicale che quest’anno presenta i suoi programmi in streaming, con classi virtuali per interagire con i docenti

Chi ama il teatro può rinunciare per sostenerne il futuro, altrimenti fino al 16 giugno per gli spettacoli del Piccolo Teatro annullati causa lockdown si può chiedere il rimborso sulla piattaforma Vivaticket

4 giugno 2020

Riapre domani, nella Milano post lockdown, la Fondazione Prada. Tre le mostre temporanee che si possono visitare, dal venerdì alla domenica, con biglietti acquistati online: ‘K’, ‘Porcelain Room’, ‘Storytelling’

Nuova mostra virtuale, dall’archivio storico della Biennale di Venezia. Un viaggio nel teatro dal 1934 al 2016, con le immagini delle ‘Registe alla Biennale’, fra cui Judith Marina, Marguerite Duras, Pina Bausch

La nuova edizione di Open Accelerator, iniziativa firmata Zcube, prevede premi speciali per start up con progetti digitali focalizzati sull’interazione fra professionisti sanitari, comunità e industria

3 giugno 2020

Prime riaperture teatrali. Il 16 giugno al Pacta Salone di Milano debutta la stagione ‘A cielo aperto’ , con tre spettacoli allestiti nel cortile del teatro

La Open Week dell’Università Cattolica si è chiusa con 218.128 spettatori, che hanno assistito alla presentazione online, con 170 ospiti, dei corsi di laurea, con talk, proiezioni, performance

L’idea del ‘Ti tufferesti da un trampolino di 10 metri?’ era già uno spot Saatchi & Saatchi, premiato qualche anno fa. In questo periodo di ‘salti nel vuoto’ causa virus, Groupama la ripropone in nuova versione

Quattro tramonti streaming i giovedì di giugno, quattro occasioni di ballare insieme in sicurezza, ritmati dalla musica dei dj. E’ ‘Jager at your house‘, nella piattaforma #savethenight creata da Jagermeister

1 giugno 2020

Realizzata da D’Uva, azienda fiorentina che collabora con musei e chiese, la app Santa Croce conduce (gratuitamente, fino al 24 giugno) il visitatore alla scoperta della basilica, appena riaperta

E’ di scena il dopo pandemia. ‘Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste’, finora presentato online dal Teatro Pubblico Ligure, dal 25 giugno si svolgerà dal vivo al Teatro romano di Fiesole

Podcast di giovani filosofi, videopillole su grandi autori, un ebook con le storie di anziani cittadini. Milano Racconta Milano è una iniziativa del Comune che illustra la città, la sua storia e le sue trasformazioni

E’ stata affidata a Haltadefinizione, specializzata nella fotografia in Gigapixel, la digitalizzazione di 50 opere della Galleria dell’Accademia di Firenze, che permette al pubblico di esplorare online ogni dettaglio

Si parte il 6 giugno con il ‘Milano Django Festival’ che, non potendosi svolgere dal vivo, andrà in radio. E si prosegue tutti i giorni h24 con Spiritophono, web radio vintage con memorie di cabaret, anni ’60 e ’70

29 maggio 2020

Anche Fabio Volo il 10 giugno, alle 18, entra nel palinsesto di ‘Officina Pasolini‘ e dei suoi tre laboratori (canzone, teatro, multimediale) di e-learning. Oltre a lui, fra gli altri, Rocco Tanica e Francesca Reggiani

A bordo di una Vespa targata Italia parte il viaggio di Enit Virtual Reality. La app gratuita permette di immergersi totalmente nella scoperta del Paese, dagli aperitivi langaroli ai tour gastronomici napoletani

L’aiuto non solo fisico ma psicologico è sempre più importante con il passare della pandemia. La farmaceutica Boehringer Ingelheim ha attivato ‘Wellness Green Line’, numero verde di supporto per i dipendenti

L’obiettivo è individuare rapidamente i malati che svilupperanno il Covid-19 in forma più grave, per poter meglio intervenire. Al progetto AI-SCoRE stanno lavorando l’Ospedale San Raffaele, Microsoft e Nvidia

Dopo aver sperimentato in lockdown incontri online con autori e disegnatori, dal 3 giugno, ogni mercoledì alle 10, Sergio Bonelli Editore dà vita su Skype ai ‘Bonelli Talks’, con backstage e curiosità sui suoi eroi

28 maggio 2020

L’Italia è statala prima a segnalare persone con sclerosi multipla ammalate di Covid. Da qui è partito lo studio MuSC 19 (sabato è la Giornata della SM), che sembra escludere una correlazione fra le due malattie

Parte oggi Food&Science Delivery, versione online del festival che si svolgerà a Mantova in ottobre. Medici, biologi, ricercatori, giornalisti si confrontano sul tema della ‘Metamorfosi’, ambientale e umana

Una community di 500 donne, dalla neoassunta alla manager: questo è GirlsRestart. Che nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione tempo e competenze per aiutare la ripartenza

Con un focus sugli effetti del Covid ma uno sguardo ampio sulle ‘Donne professioniste in Italia’, oggi a mezzogiorno viene presentata online la ricerca dell’Università di Padova e di Feminin Pluriel

Dallo studio di Humanitas sull’esposizione al virus della popolazione ospedaliera non sono emerse grandi differenze fra chi è in prima linea e chi lavora da remoto: importante è che l’ospedale sia ben protetto

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna promuove una raccolta fondi di 150mila euro per sostenere centri estivi destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni

Heritage Online, lanciata dalla sezione industry del Festival di Locarno, è la prima piattaforma per condividere – professionisti del cinema e vod – cataloghi di film classici e da riscoprire

Engim, che appena scattato il lockdown ha avviato la formazione a distanza, fornisce un particolare aiuto agli studenti disabili: una web radio, l’uso dei Lego e altre attività compensano la mancata presenza

Si svolge domani un webinar organizzato da ll’Istituto dei Tumori con DeAgostini Scuola. Scopo, in previsione della Giornata contro il tabacco del 31, sensibilizzare soprattutto i ragazzi sui danni del fumo

27 maggio 2020

L’edilizia è un settore che vale 65 miliardi, e che adesso che i cantieri sono riaperti si trova in grandi difficoltà: distanziamenti impossibili, Dpi troppo cari e irreperibili, lamentano Cg Edilcoop e Cari Costruzioni

Domani e venerdì, alle 11, si svolgeranno due webinar organizzati da Amazon per aiutare startup e aziende nell’affrontare una ripartenza digitalizzata

60mila euro per un progetto che combatta l’impatto del Covid. Li mette in palio il Politecnico di Milano nella nuova edizione di Switch2Product – Innovation Challenge, aperto a studenti e neolaureati

26 maggio 2020

Sono tempi difficili per chi ha deciso di sposarsi e allestire una grande festa. Così, la wedding planner Michelle Carpente propone il ‘Matrimonio in casa’, con tutti i consigli per un ricevimento domestico

Una piazza virtuale per parlare di atrofia muscolare spinale, prima causa di morte genetica infantile: il 5 giugno l’Osservatorio malattie rare e Famiglie SMA, con il contributo di Roche, danno vita a SMAspace

Arreda.net, consorzio dell’arredo, festeggia un 2019 e inizio 2020 in crescita, ma non piange sui mesi seguenti: anche in lockdown ha continuato a lavorare, con una forte presenza digitale e il catalogo online

Con il supporto della piattaforma Microsoft 365, l’Istituto neurologico Carlo Besta prosegue l’attività di telemedicina, con terapie e percorsi di riabilitazione a distanza

Prodotti per uccelli: +235,6%. Per cani: +145,7%. Per gatti: +115,6%. Sono i dati, elaborati da Idealo, degli acquisti online per animali nel periodo del lockdown. Con una media di aumenti dei prezzi del 2,9%.

Venerdì, una maratona di 24 ore collegherà milioni di persone nel mondo per una raccolta fondi benefica. All’iniziativa di Ohm Live partecipano Laura Pausini e Miguel Bosé, oltre ad attori, sportivi, artisti

E i bambini? Tornano i campi estivi di H-Farm, garantendo condizioni di sicurezza con gruppi di 10 ragazzini nel Parco naturale del Sile. Per chi non può seguire dal vivo, sono previsti corsi e laboratori online

Si inaugura oggi con ‘Favolacce’, film Orso d’argento al festival di Berlino, il circuito nazionale #iorestoinsala, che permette l’acquisto di biglietti virtuali per la visione di prime cinematografiche e opere di qualità

Un segnale di ottimismo per eventi e festival: mentre molte manifestazioni slittano oppure vanno solo online, il SiciliAmbiente Film Festival si svolgerà dal vivo, a San Vito Lo Capo (4-8 agosto)

Come ha inciso psicologicamente il Covid-19 sui pazienti più piccoli? Il progetto Timmi avviato da Terre des hommes con l’Ospedale pediatrico Buzzi fornisce supporto gratuito a bambini e famiglie

Per garantire la conclusione degli studi e dell’anno accademico a tutti gli studenti, IED ha messo a punto un piano di servizi (laboratori virtuali, rendering esternalizzati…) e agevolazioni finanziarie

#Campbusadistanza è un appuntamento digitale, il 28, organizzato dal ‘Corriere della Sera‘ per fare il punto su scuola e tecnologia, e per capire come gli istituti milanesi si stanno preparando al nuovo anno

Si chiama ‘Quale futuro’ e si svolge il 13 giugno: il nuovo appuntamento dei Visionary Days dà la parola ai 14-35enni, cui chiede idee per una politica che affronti il dopo pandemia e che li coinvolga direttamente

Uno zainetto per ripartire, che si riempie di sogni e di progetti. E poi tante brevi testimonianze. Sono i 227 secondi di #ioripartocON, video della MarroneCattelan e dell’agenzia 37.47, da domani su YouTube

25 maggio 2020

Domani sulla piattaforma della Milano Digital Week si svolge il webinar #Oltreilmerito promosso dal Ring delle idee di Elisa Greco per una piena valorizzazione e centralità delle competenze femminili

150 computer portatili donati a 14 istituti di Milano. L’iniziativa, che serve a favorire la didattica a distanza, è di Snam, che ha fornito l’hardware, e Accenture, che ha messo a punto programmi e tutorial

Lo chef Bruno Barbieri e il pastificio Sgambaro donano 1.500 chili di pasta all’Antoniano di Bologna per sostenere la mensa francescana Padre Ernesto, che ogni giorno fornisce 130 pasti caldi ai più indigenti

Altro capitolo dell’istruzione online, in tempi di Covid. Il 6 giugno, in diretta streaming dal teatro del Cpm, l’open day per la scuola di musica diretta da Franco Mussida, che prosegue i corsi da remoto

I musei riaprono, ma gli appuntamenti virtuali proseguono. Sabato il Museo nazionale di scienza e tecnologia organizza un viaggio all’interno del Titanic, esplorandone il relitto 4mila metri sott’acqua

Savino Zaba conduce mercoledì, alle 18, un webinar sulla radio. Organizzato dall’Università eCampus, presenterà un excursus storico del mezzo e ne spiegherà il linguaggio, dalle origini a oggi

Le ‘Voci del cambiamento’ sono quelle di Milly Carlucci, Paola Turci, Paola Marella, Alessandra Sardoni e Annamaria Bernardini De Pace: donne nell’emergenza sanitaria, che si raccontano su DeAByDay

22 maggio 2020

Il 2 giugno, su Raiuno in prima serata, si svolgerà ‘Non mollare mai – storie tricolori’ condotto da Alessandro Zanardi, charity show a favore della Croce Rossa, con protagonisti dello sport e del cinema italiano. L’evento è organizzato da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic, con lo scopo di valorizzare l’attività svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana.

Andranno a Humanitas, per la ricerca contro il Covid-19, parte dei proventi del nuovo singolo di Pierdavide Carone ‘Forza e coraggio!’, da oggi in radio e in digitale

Nuovi iniziativa di Casagit contro il coronavirus: un contributo annuo di 40 euro che si possono destinare ai testa diagnostici o all’acquisto di dispositivi di protezione

La ‘call4ideas’ di Università Campus Bio-medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator, nata per promuovere l’innovazione sanitaria ed economica, si arricchisce di un partner: Cisco, leader nel networking

21 maggio 2020

Nella riapertura di musei e appuntamenti d’arte, dal 13 giugno si potrà visitare anche ‘Van Gogh Multimedia & Friends’: la prima mostra di Parma Capitale della Cultura a tornare accessibile

Durante il lockdown sono state oltre 24.500 le video consulenze mediche. Nella Fase 2, monitorata da MioDottore, il 43% degli italiani non teme di tornare a farsi visitare di persona dagli specialisti

Il 9 luglio, su Zoom, appuntamento virtuale di ShorTS International Film Festival con Saverio Costanzo, regista dell”Amica geniale’, che riceverà anche il premio Cinema del presente

Chiama Milano 020202. Il servizio del Comune, su WhatsApp, serve a fornire ai cittadini informazioni aggiornate, sul coronavirus ma anche sui servizi pubblici, la viabilità, le attività aperte

Dopo i 180mila euro raccolti dai dipendenti e altre donazioni, adesso Ericsson si prepara alla maturità e regala 60 computer per aiutare gli studenti abruzzesi a prepararsi

L’idea arriva da Brescia, dall’imprenditore Steven Basalari, che ha convinto il dj Bad Vice a remixare il pezzo di Tara McDonald ‘I Need a Miracle’ e a devolvere le royalties all’Unicef

20 maggio 2020

Nelson Whitman è il canarino di un libro per bambini di Marco David Benadì. Adesso però, grazie al suo autore, la sua immagine è anche disegnata a mano su mille mascherine donate agli ospedali pediatrici

Il progetto globale di Spotify ‘Covid-19 Sosteniamo la musica‘ arriva in Italia grazie a Music Innovation Hub e apre le candidature, per ottenere sostegni, ai lavoratori di audiovisivo e fonografico in difficoltà

Il festival Filosofi lungo l’Oglio, ideato da Francesca Nodari, sposta da giugno a settembre la data d’inizio della XV edizione, che avrà come focus ‘Essere umani’

Fra disdette e rinvii, una conferma: a luglio e agosto ‘Cinema in piazza‘ ci sarà. Proiezioni a Roma e Ostia, in diverse location, con accesso gratuito. Perché va bene il distanziamento fisico, non quello sociale

Si sentono la Cenerentola della crisi: nel Decreto Rilancio, come ‘imprese culturali’ sono citati editoria, musei, librerie. Non la musica, che aveva proposto un rilancio in 10 punti e che adesso protesta

Sono due milioni le mascherine che Casse Depositi e Prestiti ha acquistato e donato all’Arma dei Carabinieri per i militari impegnati nella vigilanza sul territorio

L’Amore virtuale della pandemia è anche un Festival digitale, che debutta domani con la partnership della Triennale di Milano la cui direttrice Lorenza Baroncelli dialoga in diretta con la scrittrice Sofia Viscardi

19 maggio 2020

Da Rossini a Eduardo, prosegue lo ‘Strano interludio’ dello Stabile di Torino. Sono ricette per affrontare la pandemia, parlando di cucina con le voci di grandi autori e montando i testi sotto forma di corti

Il 6 giugno i ‘Racconti in tempo di peste’ del Teatro Ligure riproporranno, con un progetto di Corrado D’Elia, i vecchi ‘intervalli’ Rai con un montaggio di immagini dalle nostre città, stavolta deserte

All’interno della Milano Digital Week, che racconta le modificazioni urbane dopo la pandemia, dal 26 al 28 maggio si alterneranno 11 eventi organizzati da H-Farm per discutere di smart prices, e-commerce…

Ludovico Einaudi, Paolo Jannacci e molte altre le adesione al ‘Preludio’ di Milano Piano City: tre giorni di concerti streaming e live per le strade (22-24 maggio) in attesa della manifestazione, slittata all’autunno

Un canale pop-up: Sky Uno – Vacanze italiane lo si può vedere sul 109 dal 2 al 21 giugno. Uno spazio contenitore, ideato con laF e Gambero Rosso, dedicato all’Italia dell’arte, della ristorazione, dell’ospitalità

Il festival Cinemambiente e Cop (Consorzio delle ong piemontesi) presentano dal 25 al 31 maggio ‘Frame Voice, Report!’, rassegna online di 7 reportage sullo sviluppo sostenibile

La piattaforma di recensioni Trustpilot ha lanciato la campagna ‘Thanks a Million’, con menzioni alle aziende che meglio hanno agito durante la pandemia. Le più nominate sono nel settore della telefonia

‘Ania is Calling‘ è l’appello lanciato dall’associazione degli assicuratori ai giovani universitari. Alla ricerca di proposte per nuovi prodotti auto, più adeguati a un contesto urbano reduce dal Covid

‘Dentro il Quirinale’, viaggio nel palazzo del Presidente narrato da Pannofino, è stato girato prima dell’emergenza, ma andrà in onda per la festa della Repubblica, il 2 giugno, visibile gratuitamente su Sky Arte

18 maggio 2020

Il nuovo archivio del Mibact si chiama ‘Scene da un patrimonio‘ e raccoglie le immagini che hanno fotografato la storia degli italiani, divise per sezioni, dalle gite alla religione al pallone

Si inaugura il 21 maggio, con ‘Magari’ diretto da Ginevra Elkann e interpretato da Scamarcio e Rohrwacher, su RaiPlay un ciclo di 4 nuovi film, in origine destinati all’uscita in sala

3,5 milioni di euro. E’ l’investimento dell’Università Cattolica per la riqualificazione tecnologica, in previsione dell’eventualità di dover proseguire anche con la didattica a distanza

Confcommercio e Giglio Group hanno stretto un accordo per la realizzazione di un portale e l’acquisizione di mascherine, che saranno disponibili a condizioni speciali per gli associati

Dopo settimane di esercitazioni on line, la piattaforma OnDance dal 25 lascerà il posto alle scuole di danza dal vivo, pronte a riaprire. Lo annuncia Roberto Bolle, invitando tutti a tornare a danzare

Italianway, che gestisce le prenotazioni di oltre 900 fra ville, chalet, residenze d’epoca, ha messo a punto un protocollo di pulizia e sanificazione per garantire la massima sicurezza ai propri ospiti

Il focus della Fase 2 sono i protocolli sicuri. #Restart è un codice di comportamento messo a punto da Bureau Veritas per aiutare le imprese nella stesura delle procedure corrette per limitare i rischi

Claudio Baglioni, Gianna Nannini, anche Willie Peyote: si stanno moltiplicando gli annunci dei tour slittati all’estate 2021. Mentre Zucchero aspetta di capire se potrà esibirsi all’Arena di Verona in settembre

Il primo a riaprire domani è il MAMbo, ma nel corso della settimana tutti i musei di Bologna riaprono, con orari differenziati e con nuove offerte digitali

A 500 anni dalla morte, la mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale era l’evento 2020. Chiusa causa Covid, dal 2 giugno riapre, ed è prorogata fino al 30 agosto con orario lungo, 9-22

15 maggio 2020

Il 15 maggio1910 la Nazionale italiana giocò, a Milano, la prima partita, in maglia bianca, contro la Francia. La Figc, in attesa dei festeggiamenti dal vivo, ha realizzato una campagna con i protagonisti di allora

Lunedì, giornata dedicata ai musei, le Gallerie d’Italia presentano un tour virtuale nella mostra ‘Canova – Thorvaldsen. Nascita della scultura moderna’ ideata da Intesa Sanpaolo

Oltre 70mila flaconi e 500mila bustine di gel di Amuchina vengono donati da Angelini Pharma alle associazioni di medicina generale, per rendere più sicure le visite, per medici e pazienti

Giovedì 21, nella nuova puntata di ‘Scienza contagiosa‘, sui canali Facebook e YouTube di Frascati scienza, si parlerà degli ‘Strateghi del cambiamento’, animali che si adattano all’ambiente nei modi più curiosi

Soddisfatti ma non pienamente: i rappresentanti di disabili e malati rari osservano che nel dl Rilancio sono previsti interventi di aiuto con distribuzione farmaci e assistenza. Manca però l’attenzione ai caregiver

Arriva anche TeodoraFilm sulla piattaforme di cinema d’autore on demand MioCinema. Lo fa con due film Palma d’oro (proprio in questi giorni doveva svolgersi il festival di Cannes): ‘Amour’ e ‘The Square’

Sono “i primi passi nel pensiero di una nuova vita comunitaria”: Parma festeggia il titolo di Capitale della cultura, che il decreto Rilancio estende dal 2020 a tutto il 2021

Alle prime 100 piccole e medie imprese italiane che ne faranno richiesta, Everis metterà a disposizione un servizio gratuito di consulenza e supporto per la gestione dello smart working

Mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice e poggiatesta monouso: ai passeggeri di Frecciarossa e Frecciargento Trenitalia da oggi offre questo kit gratuito

14 maggio 2020

Dal 18 giugno, in libreria e online, esce ‘100 disegni in 100 giorni’, edito dal ‘Sole 24 Ore‘, in cui l’illustratrice americana Jennifer Orkin Lewis propone una serie di attività creative per un diario della pandemia

Adesso che l’isola si riapre, TeleCapri sostiene la sicurezza donando due mascherine per nucleo familiare. L’iniziativa si aggiunge al programma quotidiano dell’emittente ‘Il problema coronavirus’

Condé Nast Johansens lancia fra i suoi lettori un concorso, aperto fino a giugno, per premiare il personale sanitario. I vincitori potranno godere di un soggiorno in uno degli hotel di lusso affiliati alla guida

In occasione della ripartenza, Hertz ha messo a punto (finora disponibile negli Usa, presto in Italia) il servizio ‘Gold Standard Clean’, con sanificazione certificata in 15 step e un sigillo di sicurezza

‘Give a memory’ è un buon gioco. Mentre lo si fa, mettendo alla prova la propria memoria con il videogame, si avvia una donazione per l’ospedale di Bergamo. L’idea e la realizzazione sono di Tbwa

Il 37% dei malati ha avuto problemi a gestire l’epilessia durante il lockdown: è il risultato di un’indagine condotta dalla Lega italiana della lotta contro l’epilessia, che chiede maggior supporto dalla telemedicina

Sul sito del Garante della Privacy sono stati pubblicati alcuni chiarimenti relativi ai test sierologici sui luoghi di lavoro, con indicazioni su chi può deciderli e consultarli

In uscita dal tunnel pandemia, si torna al tunnel carpale. Siot, Società italiana di ortopedia e traumatologia, annuncia il progressivo ripristino delle visite e degli interventi non urgenti, in totale sicurezza

La didattica a distanza ha creato problemi in molte famiglie che si dovevano dividere l’accesso e la disponibilità Internet. Tim regala una card a giga illimitati per accedere alle piattaforme di e-learning

13 maggio 2020

Da lunedì, apre la rubrica virtuale la Libronauta, L’appuntamento settimanale condotto da Franca Rizzi Martini, in collaborazione con News, promette incontri con scrittori, libri, mostre

Un siriano, un olandese, un cinese: aperitivo ‘Sesamo‘. I tre hanno battezzato così la loro start up di B2B online: nata a Padova in pieno coronavirus, promette prezzi basi e tempi di consegne rapidissimi

Tornano a giocare, ma stavolta in campo letterario. 12 calciatrici di Serie A raccontano in video la loro passione per la lettura. L’iniziativa ‘Libri in gioco‘ è sostenuta dal Mibact e dal Salone del libro di Torino

‘E’ possibile riaprire i teatri?‘: se lo chiede anche il regista Gabriele Vacis, che ne parlerà domani in un ‘Dialogo in tempo di peste’ organizzato su Facebook da Teatro Ligure e Compagnia Corrado D’Elia

8 film – cartoon, horror o commedie – distribuiti da Adler Entertainment andranno per la prima volta sulla piattaforma Amazon Prime Video

Dopo le giornate virtuali per la presentazione delle lauree magistrali, dal 18 maggio la Cattolica replica con le triennali e quelle a ciclo unico. All’Open Week Unicatt partecipano oltre 100 presidi e docenti

12 maggio 2020

Con la regia da remoto di Lorenzo Loris, tre attori (Harriet Carnevale, Giacomo Carson e Davide Pinardi) interpretano questa settimana la pillola pirandelliana ‘Uno nessuno e centomila’ per il Teatro Out Off

Caselli liberi per il personale sanitario. Autostrade per l’Italia proroga fino al 31 maggio l’esenzione dal pedaggio per medici, ambulanze, volontari in servizio

Quanti saranno i figli della quarantena? C’è chi dice che diminuiranno per paura del domani, chi sostiene che aumenteranno causa clausura. In ogni caso, se invece volete divorziare, a Torino si potrà fare via email

Con il patrocinio gratuito di Fondazione Cariplo, Telefono Donna ha dato vita a una campagna sui maltrattamenti durante la pandemia. Headline: : ‘Il mio virus è’, seguito dal nome del massacratore

Un altro festival del cinema lascia le sale e approda online. Lo ShorTS di Trieste, organizzato da Maremetraggio, sarà sul web (4-12 luglio), con una nuova sezione per i corti dedicati a ‘Science & Society’

Al Nastro d’arrivo ci sono 500mila euro: è la cifra raccolta da Peroni per sostenere piccole e medie imprese della ristorazione con l’acquisto di dispositivi di sicurezza individuale. Ci si può candidare da giovedì

Con l’endorsement di Alex Zanardi, Apt Servizi Emilia Romagna presenta dal 14 maggio il secondo ‘Motor Valley Fest’. Stavolta si corre in Rete, dove si svolgerà anche un convegno sul futuro della mobilità

Come sarà ‘Il mondo che verrà’? Wwf chiede a tutti i cittadini di ipotizzarlo, immaginando che cosa si dovrebbe fare – usciti dalla pandemia – per rendere il pianeta più vivibile

Il 13 maggio 1950 partiva a Silverstone il primo gran premio di F1. Domani alle 10.30, su FB, Quattroruote lo ricorda in un talk con Piero Ferrari, dove si parlerà anche delle prospettive per la ripartenza

Primi piani di lucchetti, campi lunghi di Trinità dei Monti deserta: ‘Lockdown Roma 2020’ è stato filmato con un iPhone dal videomaker Marco Taormina, che l’ha dedicato a tutti gli operatori dell’audiovisivo

La ong Azione contro la fame, in collaborazione con la piattaforma SquadEasy, ha messo a punto una app per coniugare attività sportiva e finalità benefiche

Il Festival di Locarno in aiuto al cinema. La nuova edizione, con il progetto The Films After Tomorrow, premierà anziché film già ultimati, produzioni che si sono dovute interrompere per la pandemia

Intesa Sanpaolo offre il proprio supporto anche a Federalberghi. Per il rilancio del settore alberghiero, ha messo a punto un pacchetto di nuovi finanziamenti, liquidità, sospensione straordinaria dei prestiti

Per sollevare almeno in parte dalla solitudine i pazienti sordi malati di Covid-19, Tim mette a disposizione oltre mille device, che permettono ai medici di accedere al servizio di interpretariato della lingua dei segni

La nuova edizione del festival di musica elettronica è rimandata al 29 maggio 2021. Nameless però in questo periodo non è stato ‘zitto’ e in un paio di mesi ha raccolto 100mila euro destinati all’Asst di Lecco

‘Nessun dorma’, ‘O sole mio’ e ‘Grande amore’: i tre brani, cantati dal trio Il volo, si possono ascoltare sull’instagram di Dolce&Gabbana e fanno parte di una campagna di raccolta fondi per Humanitas

11 maggio 2020

E’ opera di Mimmo Paladino il merlo canterino offerto come immagine simbolo ai musicisti italiani per il loro appello al governo , firmato da Baglioni a Zucchero, da Bocelli a Venditti

Domani, alle 18, un webinar interattivo su ‘Asma e Covid‘. Il professor Galli e il dottor Micheletto risponderanno a quesiti e paure di malati e caregiver

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria pubblica un video per promuovere la ‘comunicazione trasparente’, dove il messaggio promozionale ( di influencer, blogger, celebrity…) sia identificato chiaramente

Da ‘Un posto al sole’ a ‘Un po’ sto a casa’: geniale copywriting per lo spin off della famosa soap di Raitre, che dopo settimane di repliche propone da oggi su Raiplay (ore 18) 40 puntate a casa con Raffaele e soci

Ai primi 50 milioni di dollari Google.org ne aggiunge altrettanti: un totale di 100 milioni a supporto della sanità, della didattica online e dell’economia, per combattere il coronavirus

Dopo la donazione di 6 milioni di dollari (100mila euro per l’Italia), American Express modula la Fase 2 del proprio impegno solidale con una serie di sconti e agevolazione sia per i clienti sia per gli esercenti

40 opere della mostra ‘Noli me tangere’ vanno all’asta per sostenere il progetto di Terre des homes ‘Una spesa per i bambini‘: con il ricavato saranno acquistati pacchetti alimentari e beni per l’infanzia

Difficoltà di coppia in lockdown? Può succedere anche fra ‘celebri’.’Il giorno e la notte’, film che Daniele Vicari realizza tutto da remoto, ne parla con, fra gli altri, Vinicio Marchioni e la moglie Milena Mancini

Disabilità e lavoro ai tempi del coronavirus: tutti i mercoledì, su Rai Radio 1 alle 17.45, Roberta Venturi, legale dell’Osservatorio Malattie Rare, risponde in diretta ai dubbi di centinaia di pazienti

Piano piano si ricomincerà. Intanto però Piano City Milano si presenta in versione minimal e prepara per i giorni in cui doveva svolgersi la nona edizione, dal 22 al 24 maggio, un evento online

Mercoledì si parla dei possibili effetti di Covid-19 sulla salute mentale, giovedì ci si immerge con il sottomarino Toti: alcuni degli appuntamenti della settimana del Museo della Scienza e della tecnologia

Un’intervista a Salgado, una conferenza di Scurati, un ricordo di Sepulveda: questo e molto altro nel palinsesto online del festival di Pistoia ‘Dialoghi sull’uomo‘, dal 22 al 24 maggio

Un mare di foto, una valanga di ricordi, un’idea di Msc Crociere, che invita a postare e condividere le immagini delle vacanze più belle

Per garantire, soprattutto in questo periodo, l’accesso più sicuro all’erogazione di servizi sanitari Illimity e Aon propongono insieme una ampia offerta di servizi di telemedicina

8 maggio 2020

L’unione fa la strada. 60 street artist di tutto il mondo partecipano a Color4Action, raccontando su murales la loro interpretazione dell’emergenza globale. Li ha chiamati a raccolta la ong Urban2030

Una settimana di ‘Maestri d’Italia’: da lunedì a venerdì prossimi, cinque lezioni della scuola online promossa da Tim con Treccani, che ha scelto come professori 5 protagonisti della cultura e della scienza

L’idea è di Max Calderan, 52enne che ha attraversato a piedi 1.200 km di deserto e che propone una gara da 3, 5 o 10 km. Il tutto correndo in casa o in giardino. ‘Home Sweet Run’ è aperta fino al 17 maggio

Intesa Sanpaolo mette in campo nuove misure a favore di Confartigianato, con plafond di finanziamenti e liquidità, e sospensione dei mutui

Maggio in rosa. Le librerie MarcoPolo di Venezia e Lìbrati di Padova in questi giorni promuovono il ‘Feminist Book Fortnight’, e attraverso la vendita di opere femministe sostengono anche donne maltrattate

Aggiornamenti, informazioni su sicurezza sul lavoro, misure fiscali ed economiche: in questo periodo Assolombarda ha fornito oltre 38mila consulenze, contando quasi 2,5 milioni di visualizzazioni

Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, del gruppo Johnson & Johnson, hanno realizzato una ricerca su come i ragazzi vivono le patologie altrui: oltre il 40% prova un forte disagio a contatto con i malati

Domani alle 15 il grande fotografo Sebastiao Salgado, che in questi giorni ha lanciato un appello per salvare i popoli dell’Amazzonia dalla pandemia, dialoga sui canali del MAXXI con Giovanna Melandri

Fandango Club mette a disposizione gratuitamente diverse interpretazioni artistiche di abbracci, che si possono spedire alle persone care. Le opere saranno poi vendute per sostenere la Croce Rossa

Passato dalla produzione di vele a quella di mascherine, Giorgio Scarpa ha ideato anche con la fondazione F. Rava ‘Velisti in azione‘, asta benefica su CharityStars, prorogata fino al 22 maggio

La cantante Melody Gardot apre un casting digitale per registrare il nuovo pezzo ‘From Paris with Love’: musicisti di tutto il mondo possono partecipare, i prescelti (retribuiti) andranno a formare l’orchestra

Da domani, ogni sabato in seconda serata, torna su Tv2000 ‘Today’, programma di racconti degli italiani all’estero, che nelle prossime puntate spiegheranno com’è la pandemia vista dal Perù o dalla Svezia

7 maggio 2020

‘The Power of Love’, reinterpretato a scopo benefico per l’Ospedale di Bergamo. Coordinata dai Dirotta su Cuba, l’iniziativa di Music4Love ha coinvolto diversi artisti, da Mietta a Fabrizio Bosso

Quali sono le emozioni prevalenti in questo periodo? Quali le preoccupazioni? Chi vuole, lavoratori di ogni settore e tipologia, può rispondere entro il 18 maggio al sondaggio di Fondazione libellula

Arrivano i primi annunci di riaperture culturali. La mostra ‘Sguardi di Novecento – Giacomelli e il suo tempo‘, chiusa per lockdown, riapre a Senigallia (An) il 20 maggio

Domani alle 21, in contemporanea con il 65° David di Donatello in diretta su Raiuno, le sale di tutta Italia, i 4mila schermi chiusi per lockdown, accenderanno simbolicamente luci e schermi

L’unico motore che non può fermarsi è la cultura dell’innovazione: lo dice Audi lanciando la terza edizione di Audi We Generation, rivolta alla formazione di giovani.

Il ‘Va’ pensiero’ con la tromba di Marco Pierobon: è la colonna sonora verdiana di un video girato il 3 maggio dalla Società dei Concerti in omaggio alla città di Parma, duramente colpita dal Covid-19

Parte sabato ‘In viaggio con Hector’, ideato dalle Gallerie d’Italia per avvicinare i bambini all’arte e alle collezioni di Intesa Sanpaolo con video interattivi, quiz, proposte creative

5 start up – progetti di tecniche diagnostiche, soluzioni terapeutiche, dispositivi per malattie degenerative – si dividono il premio da 1 milione ‘Live Science Innovation 2020’ di Fondazione Golinelli e G-Factor

Se ‘Pata Pata’, scritto 53 anni fa da Miriam Makeba, significa’ Tocca tocca’, ai tempi del coronavirus il pezzo, reinterpretato da Angélique Kidjo su proposta di Unicef, cambia e spiega come tenere le distanze

Domani alle 17, sulla pagina Facebook di Codice Edizioni, il tema della diretta è ‘Come può cambiare la scuola?’, con la partecipazione di esperti di pedagogia e insegnanti

Proposte e progetti creativi: li sta cercando IED che alla sua community di 15mila fra studenti e docenti si è rivolta per chiedere idee rivolte al bene comune

Per mantenere la giusta distanza, Raben Group, specialista di trasporti e logistica, inaugura il sistema Picture Confirming Delivery, che con tre foto e senza bisogno di contatti testimonia le avvenute consegne

6 maggio 2020

Per quando riapriranno, il 18 maggio: l’1% di ogni acquisto effettuato in un negozio Mango sarà devoluto all’Oms, con un intervento solidale per i più colpiti dal Covid nel mondo

Uber risponde all’iniziativa della Regione Lazio, che ha stanziato 1 milione di euro, per favorire gli spostamenti medico-sanitari. Lo fa con una tariffa agevolata e senza commissioni

‘Sos Fai da noi’ sono mille interventi gratuiti di piccola manutenzione e riparazioni offerti da Leroy Merlin in partnership con Anci, l’associazione dei Comuni, nei territori più colpiti dalla pandemia

Uno spot che parte da Milano, e dalle 2mila imprese del settore, ma che coinvolge tutta Italia: ‘No Signal’ è un appello contro il silenzio lanciato da Cna Cinema e Audiovisivo

Le scuole hanno bisogno di tablet e computer. Tuttinrete, iniziativa promossa da Mille respiri per Bergamo e Monza Brianza, raccoglie e formatta apparecchi usati, per la didattica a distanza

In astinenza sortiva forzata, secondo un’analisi di Semrusch molti rivedono online vecchie partite, soprattutto Mondiali. E Nando Dalla Chiesa pubblica un libro sulla ‘Partita del secolo. Italia Germania 4 a 3’

Il festival Fabula ha deciso di dare la voce ai ragazzi che vogliano scrivere un racconto su come stanno vivendo il tempo del coronavirus. Sono arrivati oltre 100 lavori di autori 16-20enni

Leader italiano nelle verifiche di conformità, Imq offre il proprio supporto ‘terzo’, con tempi rapidi di controllo e rilascio attestato, alle aziende che devono mettere a punto le norme di sicurezza per la ripartenza

Dopo una prima donazione di 100mila euro ad alcune strutture sanitarie, adesso Borsa Italiana devolve 1 milione al Fondo mutuo soccorso del Comune di Milano

Domani, alle ore 17 dalla Triennale di Milano, proseguono gli appuntamenti con artisti e pensatori, protagonista Bifo (Franco Berardi), uno dei fondatori di Radio Alice, scrittore e filosofo

La Civica scuola di cinema Luchino Visconti propone su Facebook incontri con attori e registi. La prossima ospite, giovedì alle 14.30, è Irene Dionisio, già vincitrice di un Premio Solinas con ‘Sponde’

5 maggio 2020

Si comincia con un’ora di yoga, si finisce a ritmo di dj. In mezzo, incontri e tavole rotonde musicali. In streaming dal 28 al 30 giugno, Meet Music cercherà idee per la musica elettronica alle prese con la pandemia

I 400mila euro, metà dei quali donati dai dipendenti, raccolti da Edison a scopo solidale saranno destinati a iniziative individuate con gli stessi lavoratori, in aiuto a famiglie in difficoltà, da Milano alla Campania

Proiezioni gratuite e video interviste: dal 5 giugno, si svolge la versione online del Biografilm Festival, film che raccontano vite famose, come quella quest’anno della scrittrice Margaret Atwood

Scf, gestione collettiva dei diritti connessi musicali, nel bilancio 2019 ha registrato +9% di bilancio. Per la nuova stagione, in difficoltà da Covid-19, annuncia forti sconti a chi detiene diritti inferiori a 10mila euro

Il premio speciale Lattes Grinzane 2020, il cui vincitore sarà annunciato a ottobre, andrà alla Protezione civile. 5 i finalisti: Giorgio Fontana, Daniel Kehlmann, Eshkol Nevo e Valeria Parrella, Elif Shafak

Chi soffre di malattie croniche della pelle, causa di ulteriori ansie durante il lockdown, adesso ha la possibilità di accedere a un servizio di supporto psicologico. Lo offre DermatologicaMente

Si rivolge a 3mila pazienti e caregiver il webinar che il 12 maggio (ore 18) affronterà parlerà di asma e Covid-19. Interverranno il professor Massimo Galli del Sacco e lo pneumologo Claudio Micheletto

Anche l’Italia partecipa stasera ad ‘Altisimo Live!‘ appuntamento musicale per raccogliere fondi per i 2,5 milioni di lavoratori agricoli americani. Con Eva Longoria, Andy Garcia e molti altri, il trio Il Volo

Che cosa si può fare nel ‘Tempo di una birra’ gustata online? Peroni, in collaborazione con gli Chef in camicia, ce lo mostrerà il 15 maggio con alcuni video

Discovery affianca Save the Children nel progetto ‘Non da soli’, focalizzato sulle famiglie e le età più fragili. Lo fa anche con un video-favola rivolto ai bambini, per sensibilizzarli in questo periodo di emergenza

Il Théâtre de La Ville di Parigi e la Pergola di Firenze lanciano lo spettacolo personalizzato: un attore telefona a uno spettatore e gli legge una poesia, che varia a seconda dello stato d’animo di chi la ascolta

La Schedina Sisal compie 74 anni: quando nasceva, dall’idea di tre giornalisti sportivi, voleva anche rilanciare l’Italia colpita dalla guerra. Lo stesso obiettivo che si pone oggi, in un altro genere di emergenza

La richiesta di O.Ma.R. in audizione al Senato è una maggiore attenzione ai due milioni di persone affette da malattie rare, che soprattutto in questo periodo hanno bisogno di cure e assistenza domiciliare

4 maggio 2020

‘Laviamoci le mani insieme!’ è un video musicale in onda su Cartoonito, protagonisti i Paw Patrol, personaggi animati molto amati dai bambini, che adesso insegnano loro le prime regole igieniche

Covid-19, effetti collaterali: durante i quasi due mesi di lockdown, è lievitato l’accesso ai siti di incontri (e tradimenti) virtuali. Lo afferma il portale Incontri-ExtraConiugali, che ha raddoppiato i nuovi iscritti

50 artisti della musica italiana interpretano ‘Ma il cielo è sempre più blu’. Il brano, da oggi in pre order, esce l’8 maggio e i proventi andranno alla Croce Rossa Italiana. L’iniziativa è di Franco Zanetti

Come lo sport, anche il teatro dovrebbe poter ripartire, magari a porte chiuse: lo chiede, in una lettera aperta al premier Conte e al Ministro Franceschini, il giovane tenore Matteo Macchioni

Altre luci tricolori nella notte. Questa volta, in occasione della ripartenza, a illuminarsi è stato lo stabilimento di Snaidero a Majano (Ud), disegnato dall’architetto Angelo Mangiarotti

‘La scuola digitale per la Generazione Z’: nella ricerca commissionata da Terre des Hommes e Scuolazoo, la didattica online viene bocciata e solo il 10% degli studenti crede che dia risultati positivi

Il mal di testa può essere sintomo di contagio, ma normalmente sono 6 milioni gli italiani che soffrono di emicrania. Dal 9 al 15 maggio, ci saranno così dirette con esperti sulla patologia e la gestione del dolore

Si è svolta oggi, naturalmente online, la presentazione della Green Guide 2020, con i migliori ristoranti mondiali vegetariani e vegani, valutati in ‘ravanelli’. 31 dei premiati sono italiani

Banco Bpm affianca Credimi, azienda di finanziamento digitale alle imprese, nella cartolarizzazione ‘italianonsiferma’, con l’obiettivo di sostenere le Pmi in seguito alla crisi coronavirus

‘Un passo alla volta’, con l’accompagnamento di Ghali che racconta il post lockdown e le immagini di cinque milanesi che tornano al lavoro. Lanciato con il brand YesMilano, il film è stato ideato da Tbwa/Italia

Nasce da un’idea di Iva Lulashi, Adrian Paci e Fabio Roncato il ‘Poster quotidiano‘: 26 artisti realizzano un manifesto a tiratura ridotta e i ricavati Vanni alla onlus Progetto Arca, che assiste i senzatetto

Chi sostiene che con l’arte non si mangia deve andare a Bologna, dove all’interno del MamBo, museo di arte moderna, nasce il ‘Nuovo forno del pane’, officina creativa per artisti senza sede

30 aprile 2020

Si chiamerà Circus e vuole essere, secondo l’ideatore Oliviero Toscani, “il Netflix della fotografia”. Una piattaforma interattiva con contenuti inediti. Il fotografo la presenta il 3 maggio su Zoom

Quali sono ‘I film della nostra vita’? Per celebrare Torino Città del Cinema 2020, Ciak e la Film Commission piemontese propongono questo gioco: 500 i titoli in lizza, per 14 categorie. Le votazioni dal 1° maggio

Da 20 a 100 tonnellate al mese è la cifra record di gel disinfettante prodotto da Menarini, che ha riconvertito uno stabilimento. L’azienda ha inoltre donato 700 mila mascherine e oltre 20 mila Dpi

Ultimo giorno oggi per iscriversi al torneo letterario di aspiranti scrittori organizzato dal gruppo editoriale Mauri Spagnol. I vincitori saranno resi noti a BookCity, e il loro lavoro sarà pubblicato

Un weekend di ‘Risvegli’. Fino al 3 maggio, Paolo Giordano, il biologo Jared Diamond, il filosofo Telmo Pievani parlano online dei tempi che viviamo. L’iniziativa è dell’Orto botanico dell’Università di Padova

Officina Pasolini prosegue in maggio l’attività di e-learning di canzone, teatro e multimediale. Sabato 2, Erri De Luca si confronta con Gino Castaldo, il 6 Paola Cortellesi incontra Giorgio Cappozzo

Per avvicinare le ragazze agli studi tecnico-scientifici, il Comune di Milano promuove con Amazon ‘STEMintheCity for Italy’. Il webinar, oggi alle 15, è rivolto alle studentesse di secondo grado

Ripartire in sicurezza, tutelando tutti i lavoratori: per poterlo fare, Marzotto Group ha firmato un protocollo di sicurezza che porta il sigillo del Dipartimento di microbiologia e virologia dell’Università di Padova

Acri, Associazione di fondazioni e casse di risparmio, e Intesa Sanpaolo hanno firmato una convenzione a favore del terzo settore, con una modalità di ‘Prestito sollievo’ fino a 100 mila euro

Per partecipare a #TogetherWeBalance, campagna di WeWorld con Elisa di Francisca, che raccoglie fondi per bambini in difficoltà, basta fotografarsi con 5 oggetti che ci aiutano oggi a mantenere un equilibrio

La Cina è più vicina (all’uscita), e così Huawei condivide il video della Compagnia di danza di Shanghai che ha ricominciato a lavorare. Seguiranno webinar ed eventi online per accompagnare la Fase 2

Andranno all’organizzazione umanitaria tedesca humedica i profitti delle mascherine di tessuto vendute da Zalando (a prezzi accessibili) nei suoi 17 mercati europei

‘Discoteca’ è termine che, dicono gli addetti, non è mai stato nominato dal governo, anche se il settore impiega 50 mila persone, e un fatturato di 4 miliardi. La protesta arriva dal Sindacato dei locali da ballo

Domenica, alle 9.15 su Raidue, durante ‘O anche no’, docureality dedicato all’inclusione, si collegheranno anche il figlio di Pierangelo Bertoli e la giovanissima ‘alfiere della Repubblica’ Elena Salvatore

Il festival del documentario Visioni dal mondo, da quest’anno diretto da Maurizio Nichetti, in attesa della versione live in settembre, presenta alcune video pillole di registi

Domani, nel cast del Cocertone virtuale in onda su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio 2, e condotto da Ambra Angiolini, si esibisce da Londra anche Sting

Cinque podcast per cinque città. Radio 24 propone un viaggio virtuale nelle metropoli ai tempi del coronavirus. Le mete sono Wuhan, Stoccolma, Londra, Berlino e New York

Un piccolo sorriso anche nella sofferenza. Le aziende di giocattoli, assieme a Discovery, regalano oltre 800 giochi agli ospedali pediatrici italiani delle zone più colpite dal contagio

29 aprile 2020

‘Il mondo che verrà’ lo si immagina con le parole di 16 pensatori e le immagini di 50 fotografi che danno vita a una mostra virtuale proposta IL, il magazine del ‘Sole 24 Ore’ in edicola domani

Si arricchisce il palinsesto di Firenze Tv, iniziativa della Fondazione Teatro della Toscana organizzata con Controradio: stasera appuntamento alle 20.45 con Carolina Rosi, domani con Luca Zingaretti

Dal 1° maggio, ogni venerdì alle 19.35, su DeAKids va in onda ‘Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni’, format di risposta alle paure dei bambini, dal coronavirus al terrorismo

L’annunciata riapertura dei musei, il 18 maggio, produce i primi risultati: a Parma la mostra ‘Van Gogh Multimedia & Friends’ riparte il 13 giugno, ed è prorogata fino al 13 settembre

“Siamo un popolo di Artisti, di Lavoratori”. Comincia così la lettera aperta del violinista Alessandro Quarta a Giuseppe Conte e al ministro Dario Franceschini, in difesa dei professionisti dello spettacolo

Il 1° e 2 maggio UDJ 4 Italy organizza, dalle 18 a notte fonda, un secondo weekend benefico con musica e balli ritmati da dj internazionali

Il 5 maggio, alle 9, si svolge il nuovo appuntamento di ‘Sharing is Caring‘, incontro curato da Connexia dove si parlerà del perché oggi la reputazione di un brand è più importante che mai

Nuovi ventilatori ed ecografi arrivano agli ospedali lombardi da Che Banca!, che ha investito 300 mila euro e che con la onlus Hope ne prevede, a emergenza finita, un riutilizzo in altre situazioni critiche

Groupon coinvolge i suoi oltre 9 milioni di iscritti in una campagna di raccolta fondi (con un click si possono donare 5, 10 o 15 euro) a favore della Croce Rossa

Sul sito della Biennale di Venezia, in occasione del ventennale della sezione Danza, fino al 5 maggio si susseguono interviste e spettacoli, protagonisti grandi come Carolyn Carlson o Pina Bausch

Oltre 100 i progetti che partecipano alla call4ideas di Università campus bio-medico e di Roma e Marzotto Venture Accelerator, partner Tim, per promuovere l’innovazione sia sanitaria sia economica

28 aprile 2020

La piattaforma Subito lancia il progetto #aiutodacasa: volontariato virtuale in cui è possibile mettere a disposizione ore del proprio tempo, insegnando le tabelline, proponendosi come tuttofare digitali…

Grazie all’iniziativa ‘Ore etiche’, i dipendenti di Open Fiber hanno donato oltre 61 mila euro alla Protezione civile. A questi, per combattere il coronavirus, l’azienda ha aggiunto altri 120 mila euro

Il tricolore con un taglio che ricorda Fontana ma apre anche uno spiraglio di luce. 100 copie di Vanity Fair con questa copertina firmata da Francesco Vezzoli da domani sono protagoniste di un’asta benefica

Artista che si concentra soprattutto su contemporaneità e trasformazioni sociali, giovedì alle 18.30 Francesco Jodice è protagonista di un talk sull’Instagram di Camera, Centro italiano per la fotografia

A 45 anni dall’uscita del brano di Rino Gaetano, ‘Ma il cielo è sempre più blu’ viene interpretato il 7 maggio da Emma, Fedez, Elodie e molti altri. Amazon per lanciare l’iniziativa ha donato 500 mila euro

Non c’è artista che non partecipi a una iniziativa benefica. Saturnino, come gli Eiffel 65, Massimo Cotto e molti altri, lo fanno con FiloBlu, mettendo all’asta oggetti personali o lezioni musicali in streaming

Iniziativa solidale e sostenibile, quella in corso a Napoli. Snam e la app Wetaxi organizzano, su veicoli a gas naturale, un servizio di consegna gratuita di cibo e beni di prima necessità alle famiglie bisognose

27 aprile 2020

Afic, l’associazione dei festival italiani di cinema, con il contributo del Mibact promuove una app per scoprire gli oltre 75 appuntamenti presenti in Italia

In un periodo in cui i bambini sono a casa e l’alimentazione spesso eccede, Nutripiatto, progetto sviluppato da Nestlé con la Società italiana di pediatria, vuole fornire linee guida per un cibo sano

75 azioni offerte a ognuno dei 12 mila dipendenti: Atlantia, i cui presidente e ad si sono ridotti del 25% il proprio compenso fisso fino a fine anno, vuole così fidelizzare il rapporto con i suoi lavoratori

I podcast sono un fenomeno sempre più presente nelle nostre vite. Ma come ‘crearli e fare content marketing’? Lo spiegherà il 6 maggio Giulio Gaudiano, con un corso online organizzato da Anesì

Nella nuova sezione ‘Home Edition‘ di Più Generali una serie di offerte con voucher e sconti: dai film su Infinity a un catalogo di 100 mila audiolibri e podcast, dal personal trainer alle consegne di pesce fresco

Si svolge il 29 aprile il primo festival del Design virtuale. Organizzato da Ventura Projects, propone incontri online con designer internazionali e presenta i progetti di 10 accademie, fra cui l’italiana Naba

100 i progetti che hanno partecipato alla campagna di rigenerazione urbana e street art, ideata da IGP Decaux e patrocinata dal Comune, ‘Segnali d’Italia chiama Milano’. Main partner Edison e Viacom CBS

EMeeting è uno strumento voluto da KiboTours come supporto e formazione, in questo periodo difficilissimo per il settore, degli agenti di viaggio, e offre la possibilità di organizzare turismo tailor made

Quella lanciata da Ener2Crowd è una campagna da 40 mila euro (con 300 di investimento minimo) di crowdfunding energetico, per una ripartenza sostenibile

Sempre più spesso si parla di emergenza psicologica da quarantena. Tim mette a disposizione un numero verde (800.833.833)dove professionisti risponderanno alle richieste di aiuto

Live realizzati in sicurezza, all’Auditorium di Roma. Artisti come Vasco, Gianna Nannini, Zucchero e moltissimi altri. Anche in emergenza, il 1° maggio avrà il suo concertone, in diretta su Rai3 e Rai Radio Due

Da domani, attori e registi dello Stabile di Torino presenteranno la propria ricetta di sopravvivenza al coronavirus, con clip dedicate alla cucina e al cibo

Lo hanno chiamato ‘Caro cinema’, evocando il morettiano ‘Caro diario’. Anteo, Fuoricinema, Lumière & Co. si sono uniti in un progetto che chiede agli spettatori di filmare in 2 minuti ricordi e sogni di film

Da domani, ogni martedì per quattro settimane, un progetto dedicato ai non vedenti, con le descrizioni di opere esposte al MAXXI di Roma. La prima voce che illustra i quadri è quella di Neri Marcorè

Non tutto è smart nel lavoro da remoto: cattiva alimentazione, postazioni non idonee, problemi psicologici… Per aiutare le aziende ad aiutare i dipendenti, ShapeMe ha attivato webinar e consulenze online

139 lezioni, 450 ore di webinar live con 95 fra docenti e testimoni: sono i numeri di marzo della Rcs Academy, che dal 29 propone anche gli ‘Online Talks’, dove si parla di economia e innovazione

9,8 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta: queste le previsioni per fine giugno. Pensando a loro, Terre des Hommes, da sempre a fianco dei più fragili, lancia il progetto ‘Una spesa per i bambini‘

Clickutility on Earth da tempo studia la mobilità urbana. Adesso, con le nuove norme sugli spostamenti, dà vita a ‘Citytech Live‘, con riflessioni di esperti e politici su come cambierà il nostro modo di muoverci

Casa Morandi

24 aprile 2020

Giorgio Morandi, cui il ‘Financial Times’ ha appena dedicato un lungo articolo, è uno dei protagonisti delle pillole video del MAMBo, il museo bolognese dove ogni giorno esperti raccontano gli artisti in collezione

Per la Festa della Liberazione il Teatro della Cooperativa e l’Elfo mettono a disposizione in streaming lo spettacolo ‘Mai morti’ di Reanto Sarti, protagonista Bebe Storti nei panni di un fascista mai pentito

‘Aboca Live Magazine’, curato da Giovanna Zucconi, è un nuovo giornale web voluto dall’azienda healthcare per promuovere (ogni venerdì) il dibattito sulla salute dell’uomo e della Terra

Fra le altre cose, chiedono nuove modalità di programmazione, magari online: è una delle risposte delle 114 manifestazioni che hanno aderito al sondaggio promosso dall’Associazione dei festival di cinema

Una donazione mirata, quella di Kimbo, che ha procurato all’ospedale Domenico Cotugno di Napoli un impianto di telemetria per il monitoraggio costante di 50 pazienti affetti da Covid-19

Google Arts & Culture è l’ideatore di ‘Art for Two’, format internazionale cui ha aderito la Fondazione Torino Musei. L’idea è allestire una conversazione a distanza fra un direttore di museo e un influencer

‘Stay Home Live Lounge’, organizzato da Bbc Radio 1, ha visto la partecipazione di Dua Lipa, Chris Martin, Ellie Goulding e molti altri artisti. Tutti impegnati in una raccolta fondi contro il Covid-19

United Rainbows of Benetton. L’azienda di Treviso e il direttore creativo Jean-Charles de Castelbajac propongono di reinterpretare su Instagram gli arcobaleni che hanno tappezzato i nostri balconi

23 aprile 2020

Oggi, Giornata del libro, dalle 11 in diretta streaming, si svolge la maratona letteraria organizzata dalla Fondazione De Sanctis. Conducono Paolo Di Paolo e Andrea Velardi

La Guida BlueBlazeR pubblica una ricerca sulle ripercussioni del Covid-19 sui cocktail bar – di hotel, ristoranti, bistrot – italiani: oltre la metà prevede una perdita di almeno il 50% nell’anno

Nasce per aiutare la sanità calabrese #MusicaeCoraggio, concerti e incontri che si svolgeranno il 25 aprile e il 1° maggio. Li organizza Pierluigi Virelli, fra gli ospiti Sergio Cameriere

Domani su Radio 24 l’intera giornata sarà dedicata a capire come affrontare la questione scolastica post emergenza. Titolo: #la scuola impossibile?

Per aiutare ‘Milano aiuta’, SB Italia mette a disposizione di Emergency, i cui volontari gestiscono per il Comune alcuni servizi ai cittadini come la spesa e altre commissioni, la piattaforma Docsweb

Il primo dei 10 punti di domusFORDESIGN è: “Il design è uno degli elementi fondanti dell’identità culturale italiana”. Il manifesto firmato da Domus vuole essere un segnale positivo e propositivo per il settore

Un prontuario per riaprire in sicurezza. Lo ha messo a punto ConfCultura che, nell’attesa che il pubblico possa tornare a visitare musei e mostre, mette a disposizione le linee guida anti contagio

Nei disegni ci sono il cuore, le speranze e le paure dei bambini. Così, in occasione della Giornata mondiale del disegno, il 27 aprile, Sos Villaggi dei bambini ha raccolto i loro lavori, arrivati da tutto il mondo

Come sarà la scuola di domani non si sa, ma Intesa Sanpaolo mette intanto a disposizione degli insegnanti sulla piattaforma Webecome consigli e strumenti per la formazione a distanza

Lavazza ed Elliott Erwitt: 5 immagini della mostra del grande fotografo americano, allestita al Mudec di Milano, tornano in versione virtuale, grazie allo sponsor e con le video pillole di Biba Giacchetti

‘Come il Covid-19 colpisce il paziente oncologico’ è (domani, 14.30) un webinar della Fondazione Veronesi. Lunedì 27 seguirà ‘Il futuro del lavoro’; il 30 ‘Cosa stiamo vivendo, quanto durerà l’emergenza’

Educazione stradale a distanza: la propone Automobile Club Roma con l’Istituto Morvillo. Destinata ai ragazzi delle medie, l’iniziativa prosegue un progetto già avviato dal vivo

121 veicoli a disposizione della Croce Rossa per il trasporto di personale e materiale sanitario. Promotore, Avis Budget Group

Obiettivo coronavirus. Il progetto #CreateYourLight, voluto da Nikon Europe, convoca fotografi più o meno esperti per testimoniare con le loro immagini il momento che si sta vivendo.

La onlus, presieduta da Anna Foglietta, si chiama Every Child Is My Child e in tempi di emergenza il suo operato è prezioso. Con il Banco Alimentare promuove una raccolta fondi per l’acquisto di cibo

‘L’uliveto di Mo’ e Nini’ è un progetto digitale di educazione alimentare, ambientale e motoria rivolto agli studenti di elementari e medie. Lo presenta Monini, assieme a La Fabbrica di Milano

‘Studiare è un gioco da ragazzi’: una guida pratica per affrontare interrogazioni e verifiche anche ai tempi della scuola digitale. La propone Il Sole 24 Ore, in edicola domani

Senhit (ph Fabrizio Cestari)

22 aprile 2020

Sarà l’italiana Senhit a rappresentare San Marino a ‘Europe Shine a Light’, show omaggio (il 16 maggio, su Raiuno e in tutta Europa in contemporanea) agli artisti che dovevano esibirsi a Eurovision Song Contest

Cybestar, gioco da tavolo sui rischi della Rete presentato da Aim (associazione interessi metropolitani) e Intesa Sanpaolo, viene testato da alcune classi della Bacone in occasione della digital week di maggio

Decalogo di regole per il public speaking in tempi digitali. Lo fornisce Massimiliano Cavallo, dopo aver osservato il boom di video (di istituzioni, scuole, videomaker) e le difficoltà a comunicare con il pubblico

Altre regole, in questo caso 8, per chi voglia aiutarsi nella quarantena con la meditazione. Le propone Urban Sports Club con i professionisti di Yoga Suite, aggiungendo un programma settimanale di esercizi

E’ rivolta in particolare alle persone affette da emofilia, ma tutti possono esercitarsi con le 6 video pillole proposte da Bayer per mantenersi in forma anche in casa

La reintegrazione dei voucher è la nuova richiesta al governo da parte dell’Unione ristoranti Buon Ricordo, che ribadisce l’allarme lanciato il 30 marzo sulla criticità del settore

Gli ‘Audiopensieri’ riflettono sull’attualità, l’economia, la cultura, per voce di attori, scrittori… Li propone il Festival della comunicazione di Camogli, che in passato ha ospitato Eco, Benigni e altri grandi nomi

Forte di dieci anni di campagne, progetti di motion e graphic design e tante attività, DeAgostini lancia un hub creativo affidato a Marco Pelliccioli, per campagne di comunicazione multi platform

Un concorso, aperto ad autori under-35, per cortometraggi cartoon, rivolti ai bambini e centrati sul tema delle emozioni: questo è Animiamoci. Lo propone Videocittà, con Rai e Anica

Fra le iniziative che preparano la fase 2, la piattaforma messa a punto da Everis è interessante per l’assistenza e il monitoraggio da remoto dei pazienti non ricoverati

Anche i ristoranti, tra le categorie più in difficoltà per le riaperture. iniziano a organizzarsi. Lo fanno con la app MyCIA, che offrirà una serie di servizi, dalle prenotazioni online al menu digitalizzato

20 milioni di euro per l’acquisto di materiali sanitari e l’aiuto a enti in difesa delle persone più fragili. Snam li mette a disposizione anche con il contributo dei suoi manager e dipendenti che si tagliano lo stipendio

Da domani è online la piattaforma della Bologna Children’s Book Fair, la cui 57esima edizione si svolge in versione digitale, con un fitto palinsesto di webinar, presentazioni, mostre ed eventi

Sono oltre 500 mila le persone raggiunte dal #FestivalUniCatt che si è concluso oggi e che in sei giornate di incontri virtuali ha presentato ai potenziali studenti i 57 corsi di laurea magistrale della Cattolica

21 aprile 2020

Primo tassello del progetto CercaCovid della Regione Lombardia, la app AllertaLOM permette di ricevere notizie sul virus e compilare un questionario anonimo che raccoglie i dati per combattere la pandemia

“Leggendo, non si è mai davvero soli”: oggi alle 15, Dacia Maraini è uno degli ospiti del palinsesto settimanale organizzato dal MaXXI. Giovedì, interverrà lo psicoanalista Luigi Zoja su ‘Pandemia e paranoia’

La campagna #NonFermateci parte da una domanda: dopo l’emergenza, chi si occuperà di anziani, bambini, persone fragili? La promuove il Forum del terzo settore, che rappresenta 5,5 milioni di volontari

A tombola col virus. I ‘Velisti per caso’ Syusy Blady e Patrizio Roversi, assieme a Italo, propongono un gioco virtuale in cui a ogni numero estratto corrisponde una video pillola su un futuro sostenibile

Per la prima volta in live streaming, dal 5 al 7 maggio, il Festival dei diritti umani tratterà di disabilità e resilienza, con fotografie, talk e documentari disponibili grazie alla collaborazione con Arte

Il Dig Festival, manifestazione di video giornalismo investigativo, è slittato a ottobre. Ma nel frattempo mette a disposizione online 12 documentari che hanno partecipato alle ultime cinque edizioni

‘Love Stories – A Sentimental Survey by Francesco Vezzoli’ si trova dal 4 maggio sull’Instagram della Fondazione Prada. L’artista propone alcune domande per approfondire lo stato psico-emotivo dei giocatori

Video e racconti dal mondo. #TogetherInTravel, ideato da World Travel & Tourism Council, contribuisce al rilancio del settore turistico con contributi emozionali di viaggiatori di tutto il mondo

‘Getting Greener’ è una iniziativa del Gruppo Hearst centrata sulla sostenibilità ambientale e sociale, e si articolerà in diversi progetti a favore delle donne, dell’ambiente, della valorizzazione di talenti

Netflix a fianco delle scuole. Una serie di documentari su arte, scienza o filosofia sono a disposizione di insegnanti e studenti sul canale YouTube Us della piattaforma

Sul sito del Giornale di Brescia e su Facebook si ascolta e si vede un riadattamento di ‘Grazie mille’ degli 883, come ringraziamento a medici e infermieri di Brescia. Idea di Davide Brio Briosi

Una giornata in mare con un velista di Luna Rossa o un navigatore solitario: è un’asta benefica di Velisti in azione, destinatario la Fondazione F. Rava che acquisterà così ventilatori e altri strumenti anti virus

Per prepararsi al rientro si può accedere all’e-learning gratuito proposto dall’Automobile Club d’Italia per una guida sicura, con lezioni e quiz dall’uso del volante alle frenate d’emergenza

La campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori e lo psicologo dello sport Pietro Trabucchi sono domani i protagonisti di Move On, un talk di Roi in otto puntate su come ricominciare dopo il lockdown

20 aprile 2020

Un’altra maratona antivirus, stavolta letteraria, organizzata dalla Fondazione De Sanctis. Giovedì 23, dalle 11 alle 18, la lettura di passi della grande letteratura, con le voci di Bisio, Magris, Lagioia, Popolizio…

Superati i test previsti dall’Istituto Superiore di Sanità, Natuzzi ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche nello stabilimento di Ginosa (Ta)

Kiko ha donato 50 mila mascherine a Bergamo: 10 mila all’ospedale da campo allestito nello spazio fiera, le altre all’Ats, che le distribuirà a mille medici di base e pediatri e a 65 case di riposo

1 milione di dollari: SC Johnson ha fatto una nuova donazione a 15 Paesi europei per le iniziative anti Covid-19. L’azienda ha reso finora disponibili 10 milioni di dollari per aiutare le organizzazioni sanitarie

Un secolo di storia femminile nel mondo. ‘Women. Un mondo in cambiamento’ è una mostra (diventata) virtuale di National Geographic e Genus Bononiae, condotta da Marco Cattaneo

Nello Hubei si calcola che i casi di violenza in famiglia siano raddoppiati, causa quarantene. Sos Villaggio dei bambini lancia l’allarme e si attiva per la protezione di mamme e figli in strutture protette

La donazione è rock. 100 mascherine per il Policlinico Tor Vergata di Roma: Radio Rock 106.6 ha regalato i dispositivi, personalizzati (con il supporto della pelletteria Amici per la pelle) con il logo dell’emittente

Il lockdown non provoca solo crisi. Alcuni settori, secondo l’osservatorio Idealo, stanno avendo crescite vertiginose. Primi fra tutti, i prodotti per il fitness hanno un +3.909%.

Se le accise sulle sigarette elettroniche, molto più basse di quelle sul tabacco, venissero rialzate, gli introiti potrebbero andare immunodepressi, malati di fibrosi cistica… Lo auspica l’Osservatorio malattie rare

Che cos’è la scienza, oggi? Lo chiede Vittorio Bo, presidente di Codice edizioni, convinto che una riflessione in merito sia indispensabile. Moltissime le risposte: Ian McEwan, Chiara Valerio, Antonio Pascale…

La Biennale Architettura, che apre il 29 agosto, si intitolerà ‘How will we live together?’. In attesa di risposte, Venezia cambia le date dei suoi festival: il Teatro si inaugura il 14 settembre, la Danza il 13 ottobre

Per 4 italiani su 5 il comportamento delle aziende durante l’emergenza influenza gli acquisti, mentre il 40% è più preoccupato di prima di eventuali truffe. Sono alcuni dati emersi da un’indagine Trustpilot

Teatro virtuale in scena, ma anche in platea. L’iniziativa ‘SoFà Teatro’ di Officine Papage propone appuntamenti in diretta con scambi fra attori e spettatori. La ‘prima’ il 24, tema ‘Piccoli esercizi di resistenza’

169 mila persone, quasi 5 miliardi di euro. Tanto vale il comparto musicale, che chiede al governo interventi immediati e avanza 10 proposte per affrontare la crisi

Una volpe, una mascherina, un ospedale. Il nuovo spot in animazione della Foxy a favore dell’Unicef che testimonia come ai tempi del coronavirus chiunque può aiutare. Agenzia Havas Milan

I 3.800 dipendenti di Elica, leader delle cappe da cucina, sono ‘People on Air’. Due volte alla settimana, Radio Elica propone un microfono aperto con l’azienda, oltre a interviste e intrattenimento

Appuntamento per soli uomini. Mercoledì 22, ore 17.30, il webinar organizzato da Havas pr con Automoto e Hellodì ‘Non pensiamo sempre e solo a una cosa’ tratterà di nuovi codici di comunicazione

Imprenditori, manager, professionisti hanno aderito alla campagna #RipartiItalia lanciata dall’agenzia di comunicazione Close to Media per condividere idee e soluzioni per il dopo fase 1

L’Associazione dimore storiche italiane ha realizzato un video per promuovere la campagna #IoRestoinItalia e invitare, a fine lockdown, a visitare il nostro grande patrimonio artistico e paesaggistico

Anche Renzo Arbore, storico testimonial della Lega del filo d’oro, lancia l’appello: una raccolta fondi in aiuto di sordociechi, perché l’associazione possa acquistare dispositivi di protezione individuale

17 aprile 2020

Alla Triennale di Milano proseguono gli appuntamenti di ‘Decameron’ con giornalisti, scrittori, artisti. Domani, la regista Alina Marazzi parlerà di ‘Instant Corona’, film collettivo ideato da Mir Cinematografica

Un altro tricolore illumina l’Italia. Si è acceso, come segno di solidarietà nella crisi, sul palazzo Mondadori che Oscar Niemeyer disegnò a fine anni Sessanta

La forzata quarantena ha fatto crescere abbondantemente il consumo tv. Nasce così Orientaserie, promosso da Aiart, Corecom e Cattolica per fornire una guida alle famiglie nella scelta di che cosa vedere

Un’asta benefica di gioielli e orologi, il cui ricavato andrà interamente alla Comunità Sant’Egidio. La promuove, da domani fino al 25 aprile, la casa d’aste Faraone

Sungal, azienda di beachwear che già dagli inizi dell’emergenza ha lanciato Maskitalia, produzione di mascherine, devolve il 10% di ogni acquisto a diverse realtà, dalla Protezione civile al Banco alimentare

Un network di 30 aziende in difesa delle donne: il Progetto Libellula diventa Fondazione. E propone una serie di webinar condotti da Annalisa Valsasina. Il primo, lunedì, affronta emozioni femminili e coronavirus

Casagit pubblica online il regolamento per l’accesso alla copertura Covid-19. Per accedere, bisogna allegare a una mail la lettera di dimissioni dell’ospedale, indicando l’eventuale obbligo di quarantena

Che primo maggio sarebbe senza il Concertone? Quest’anno, in diretta su Raitre, tema ‘Il lavoro in sicurezza’, si svolgerà soprattutto all’Auditorium Parco della musica di Roma, location ‘garantita’

I ‘Racconti in tempo di peste‘ del Teatro pubblico Ligure e di Corrado D’Elia diventano strumenti di didattica a distanza, con la videolezione di Roberto Vecchioni su Ulisse o l’Iliade letta da Maddalena Crippa

Nella carenza generale di materiale sanitario, Mango dà il proprio contributo realizzando, con la collaborazione della Fondazione Pablo Horstmann, 13 mila camici usa e getta

‘Strategy Isn’t an Option. Beyond the New Normal’: su questo tema verterà il webinar del 21 aprile, ore 9, organizzato da Connexia, in un ciclo di appuntamenti per la condivisione di esperienze digitali

10 milioni di dollari sotto forma di inventory pubblicitaria: Verizon Media li dona per dare spazio alle campagne di chi tratta il disagio mentale in tempi di Covid-19

Riaprono 200 dei 500 punti vendita di Original Marines. Dal Trentino alla Calabria, le riaperture del brand di abbigliamento per neonati e bambini avverranno secondo tutti gli standard di sicurezza necessari

‘Entra. Scopri. Conosci. Ama’. La Biblioteca universitaria di Pavia presenta, nei saloni disegnati a fine Settecento dal Piemarini, i suoi tesori e un patrimonio di 45 mila volumi

Set: la casa. Testimonial: il consumatore. Regista: lo stesso, oppure un parente. Nella nuova frontiera degli spot, non si scambiano fustini ma si lavano le mani. Un montaggio di mani pulite, firmato Bottega Verde

Start Hub articola un sito con tre opzioni solidali: con una si possono chiedere o donare dispositivi sanitari, con la seconda si aiuta la produzione destinata a Bologna, la terza supporta le Pmi nella ripartenza

16 aprile 2020

Il gap fra chi può accedere o meno alla scuola online lo colma in parte TEDxVarese, con la piattaforma Digitale per Varese, dove accedono aziende e privati che mettono a disposizione strumenti per i ragazzi

‘Inside Out’, come il bel film sulle emozioni: è il titolo del contest fotografico di BoomImages e Manfrotto. Tema: la rappresentazione per immagini del mondo (esterno come interno) al tempo del coronavirus

Non per tutti è lockdown: c’è chi continua a comunicare annunci di vacanze meravigliose, dai weekend in Grand Hotel alle attività equestri in Sardegna. Messaggi di speranza o di sadismo?

La filiera alimentare, in prima linea anche in questo periodo, richiede sempre più attenzione alla qualità. Per questo, Bureau Veritas Italia ha approntato un ‘bollino di qualità’ sulle materie prime importate

Una grande raccolta fondi per la comunità del New Jersey. Il ‘New Jersey Pandemic Relief Fund‘ si svolgerà il 22 aprile e vi partecipano, fra gli altri, Whoopi Goldberg, Bruce Springsteen, Danny De Vito

Università Cattolica, preoccupata di una possibile dispersione di ‘ capitale umano’ in seguito a emergenza e crisi, costituisce il Fondo Agostino Gemelli: 1 milione di euro di sostegno per gli studenti

Anche di questo c’è bisogno: 11 mila indumenti intimi vengono donati da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Calzedonia, per i malati di coronavirus ricoverati in ospedale

Per i volontari della Croce Rossa e per chi debba trasportare materiale sanitario di prima necessità, Italo offre il viaggio gratis

Un tricolore a picco sul mare. Sulla costiera amalfitana, il Monastero di Santa Rosa di Conca dei Marini, nominato quest’anno Hotel of the Year, illumina la sue facciate seicentesche con i colori italiani

S.o.s. Alzheimer. La Società italiana di neurologia mette in guardia sull’aggravamento delle condizioni delle persone affette da demenza, la cui ansia cresce con la forzata clausura e la chiusura dei centri diurni

Un approfondimento sulla cattiva scrittura dell’autore torinese Enrico Remmert, ma anche ricette, lezioni di ballo, fitness… Klépierre Italia moltiplica le iniziative nei suoi centri in Veneto, Piemonte, Sardegna

Dopo i veicoli dati nei giorni scorsi agli ospedali, adesso Hyundai mette a disposizione suv e city car per operatori e volontari impegnati nell’assistenza domiciliare o nella consegna di beni di prima necessità

Domenica, alle 18.10 su National Geographic (Sky, 403), va in onda ‘One World: Together at Home’, speciale benefico di due ore in collaborazione con Lady Gaga, con ospiti come Alicia Keys o Jennifer Lopez

Il rettore della Luiss e lo scrittore Paolo Giordano si incontrano virtualmente domani, alle 18, per inaugurare una serie di dialoghi digitali con esperti internazionali sulla pandemia e i suoi effetti

L’Associazione dimore storiche italiane ha realizzato un video di antichi palazzi e parchi secolari. Lo scopo è rilanciare la campagna #IoRestoinItalia e invitare, a fine lockdown, a scoprire il nostro patrimonio

15 aprile 2020

Riapre a Milano il poliambulatorio della Associazione Lombarda Giornalisti in viale Monte Santo. Le visite urgenti, che erano state sospese causa virus, adesso si potranno tornare a prenotare

Oggi, dalle 18 alle 18.45, si svolge il webinar ‘Fuori quota‘ dove il dg dell’Enciclopedia Treccani Massimo Bray e Francesco Luccisano affrontano il tema della scuola a distanza e di come evitare la disparità

Domani è un altro giorno. Fra le call per la ripresa, il #ripartiamoinsieme di BizPlace, che offre un servizio di advisory a startup e Pmi che meglio stiano progettando il post emergenza

In Italia un mese o l’altro arriverà al cinema. Intanto, dopo l’uscita del 10 aprile nel mondo (ma non da noi), ‘Love Wedding Repeat’, coprodotto da Notorius e girato a Frascati, è diventato il film più visto su Netflix

Mille euro in palio, tempo fino al 28 aprile. Sono i termini di ‘A casa con Oberon media‘, festival del cortometraggio aperto gratuitamente a videomaker in quarantena. I selezionati saranno diffusi sui social

Canali&C, agenzia di comunicazione, ha progettato Mondadori Stor(i)e: il formato creativo con cui Mondadori Store intrattiene quotidianamente a casa con un palinsesto di appuntamenti, libri, giochi

Trasformare la crisi in opportunità: Corsetty, piattaforma di e-learning rivolta alle donne, propone una serie di corsi online per apprendere nuove competenze e imparare a gestirle anche online

Due ragazzi a Roma, cresciuti in fretta, un’unica passione… il cricket. Il documentario di Jacopo de Bertoldi ‘This Is Not Cricket‘, presentato al festival di Roma, arriva adesso in vod su ZaLab

La ricetta per una scorpacciata di sorrisi? Sono 10: i dieci ‘Momenti di pasta’ che, in altrettanti momenti della giornata , propone il food influencer Marco Bianchi, a fianco del Pastificio Granoro

Webinar, corsi con quiz, interviste, tallio, eventi in streaming: è questa l’offerta di H-Farm Plus, piattaforma di edutainment cui si può accedere gratuitamente

Banco BPM ha donato 800 mila euro per approntare, con l’Università di Milano e l’Asst Fatebenefratelli Sacco, una ‘Banca biologica’ che permetta di studiare il Covid-19 e lavorare a strategie terapeutiche

Il numero verde, attivato dall’Istituto Serafico, è 800090122. Dal lunedì al venerdì (ore 15-17) lo si può chiamare per chiedere aiuto. Risponde una equipe di medici pronti a occuparsi di persone con disabilità.

In attesa che le librerie riaprano in tutta Italia, parte da Napoli #adottaunalibreria, iniziativa dell’associazione Ricomincio dai libri con la Fondazione Quartieri spagnoli, per sostenere le realtà più piccole

A noi ci piace: Kimbo, azienda leader del caffè, da marzo dà un premio mensile di 200 euro ai suoi dipendenti, oltre a un bonus, come ringraziamento per lavorare (e rischiare) in tempi così complicati

Graphic novel, saggi e libri per bambini sono stati i più venduti nella prima giornata in cui la libreria MarcoPolo di Venezia ha riaperto, visitata da 40 persone

14 aprile 2020

‘Leonardo Da Vinci – Il genio e le invenzioni‘, mostra romana chiusa causa virus, lancia un blog in cui si va alla scoperta dei segreti dietro i progetti futuribili di Leonardo, dal paracadute al carro armato

Mentre le librerie riaprono, ma solo in alcune regioni (in Lombardia restano chiuse), Mondadori interviene con rateizzazione e posticipi per sostenere i suoi 500 Store

Un crowdfunding energetico: lo propone Ener2Crowd, piattaforma di raccolta fondi ambientale, che punta sulla green economy e ha appena lanciato una campagna da 40mila euro

‘Il futuro che ci aspetta’ è domani: in seconda serata serata su Tv8 in onda la quarta e ultima puntata, con gli interventi di Mario Monti, Carlo Cottarelli e del fisico del clima Antonello Pasini

La Camera nazionale della moda italiana fa quadrato, #TogetherForTomorrow. Per appoggiare i giovani designer più in difficoltà, organizza una raccolta fondi e alcuni webinar con la consulenza di esperti

DS Automobiles combatte la pandemia con diversi mezzi: alla linea privilegiata riservata ai veicoli destinati a chi è in prima linea contro il virus, ha aggiunto la produzione di 10 mila respiratori

Scuola e università sono chiuse. Ma non per sempre. Fino al 21 aprile, la Cattolica organizza sul web una serie di presentazioni dei suoi 57 corsi di laurea e delle sue 11 facoltà

Il 24 e 25 aprile, dalle 18 alle 3 di notte si svolge United DJs for Italy, maratona di dj set che quest’anno avviene giocoforza online. L’iniziativa benefica devolverà gli incassi alla Protezione civile

7 mila ore di lavoro le donano i dipendenti, altrettante le regala Italgas. Questo il risultato della raccolta a sostegno della Protezione civile, avviata dal Gruppo il 27 marzo

Emergenza nell’emergenza: contro il maltrattamento delle donne l’imprenditrice Natasha Slater, londinese che vive a Milano, promuove la raccolta fondi ‘End Violence Against Women #Covid 19‘

Come ormai si sa, seguire i flussi di movimento è diventato fondamentale. Enel X e Here Technologies hanno messo a punto City Analytics – Mappa di mobilità a supporto delle Pa e della Protezione civile

Gli occhialini dell’oro a Pechino 2008 e gli abiti di ‘Italia’s Got Talent’. 59 cimeli in tutto, che Federica Pellegrini mette all’asta per aiutare l’ospedale Giovanni XXIII

La speranza non va in vacanza. Donazioni oppure acquisto di voucher per soggiorni o consumazioni da utilizzare in un futuro (non meglio precisato, al momento): questa l’idea del consorzio Grado Turismo

10 aprile 2020

Si trova online un corso gratuito di formazione per infermieri e personale sanitario, con le procedure per la gestione sicura del Covid-19. Promotore, la direzione scientifica del San Raffaele

‘Never Give Up‘ è la campagna partita oggi su idea di Lapo Elkann, in cui testimonial come Valeria Golino, Cristiano Ronaldo, Bebe Vio o lo stesso Lapo invitano a fare donazioni alla Croce Rossa Italiana

L’associazione di documentaristi Doc/it amplia la piattaforma Italiandoc, dove si trovano già 1.700 titoli, affiancando alla sezione Professional , una Distributiva per la visione on demand e una Educational

Un’ora o più del loro lavoro: tanto hanno donato i dipendenti Eni, per un ammontare complessivo di 600mila euro in tre settimane, a favore cella Croce Rossa Italiana

Scatti solidali. I fotografi di ColornoPhotoLife e Stop, festival indipendente della fotografia hanno messo in vendita le loro immagini per sostenere la terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Parma

Kitchenfilm, che ha organizzato uno streaming gratuito con ‘Cinericette di resistenza’, per il 14 aprile annuncia un evento a sorpresa in cui ‘parlare insieme degli ingredienti del nostro futuro’

9 aprile 2020

ll 14,2% dei minori non ha pc né tablet. Ma questo è solo uno dei problemi: Save the Children calcola che a fine emergenza ci sarà 1 milione in più di bambini poveri

#Piattodelcuore supporta l’aiuto di Save the Children a 22mila bambini e famiglie in difficoltà. Alcune celebrity, da Cesare Bocci a Elisa, preparano il loro piatto preferito dell’infanzia per raccogliere fondi

Oltre 1 milione di visitatori unici al giorno: sul portale della Treccani sempre più utenti cercano le giuste definizioni di termini ormai di uso comune, da droplet a virus. Le trovano nella sezione ‘Le parole valgono’

L’Ospedale di Cattinara di Trieste, ma anche le case di riposo della città: sono questi i destinatati della donazione di 1 milione di euro fatta da Generali

‘Italia per sempre’, progetto di Lapo Elkann, è una serie musicale di dirette Instagram, condotta da Stefano Fontana, con ospiti, come Malika o La Pina. Il primo appuntamento oggi, alle 12.30, con Linus e Lapo

Dal giorno di Pasqua, alle 21, su DeAKids arriva, reduce da ‘Amici 19’, Francesco Bertoli, con interviste e videoclip destinati al pubblico teen, per una tv tutta da ballare

Anes, associazione nazionale di editoria di settore, organizza la prima edizione online di una masterclass dedicata a ‘Intelligenza artificiale: come implementarla operativamente in azienda’

‘Conosci il tuo nemico’, del fisico Valerio Rossi Albertini, è il primo di una serie di ebook Longanesi. Obiettivo della collana: offrire strumenti che affrontino i problemi del periodo con chiarezza e competenza

Dal 17 aprile si possono vedere in streaming gratuito i film del TTFF (Terra di tutti i film festival), manifestazione di corti e mediometraggi dedicati a temi sociali. L’iniziativa è di Open Ddb – Iniziative dal basso

Un ‘Virtual Showroom’ per far scoprire le nuove collezioni moda a stylist e influencer. Guitar PR&Communication Consultancy lancia il primo press day in versione digitale

Ennesimo pezzo (in questo periodo è già successo con film e canzoni) intitolato ‘Andrà tutto bene’: lo canta il portoghese Flavio Cristovam e da domani si trova negli store digitali

Viaggiare all’ora del tè: l’editore Neos propone un appuntamento quotidiano alle 17 in cui ascoltare racconti e storie di viaggi. A condurre la mezz’ora di esplorazione virtuale, Franca Rizzi Martini

8 aprile 2020

Per la prima volta nella sua storia, ‘Vogue’ esce con una copertina interamente bianca, come “segno di rispetto e come omaggio ai camici di medici e infermieri”, spiega il direttore Emanuele Farneti

Pedalate virtuali. Cipollini, Moser, Bugno e tanti campioni correranno a Pasqua una tappa web del Giro d’Italia. Sabato 18 partirà un altro Giro a cadenza bisettimanale, per una raccolta fondi per la CRI

Dona energia alla Protezione civile. GSE, Gestore dei servizi energetici lancia l’appello a cittadini e operatori delle rinnovabili che percepiscono incentivi, affinché offrano ‘1 kWh per il Paese’

Videoletture per bambini fino a 6 anni, consigli di libri per i più grandicelli, un supporto psicologico per i ragazzini con bisogni educativi speciali: la biblioteca di Chieri amplia l’offerta virtuale per le famiglie

Stress da virus? Ne sono colpiti soprattutto i genitori single: l’80% donne, il 92% uomini. Il sito ByParent.com mette in comunicazione virtual-platonica quelle mamme e papà che non vivono in coppia

A fianco dell’Istituto dei tumori – Fondazione G. Pascale di Napoli, Innovaway diventa l’interfaccia dei pazienti che in tempo di Covid-19 abbiano bisogno di informazioni o di organizzare visite mediche

Sulla piattaforma di crowdfundinf GoFundMe il brand di gioielleria Stroili ha avviato una raccolta fondi, che coinvolge i 2.500 dipendenti. Destinatario: il Giovanni XXIII di Bergamo

Uova non pasquali ma benefiche. Il gruppo Eurovo dona 100mila euro a sostegno delle unità mobili di intervento domiciliare, per l’assistenza a casa dei pazienti nella provincia di Imola

Sul sito della Pinacoteca di Brera, grazie al contributo di Haltadefinizione, si possono oggi ammirare alcuni capolavori di Raffaello o Hayez in visione ravvicinata, come nemmeno dal vivo sarebbe possibile

Posso.it è la piattaforma ideata da One More Pictures in cui protagonisti dello spettacolo, dello sport, dei campi più disparati mettono a disposizione le proprie competenze in questo periodo difficile

7 aprile 2020

Luciana Littizzetto, Fiorella Mannoia, Paola Minaccioni e molti altri sono alcuni dei professori virtuali che da mercoledì a tutto aprile parteciperanno al laboratorio creativo Officina Pasolini

Ci saranno anche quest’anno le proiezioni nella Piazza grande del LocarnoFilmFestival? Nel dubbio (la data sarebbe inizio di agosto), la manifestazione mette in streaming i film più belli della sua storia

Largentaria, associazione di artigiani dell’eccellenza, orafi e illustratori, esperti di packaging e fotografi, devolve il 20% delle vendite effettuate sul suo e-shop alla Croce Rossa italiana.

Anche Swisse, brand australiano che si occupa di integratori alimentari, partecipa al ‘Tempo della gentilezza’ della Croce Rossa, cui ha donato moltissimi prodotti che i volontari consegnano a chi è in difficoltà

Windtre dona 1.500 fra smartphone e tablet ai pazienti Covid-19 ricoverati in isolamento, in diversi ospedali di tutta Italia

Al 50° appuntamento, i ‘Racconti in tempo di peste’ del Teatro pubblico ligure e di Corrado D’Elia passano la mano e invitano gli spettatori a inviare i loro video, che si vedranno il 27 aprile con una maratona

Lanciato con il claim ‘Stay Home and Design Your Future!’, l’Open Day 2020 dello Ied si è svolto online e ha superato i tremila partecipanti. Sono attive anche 104 borse di studio triennali

ConfCultura lancia un appello a Conte per salvaguardare la ‘ecologia della cultura’ e rilanciare un settore che occupa 117mila persone e sta registrando perdite stimate in 20 milioni di euro al mese

Ogni martedì, alle 17, le videodirette Instagram del Sole 24 Ore con Talent Garden, battezzate ‘Stories di successo – Home Edition’

‘Il tuo libraio’ sono i consigli per la lettura degli esperti dei negozi Mondadori, cui si aggiungono letture con incipit classici, un oroscopo letterario del mattino, sfide a tema e tanti eventi e incontri

Il Gruppo Editoriale San Paolo, attraverso la società Diffusione San Paolo, lancia l’iniziativa ‘#Chileggenonsiferma‘, per lettori e librerie indipendenti. Il progetto consente di richiedere alla propria libreria di fiducia tutti i prodotti desiderati – libri, film in dvd, cd musicali, oggettistica – ricevendoli a casa gratuitamente. I costi di spedizione completamente a carico della Diffusione San Paolo

Il Gruppo Banco PM mette a disposizione oltre 2,5 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Avvia inoltre una attività di crowdfunding, mentre i suoi top manager si autotassano volontariamente

La famiglia Della Valle, anche a nome dei dipendenti, dona 5 milioni per i familiari del personale sanitario che ha perso la vita affrontando il coronavirus. L’iniziativa è stata chiamata ‘Sempre con voi’

Per chi ha figli da 0 a 14 anni: la facoltà di psicologia dell’università eCampus ha promosso l’indagine ‘Famiglie e coronavirus‘ per capire come la crisi influenzi i rapporti familiari

Un concorso fotografico online dedicato alla mostra su Helmut Newton che il Gam di Torino aveva previsto per questi giorni. Tema: la foto imperfetta

AliExpress, del gruppo AliBaba, dal 18 aprile per due mesi, ha deciso di sospende le commissioni sulle vendite e dare particolare evidenza ai prodotti dei venditori italiani presenti sulla piattaforma

500 chili di riso donati alla Croce Rossa a supporto dello chef Umberto De Martino, che ogni giorno prepara 500 pasti per i volontari. La donazione arriva da Meracinque, azienda risicola fondata da 5 sorelle

6 aprile 2020

‘Famiglia Cristiana’ offre la possibilità di regalare un abbonamento agli anziani isolati a casa o nelle case di riposo. Sul sito le istruzioni per aderire alla campagna ‘Un gesto di solidarietà – Dona un abbonamento’

Da martedì 7 ogni settimana Geronimo Stilton pubblica sul sito una storia nuova del famoso topo. A questo si aggiungono giochi, libri e materiali didattici per insegnanti, a disposizione online gratuitamente

Lo hanno chiamato ‘Comfort kit’. Comprende prodotti di informazione, intrattenimento, fitness, ed è offerto per un mese da Coop assieme a Storytel e Rakuten tv

“Keep the distance!”: comincia così la ‘No Co Dance’ lanciata dal BigM Kids Songs, neonata società dell’audiovisivo, per far ballare bambini e genitori.

Domani 7, alle 9.15, un mini episodio speciale di ‘Masha e Orso’, in onda su DeAJunior (Sky, 623), spiegherà ai bambini ‘Cosa fare durante la quarantena’, compiti e pigiama party compresi

Enel crea, in accordo con i sindacati, la ‘Banca delle ferie’ per i dipendenti che non possono lavorare da remoto: giornate di permesso retribuito, con recupero in futuro, e donazione fra dipendenti di tempo lavoro

Fastweb dona 40 tablet (con Sim voce e dati) alla Regione Lombardia e al San Matteo di Genova, perché possano metterli a disposizione dei malati e dar loro la possibilità di comunicare con le famiglie

‘Io ti vedo. Tu mi senti?’ è il titolo del nuovo programma con cui, ogni martedì e venerdì, Sky Arte porta il mondo dell’arte e degli artisti a casa degli spettatori. Conduce Nicolas Ballario, con interviste virtuali

A Pasqua, sulle piattaforme on demand arriva ‘Un figlio di nome Erasmus’, commedia italiana della Eagle che (prima dell’emergenza) era attesa in sala per il 19 marzo

Una piattaforma dove si ritrovano i professionisti degli allestimenti di concerti ed eventi temporanei: questo è #Chiamatenoi. I suoi aderenti si mettono a disposizione per costruzione di ospedali e altre iniziative

Un ebook collettivo firmato da 36 autori, molti dei quali giornalisti: questo è ‘Ai tempi del virus’, editore All Around, che racconta paure e fantasie vissute in questo periodo.

Che cos’è ‘Il piacere di leggere’? Lo raccontano Alberto Asor Rosa, Paolo Mieli, Enrico Mentana e molti altri protagonisti negli ultimi 14 anni del festival Capalbio libri

4 aprile 2020

I messaggi pubblicitari sui circuiti Exomedia, schermi da 65 pollici in 135 edicole di Milano e 35 centri commerciali, si concludono con un hashtag anti Covid. Il 40% andrà in charity alla Protezione civile

Prosegue fino al 13 aprile l’iniziativa The Film Club: la piattaforma di video on demand di Minerva Pictures mette a disposizione gratuitamente la visione di 100 film

3 aprile 2020

Biondillo, Carrisi, Vichi, Vitali… 25 scrittori hanno aderito al progetto dell’editore Mauri Spagnol. 25 i racconti, raccolti nell’ebook ‘Andrà tutto bene’, i cui proventi saranno devoluti al Giovanni XXIII

Al cinema e a teatro questa è stata la stagione di Pinocchio. Lo è anche in tempo di coronavirus: sul sito del Teatro sociale di Camogli , da domenica 5, Andrea Nicolini legge ai bambini le avventure del burattino

Un ponte che unisce le calli ma anche le persone: parte in questi giorni la campagna solidale Noi siamo Venezia. L’iniziativa crossmediale è di due agenzie veneziane, Arzanà e Alessandro Scarpa Studio

Per la prima volta, e a causa ovviamente del calo drastico di spostamenti, il mensile La freccia di Trenitalia, tradizionalmente distribuito sui sedili dei treni, viene pubblicato in versione digitale

Aidr (Associazione italiana digital revolution) e Canon hanno scelto di dare il proprio contributo contro l’emergenza donando agli ospedali stampanti, utili per la gestione documentale

‘Tutte a casa – Donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid 19’ è un documentario che affronta l’emergenza con testimonianze femminili. Lo hanno ideato le ‘Mujeres nel cinema’, professioniste dello spettacolo

AFIC, associazione dei festival italiani di cinema, ha chiesto l’apertura di un tavolo di crisi per “dare garanzie economiche ai lavoratori” e affrontare l’emergenza

Annullata l’XI edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, che doveva svolgersi dal 22 al 24 maggio. Ma alcuni contributi, da quello di Ascanio Celestini a quello di Vittorio Lingiardi, sono visibili in video

La Regione Veneto lancia un bando da 5 milioni di euro per sostenere la produzione dell’audiovisivo in forte crisi e per la realizzazione di lungometraggi, serie, animazioni, corti o documentari

Un segnale positivo: confermata, dal 2 all’8 ottobre, la 25esima edizione di Milano Film Festival, diretta da Beniamino Saibene

Restano chiuse fino al 14 aprile le sedi del Circolo dei lettori, ma si arricchiscono le attività digitali della fondazione, con approfondimenti letterari (anche videolezioni per i maturandi) e sull’attualità

Il Cirque du Soleil si mette avanti: già iniziate le vendite per il suo spettacolo ‘Totem’. Le nuove date: a Roma dal 17 marzo, a Milano dal 5 maggio. 2021, s’intende

Non si ferma Europa Donna Italia, 151 associazioni per le donne malate di tumore alla mammella. Il volontariato, virtuale o diretto, prosegue, con accompagnamento fisico e psicologico

2 aprile 2020

26 milioni di dollari per 30 Paesi: è l’impegno di Ikea nel mondo. Mascherine, guanti, letti; ma pure giochi, cibo e musica: l’azienda presente nelle case di milioni di famiglie è al loro fianco anche in questi giorni

Medusa mette in streaming 5 film usciti prima di Natale, compresi i campioni di box office Ficarra & Picone e ‘Luomo del labirinto’. Li si trova sulle piattaforme: Chili, Infinity, Sky Prima Fila, TimVision, Rakuten Tv

#Backontrack, progetto sviluppato dal mensile Quattroruote, è la risposta dell’editoriale Domus ai problemi di spostamenti legati all’emergenza, con l’intento di divulgare le iniziative della filiera della mobilità

Sabato alle 17 va in onda su La7 ‘Qualcosa si è rotto’: dedicato all’acqua e alle donne africane, il cortometraggio è presentato da Licia Colò e narrato dalla voce di Fiorella Mannoia

Ibm ha donato 250mila euro al Giovanni XXIII di Bergamo. Questa si affianca ad altre iniziative già avviate, per attenuare con nuove piattaforme e applicazioni il disagio sociale dell’emergenza

Netflix e Italian Film Commissions creano il Fondo di Sostegno per la tv ed il cinema – da 1 milione di euro – per supportare i lavoratori del settore colpiti dallo stop alle produzioni per il coronavirus. L’iniziativa fa parte del fondo da 100 milioni, attivo a livello globale, che Netflix ha annunciato lo scorso 20 marzo

Un weekend (lungo) al museo: il MAXXI di Roma da venerdì a lunedì allestisce un palinsesto di appuntamenti virtuali, con le videoartiste Shirin Neshat e Cao Dei, con Stefano Boeri e molte altre proposte

Se lo spettatore non va alla montagna, è la montagna ad andare dallo spettatore: sul canale YouTube del Cai, con la collaborazione del Sondrio Festival, una serie di film di alpinismo, ogni sera alle 21

‘Difficoltà in opportunità’ sono pillole di teatro, ideate da Andrée Ruth Shammah e dal suo Franco Parenti. La regista racconta aneddoti, frammenti di una lunga storia artistica, incontri con Eduardo o Testori

1 aprile 2020

Il Gruppo Sapio, assieme ad Allianz, ha fornito gli impianti di ossigeno per i 200 posti del nuovo ospedale costruito alla ex Fiera di Milano in tempo record

Bologna Children’s Book Fair, principale appuntamento mondiale di letteratura per l’infanzia, che doveva svolgersi a marzo, diventa virtuale e il 4 maggio inaugura un hub per lo scambio di diritti online

In attesa di cantare tutte insieme dal vivo in settembre, prosegue con Emma (domani, su Raitre) la musica virtuale di ‘7 donne – AcCanto a te’, iniziativa in appoggio alle donne maltrattate

L’Associazione Pizza Tramonti, che raggruppa circa 2.000 attività nel mondo, chiede al governo un tavolo di lavoro per affrontare l’emergenza, che sta mettendo a rischio pizzaioli e ristoratori

Un particolare della Diamond Princess, rielaborato come facciata architettonica, è la copertina del numero di Domus che esce il 4 aprile, con una serie di riflessioni e immagini sul momento che viviamo

A.L.I.Ce, associazione per la lotta all’ictus, propone una serie di esercizi per mantenersi in forma anche a casa, con mezz’ora di attività fisica quotidiana

Tlnt, piattaforma da 4 milioni di utenti in 195 Paesi, lancia una call creativa con le Nazioni Unite per raccogliere progetti su come comunicare in modo efficace le misure anti contagio dei governi

31 marzo 2020

Bnp Paribas avvia in Italia una campagna di sostegno alla Croce Rossa: 500mila euro già stanziati, cui si aggiungeranno le donazioni dei collaboratori e di chi vorrà partecipare

Due iniziative del Sole 24 Ore, per affrontare l’emergenza con consapevolezza: un abbonamento prova a 9,90 euro per i lettori, l’accesso gratuito per i professionisti ai prodotti specializzati

E’ una delle regioni più colpite, ma non si arrende: Visit Emilia permette di viaggiare virtualmente nelle sue province, fra arte e cibo

SEMrush ha effettuato un’indagine sulle ricerche online in tempi di Covid-19: i musei più cercati (quasi 900mila) sono gli Uffizi, gli ‘esercizi in casa per dimagrire’ 160mila.

Catherine Dunne e molti altri autori Guanda intervengono sui canali Facebook e Instagram dell’editore per parlare di futuro. Il 1° aprile si comincia con Javier Cercas

30 marzo 2020

Leroy Merlin collabora con l’associazione Mai Più Solo per la realizzazione di mascherine usa e getta, vendute a prezzi contenuti

L’Ordine di Malta prosegue nell’opera di assistenza ad anziani e persone in difficoltà, con la consegna di prodotti alimentari, farmaci e generi di prima necessità

Fino al 14 aprile Fastweb, che ha già donato 1 milione di Giga di traffico internet, con Mondadori offre gratuitamente ai propri clienti 6 mesi di abbonamento a diverse testate

Idealo lancia (oggi e domani) due shopping days, in cui sarà possibile acquistare con lo sconto di almeno il 10% nei 18 e-shop aderenti all’iniziativa

27 marzo 2020

Sungal, società che distribuisce il brand beachweari Bikini, ha deciso di riconvertire la produzione in mascherine in lycra, con la linea MaskItalia

Alessandro Borghi, Ferzan Ozpetek, Catrinel Marlon, Greta Scarano: ogni settimana uno di loro mette online le proprie scelte cinematografiche. Un’iniziativa CampariCinemaClub

Secondo la startup di sanità digitale Plusimple.com, sul web sono lievitate le domande mediche, ‘coronavirus’ è la parola più ricercata dagli italiani, seguiti da spagnoli e irlandesi.

23.03.2020 – #Iosuonodacasa: grazie a oltre 200 concerti casalinghi, sono arrivati 25mila euro di donazioni, destinati ad aumentare i posti in terapia intensiva a Niguarda

23.03.2020 – Lezioni in diretta streaming per continuare ad allenarsi anche in casa: le offre Urban Sports Club

23.03.2020 – Sul canale YouTube del Mibact si possono seguire i lavori in corso sul Cenacolo di Leonardo

21.03.2020 – Il Teatro di Roma va in scena online. Il primo appuntamento è la maratona ‘Voce’ con le parole di 15 poeti. Apre il direttore del teatro, Giorgio Barberio Corsetti

20.03.2020 – Le Scuderie del Quirinale presentano la mostra ‘Raffaello 1520-1483’ in versione online, con videoracconti, approfondimenti, backstage

19.03.2020 – Believe lancia un programma di finanziamenti per giovani artisti: #Curiamocidimusica. Si può partecipare con un video di almeno 15″ con esibizioni musicali live

18.03.2020 – La Federazione Motociclistica Italiana si rivolge ai propri iscritti e agli appassionati per effettuare donazioni destinate alla Protezione civile

18.3.2020 – A Torino i circoli Arci organizzano corsi di letteratura e di cinema online, ma anche consegne a domicilio per i cittadini in difficoltà, e distribuiscono pasti caldi a senza casa

18.3.2020 – Per dare un contributo a uno dei settori più in crisi, Bto – Buy Tourism Online ha pubblicato i video dell’edizione 2020: talk e workshop utili per la formazione a distanza degli operatori del turismo

18.3.2020 – Agenzia Nova offre gratuitamente i contenuti del proprio sito web, consultabili senza sottoscrivere alcun abbonamento

18.3.2020 – Afic, associazione che rappresenta oltre 70 festival di cinema italiani, comunica lo slittamento delle manifestazioni e chiede al Mibact l’istituzione di un fondo speciale

18.3.2020 – WhatsApp lancia il Coronavirus Information Hub, una guida rivolta a operatori sanitari, educatori, governi per comunicare nel modo più efficace possibile e sfruttare al meglio le sue potenzialità

18.3.2020 – Manpower Group ha pubblicato il report ‘Il mondo del lavoro al tempo del covid 19’, con linee guida e strumenti tecnologici per mitigare gli impatti occupazionali dell’emergenza

18.3.2020 – Cresce l’interesse virtuale per la natura. Wwf propone un Diario dal balcone, con info su uccelli e piante visibili dalla finestra, e un ecopalinsesto che parla di differenziata o ricette km zero

18.3.2020 – Venerdì alle 11, quando tutte le radio trasmetteranno contemporaneamente l’Inno di Mameli, Radio Rock sarà in onda con una versione ‘alla Hendrix’ interpretata da Federico Paciotti

18.3.2020 – In tempo di spostamenti difficili, nasce a Roma Wetaxi Delivery, che può essere chiamato per consegnare la spesa, merci urgenti, beni di necessità

18.3.2020 – Il Parco divertimenti di Roma Zoomarine ha realizzato con gli ‘ospiti’ che ci vivono alcuni video, anche educativi, per raccontare il mondo animale a bambini e ragazzi

18.3.2020 – Interviste (a debita distanza) di Diletta Leotta ai protagonisti dello sport: è Dazn Calling, format per tutti i tifosi

18.3.2020 – ‘La verità in diretta – Racconti di vita quotidiana’ è una iniziativa di Associazione Comunali rivolta ad anziani e disabili, per offrir loro una voce amica contro paura e solitudine

18.3.2020 – La ‘Mappa della bellezza’ contro la ‘Mappa del contagio’: Touring Club inaugura un viaggio in Italia online, luoghi e itinerari, con approfondimenti dei suoi giornalisti e immagini dell’archivio storico

17.3.2020 – Fondazione Vodafone ha donato 500mila euro, con cui l’ospedale milanese Buzzi potrà allestire 4 postazioni di rianimazione, e la Croce Rossa potrà acquistare materiali sanitari

17.3.2020 – Anche gli illusionisti si danno da da fare. Su iniziativa del Centro formazione magica, filmano da casa numeri di prestigio e racconti ‘magici’ per portare nelle case “pensieri positivi”

17.3.2020 – Intesa Sanpaolo ha stanziato 15 miliardi di euro per le imprese italiane: 10 di liquidità per i pagamenti urgenti e 5 come plafond per nuove linee di credito

17.3.2020 – Automobile Club Italia ha avviato un nuovo servizio di assistenza per gestire le pratiche automobilistiche. Numero verde: 800.18.34.34

17.3.2020 – ‘Storie della quarantena’, a cura dell’attrice Letizia Bravi, è un podcast di Storytel: 14 episodi in cui psicologi, registi, insegnanti raccontano come affrontano la clausura da coronavirus

17.3.2020 – Per tre giovedì, a partire dal 19, Codemotion e Amazon propongono agli insegnanti un seminario web gratuito. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle materie tecno-scientifiche

17.3.2020 – Domani, alle 17, Victoria Cabello interviene online su come cambia il mondo del teatro e dello spettacolo, causa virus. L’iniziativa fa parte del programma in streaming di Triennale Milano.

17.3.2020 – Prosegue l’impegno sociale di Condé Nast. Il prossimo numero di Vanity Fair sarà dedicato a chi in ospedale lavora e soffre. Tutto il ricavato andrà all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo

17.3.2020 – Bookabook, editrice che pubblica libri attraverso il crowdfunding, fino al 3 aprile permette di scaricare gratuitamente un suo titolo, scelto fra otto di argomenti e autori diversi

17.3.2020 – Fino al 5 aprile, MyMovies mette a disposizione in streaming 50 film, fra cui 5 prime visioni. Si comincia stasera, con ‘The Artist’ e la prima ‘Che fare quando il mondo è in fiamme?”

17.3.2020 -Il Mibact, con l’editrice Coconino Press – Fandango, ha messo online ‘Hic’ di Roberto Grossi: il fumetto sul Colosseo è uno dei 51 albi su parchi archeologici e musei che saranno pubblicati

17.3.2020 – ‘Storie di resistenza al virus’: aspiranti scrittori possono aderire all’iniziativa di Paesi Edizioni con un racconto ispirato alla situazione di oggi e agli scenari di domani

17.3.2020 – Contro la paura e l’ansia da coronavirus si mobilitano gratuitamente anche 250 neuropsicologi di Assomensana, che offrono a chi sta soffrendo sedute virtuali da 50 minuti

17.3.2020 – Ugo, app di party notturni e vendita biglietti, con Reboot – Ricominciamo a ballare propone l’acquisto di un biglietto simbolico a 5 euro, che saranno devoluti alla Croce Rossa

17.3.2020 -Anche Pirelli HangarBicocca dà una mano digitale all’arte e propone percorsi virtuali per i bambini, approfondimenti video e una playlist della musica preferita dagli artisti

17.3.2020 – Un’altra iniziativa di smart home: #StateACasaNostra è lanciata da sei società di affitti brevi e rivolta (gratuitamente) agli operatori sanitari che necessitino di un alloggio nell’emergenza

17.3.2020 – La Verdi, orchestra sinfonica di Milano, propone A Classical Background for Smart Working: playlist di musica classica per accompagnare chi lavora da casa

17.3.2020 -La casa editrice siciliana Bonfirraro ha chiesto ai propri autori di presentare da casa i loro libri, con video dirette quotidiane (dal 18.3, ore 18.30) in cui leggeranno anche brevi estratti

17.3.2020 – Vogue Italia apre gratuitamente per tre mesi i propri archivi – foto, servizi, campagne – nati nel 2013, in occasione dei 50 anni della testata diretta da Emanuele Farneti

16.3.2020 – Il Salone del libro di Torino, che doveva svolgersi dal 14 al 18 maggio, è stato rimandato a data da destinarsi, probabilmente in autunno

16.3.2020 – Il museo di Scienza e tecnologia di Milano tutti i giorni su Facebook e Instagram mantiene il dialogo con il pubblico, mostrando il proprio ‘Dietro le quinte’ e raccontando la propria ‘Storia’

16.3.2020 – L’Università di Torino offre (da mercoledì 18) colloqui psicologici di supporto a distanza. Ne possono usufruire studenti, docenti e personale tecnico amministrativo dell’università

16.3.2020 -La famiglia e il gruppo Caltagirone donano 1 milione di euro allo Spallanzani e al Gemelli di Roma per “sostenere gli sforzi del personale sanitario”

16.3.2020 – Ciaoaldo, piattaforma di autisti che oltre a fungere da driver delle auto dei clienti effettuano per loro piccole commissioni, offre il proprio servizio senza commissioni agli over 65

16.3.2020 – Contro l’emergenza, Huawei mette a disposizione la propria competenza tecnologica, con apparecchiature per reti wifi e nuove piattaforme per videoconferenze mediche

16.3.2020 – Lo Stabile di Torino, in attesa poter riportare in scena i propri artisti, ha inaugurato #stranointerludio: poesie, pensieri, clip di attori e autori in riposo forzato, e in più un gioco quiz teatrale

16.3.2020 – Audible mette a disposizione centinaia di titoli del suo catalogo, audiolibri e podcast di informazione, scientifici, per i bambini, e grandi classici

16.3.2020 – Policlinico di Milano, Spallanzani di Roma, Policlinico di Bari: a ciascuno di questi ospedali Fastweb dona 100mila euro per l’acquisto di macchinari e l’ampliamento delle terapie intensive

16.3.2020 – #Iocimettolacasa: The Best Rent, specializzato in affitti brevi, con la collaborazione dei proprietari, mette a disposizione gratis case per medici e infermieri impegnati contro il coronavirus

16.3.2020 – Focus Junior propone ogni giorno, sul sito e sui social, dalle 9 del mattino, una serie di approfondimenti e lezioni per i ragazzi a casa da scuola, dalla matematica ai laboratori creativi

16.3.2020 – La Filarmonica della Scala, con Musicom.it e Cecchi Gori Entertainment, mette a disposizione in noleggio alcuni concerti (Schubert, Mahler, Gershwin…) della serie MusicEmoition

16.3.2020 – ‘A casa con l’autore’: l’editore Bonelli presenta una serie di incontri e anteprime virtuali con i suoi autori. Fra gli altri, intervengono Roberto Recchioni su Dylan Dog, Mauro Boselli su Tex

16.3.2020 – Venerdì 20, ore 11: per la prima volta in 95 anni di storia radiofonica italiana, tutte le radio diffonderanno contemporaneamente l’Inno di Mameli e tre canzoni del nostro patrimonio

16.3.2020 – Cineclub internazionale distribuzione inaugura, sulla piattaforma Vimeo, un servizio di video on demand per il noleggio e acquisto digitali di alcuni titoli della sua library

16.3.2020 -Prosegue #iosuonodacasa, iniziativa di Franco Zanetti, direttore di Rockol, raccolta da molte testate musicali online, con artisti musicali che si esibiscono ogni giorno

14.3.2020 – Pitch2Script, iniziativa che favorisce l’incontro fra aspiranti autori e produttori cinetelevisivi, organizza via Skype una sessione extra il 17 aprile: progetti e storie da inviare a segreteria@agici.eu

14.3.2020 – DeAJunior (Sky, canale 623) incrementa la programmazione per i bambini costretti a casa: ‘Yo Yoga!’ al mattino, poi lavori per la camerette, consigli sui cuccioli, e infine ‘Masha e Orso’

13.3.2020 – “Uniamo le forze della ricerca e dell’innovazione dell’Ue”. È l’appello al governo di Alisei, Cluster tecnologico nazionale Life Science, Farmindustria, e Assolombarda per la ricerca del vaccino contro il Covid-19.

13.3.2020 – Lo ha battezzato ‘Covid Freestyle’. E’ il nuovo brano di Emis Killa, pubblicato sui social: “Resta a casa salva il mondo / questo scemo dice ‘no no’ / fino a che gli muore il nonno”

13.3.2020 – Il presidente del consiglio nazionale dell’Odg Carlo Verna ribadisce la “funzione essenziale” svolta in questo periodo dai giornalisti e chiede ai direttori più attenzione allo smart working

13.3.2020 – Cartoon Italia, per voce della presidente Anne Sophie Vanhollebeke, ha spedito un messaggio ai partner internazionali, con cui coproduce progetti di animazione: si continua a lavorare

13.3.2020 – Cortinametraggio, festival del cinema in cartellone a Cortina dal 23 al 28 marzo, ha cambiato formula: i 25 corti in concorso e i 20 video saranno presentati in streaming

13.3.2020 – Il Teatro della Toscana ha dato il via a Firenze tv: un canale YouTube con video originali di artisti che portano il teatro a casa. Si comincia stasera, ore 20.45, con Stefano Accorsi

13.3.2020 – Dieci dei principali musei del mondo, dalla Pinacoteca di Brera ai Musei Vaticani, dal Louvre al British Museum, si possono visitare virtualmente da casa

13.3.2020 – Istituto Luce – Cinecittà mette a disposizione gratuitamente filmati, documentari, materiali del suo ricchissimo archivio con oltre 70mila video e 400mila fotografie

13.3.2020 – Flashmob ai tempi del contagio. Pianeta Mamma propone sabato 14 marzo, alle 12, di aprire le finestre e cantare tutti #Distantimauniti

13.3.2020 – ‘Attiviamo energie positive‘ è un ciclo di webinar gratuiti per la formazione nel terzo settore, promotore Produzioni dal Basso con Banca Etica e gruppo Assimoco

13.3.2020 – Kia Motors offre ai propri clienti la possibilità di visionare gratuitamente 3 film scelti dall’offerta di palinsesto di Rakuten tv

13.3.2020 – Fra le proposte di intrattenimento di Condé Nast durante l’emergenza, oggi in streaming su Wired.it il direttore Ferrazza intervista Paola Pisano, autrice del progetto Solidarietà digitale

13.3.2020 – #VFQuarantineStories è una iniziativa di Vanity Fair i: conversazioni a distanza (oggi fra il virologo Roberto Burioni e l’ad Fedele Usai) in diretta streaming, moderate da Malcom Pagani

13.3.2020 – WeWorld, organizzazione che da anni opera in difesa di bambini e donne maltrattate, ha gli uffici chiusi ma può essere contatta per casi individuali di sostegno: ascoltodonna@weworld.it

13.3.2020 – ‘Insieme a te per l’Italia’ è il messaggio di Pam Panorama: una campagna a sostegno dell’economia nazionale avviata dal gruppo di grande distribuzione, con la promozione di merci italiane

13-3-2020 – Il ministero della Difesa ha deciso di sospendere per Covid-19 le attività didattiche presso tutti gli istituti di formazione, per mantenere intatta l’operatività delle Forze armate

13.3.2020 – Il gruppo Hearst offre per tutte le proprie testate (Gente, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Esquire, Elle Decor, Marie Claire Maison) tre mesi di abbonamento digitale gratuito

13.3.2020 – Fino al termine dell’emergenza sanitaria anche Avvenire apre la propria edizione digitale gratuitamente a tutti: “Senso di responsabilità e solidarietà sono per noi valori irrinunciabili”

12.3.2020 – L’Associazione italiana editori (Aie) chiede aiuti per i libri, le cui vendite – crollate del 25% a inizio emergenza – rischiano il tracollo dopo la chiusura delle librerie

12.3.2020 – ‘Io nerdo a casa’ è la campagna di Lucca Comics & Games rivolta alla propria community, cui chiede di raccontare 5 attività nerd che svolgono a casa in periodo di Covid-19

12.3.2020 – Radio Maria fa un appello agli ascoltatori che non riescono ad andare in posta per i soliti versamenti a sostegno: al numero verde (800001133) trovano le istruzioni per un Sepa straordinario

12.3.2020 – Parma capitale della cultura 2020 è al momento sospesa. Si attende dal ministro Franceschini la notifica su quando riprenderà: in settembre, oppure con l’anno nuovo

12.3.2020 – Un ‘Reddito di quarantena’ per i giornalisti precari e freelance: lo chiede al governo Senza bavaglio

12.3.2020 – L’Inter e il suo presidente Steven Zhang hanno donato 300mila mascherine anticontagio al Dipartimento della Protezione civile, oltre a indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione

12.3.2020 – Rtl 102.5 lancia l’iniziativa #congliocchideibambini: come i piccoli vedono il Coronavirus. I disegni che saranno spediti alla mail social@rtl.it verranno poi pubblicati in una fotogallery

12.3.2020 – Emilio Carelli, giornalista e deputato 5 Stelle, lancia un appello a tutela di operatori e giornalisti tv per evitare il contagio e lavorare il più possibile online

12.3.2020 – Il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Andrea Martella ha accolto la richiesta di tenere aperti stampatori ed edicole: “Nelle emergenze sanitarie i giornali sono come farmaci”

12.3.2020 -L’università Cattolica proroga dal 30 aprile al 30 giugno la scadenza per il versamento dell’ultima rata dei contributi

12.3.2020 – Banca Mediolanum dona altri 140mila euro (ne aveva già messi a disposizione 100mila) all’Ospedale Sacco, per l’acquisto di una macchina per l’unità operativa di Virologia e Bioemergenze

12.3.2020 – Msc Crociere mette a disposizione una grande nave passeggeri da trasformare in un ospedale attrezzato per accogliere i malati e sopperire alla mancanza di posti letto

11.3.2020 – Alla raccolta fondi Italia a tavola, a favore degli ospedali Giovanni XXIII di Bergamo e Spallanzani di Roma, hanno aderito diversi chef, testimonial di un video su Go.FundMe.com

11.3.2020 – La Repubblica chiede che il governatore della Lombardia Attilio Fontana inserisca le edicola nell’elenco delle attività ‘essenziali’ da tenere aperte, come farmacie e alimentari

11.3.2020 Il manifesto ha deciso di abbattere il paywall del sito, rendendolo interamente gratuito. Perché “l’informazione diventa un bene ancora più prezioso in tempi di emergenza”.

11.3.2020 – Edelman risponde all’emergenza assistendo i clienti nella comunicazione, interna ed esterna, e formando con la piattaforma wokplace i colleghi del gruppo, 7.000 nel mondo

11.3.2020 – Parkinsoncare offre teleassistenza gratuita ai malati. Promotori la Confederazione Parkinson Italia e la startup Zambon, specializzata in soluzioni digitali per malattie neurodegenerative

11.3.2020 – Profumi di vini (virtuali). Ogni sera alle 19 l’imprenditore piemontese Luca Balbiano stappa in diretta Facebook una bottiglia e guida alla sua degustazione: #stappatincasa

11.3.2020 – La fondazione Cineteca di Milano ha reso gratuito il catalogo in streaming dei suoi film

11.3.2020 – L’eco del Chisone, settimanale ‘di comunità’ del Pinerolese, ha attivato il numero verde 800909224, per fornire (con il Comune e la Caritas) aiuto a chi soffre per l’emergenza sanitaria

11.3.2020 – “Postate sui social le foto ricordo di momenti felici in Italia”: un viaggio virtuale, suggerito da Ivana Jelic, presidente Fiavet (Federazione italiana agenzie di viaggio e imprese turistiche)

11.3.2020 – Marco Durante, fondatore e ceo di LaPresse, ha lanciato un appello chiedendo di “adottare una linea durissima” contro il Coronavirus, e di “sigillare” la Lombardia per almeno 15 giorni

11.3.2020 – Fondazione Pubblicità progresso e Comunicazione pubblica aderiscono alla rete delle associazioni di comunicatori e manager per una “comunicazione capillare” che affronti l’emergenza

11.3.2020 – Lo hanno chiamato ‘Racconti in tempo di peste’: una stagione teatrale via web (anche su FB), progetto di Sergio Maifredi, Corrado D’Elia e Lucia Lombardo con il Teatro pubblico ligure

11.3.2020 – Assorel, associazione delle imprese di comunicazione e relazioni pubbliche, non si ferma: “La comunicazione è una risorsa imprescindibile sia per l’informazione sia per le imprese”.

11.3.2020 – Su InBlu Radio, dal 12 marzo, ogni giorno alle 7 si può ascoltare la Messa da Santa Marta celebrata dal Papa. Alle 19, quella del cardinale Angelo De Donatis, dal Divino amore

11.3.2020 – La Scuola della Cucina Italiana di Condé Nast offre un free pass di tre mesi per i suoi corsi digitali

11.03.2020 – Humanitas comunica gli sforzi di medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di tutto il personale nell’emergenza

11.3.2020 – Condé Nast mette a disposizione tre mesi di copie digitali gratuite di tutte le testate, per i prossimi tre mesi

10.3.2020 – Le Frecce fanno posto. Per prevenire il contagio FS ha elaborato una nuova assegnazione delle sedute (mai vicine). L’iniziativa si aggiunge ai dispenser di disinfettante e alla sanificazione dei treni

10.3.2020 – Collezione Peggy Guggenheim: resta virtualmente aperta attraverso i canali social dove si racconta la vita della fondatrice, si mostrano i capolavori esposti e si può partecipare a un quiz artistico

10.3.2020 – 2 minuti di MAMbo: il Museo d’arte moderna di Bologna apre le porte virtuali pubblicando ogni giorno su YouTube MAMbo Channel un nuovo contenuto video delle sue mostre e collezioni

10.3.2020 – Flexible Working è la piattaforma informativa firmata da un gruppo di operatori del settore Ict (4ward, Durante, Far Networks, Lantech Longwave, Var Group) per facilitare l’uso dello smart working

10.3.2020 – OpenDDB, rete distributiva di produzioni indipendenti in Europa, lancia lo streaming di comunità: video, film, documentari gratis al link Openddb.it/streaming-di-comunita/.

10.3.2020 – Solidarietà digitale. Il ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione mette a disposizione una serie di servizi: l’elenco delle società aderenti

10.3.2020 – Il nuovo numero di Vanity Fair è interamente dedicato a Milano: 64 personalità dello spettacolo, della cultura, della moda intervengono sotto l’hashtag #iosonomilano.

10.3.2020 – Ascolta La7 è il podcast con cui si può ascoltare la versione integrale del TgLa7 e di ‘Otto e mezzo’, oltre che estratti di altri programmi di informazione

10.3.2020 – Accenture Italia apre un canale Telegram dedicato ad aggiornamenti, notizie e ricerche a cura del team di Media Relations: https://t.me/accentureitalianews

10.3.2020 – Intesa con il Prefetto di Milano: i giornalisti in servizio (muniti di tesserino) possono circolare nell’area metropolitana

10.3.2020 – Fino al 3 aprile uffici ALG-CASAGIT-INPGI di Milano aperti solo su appuntamento

10.3.2020 – AiutiAMObrescia: la raccolta fondi per gli ospedali bresciani attivata dal Giornale di Brescia

10.3.202 – L’Italia chiamò. Il 13 marzo in streaming dalle 6 alle 24 una maratona di conduttori (Anna Pettinelli, Pierluigi Diaco, Andrea Pezzi…) per raccogliere fondi a sostegno di chi combatte il coronavirus.