Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Il 26 giugno 2020, Riccardo Di Stefano è stato eletto presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria per il prossimo triennio, con 143 voti favorevoli su un totale di 209 votanti, entrando di diritto nella squadra senior come vicepresidente di Confindustria.

Otto vicepresidenti completano la squadra di presidenza 2020 – 2023: Licia Angeli (Confindustria Romagna), Maria Anghileri (Confindustria Lecco Sondrio), Eleonora Anselmi (Confindustria Toscana Sud – Arezzo), Mario Aprile (Confindustria Bari B.A.T.), Francesco Fumagalli (Confindustria Toscana Sud – Arezzo), Andrea Marangione (Unione Industriale Torino), Pasquale Sessa (Confindustria Salerno), Alessandro Somaschini (Confindustria Bergamo).

Palermitano, classe 1986, laurea in Giurisprudenza di Palermo e dottorato di ricerca in Economia civile presso l’Università Lumsa, Di Stefano ha iniziato il suo percorso professionale nel settore della formazione internazionale. Nell’attività di famiglia, diventa membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda Officina Lodato, nata nel 1957, con sede a Palermo e a Roma, nel settore dell’impiantistica civile ed industriale. Successivamente ha fondando la propria attività, Meditermica srl, impresa attiva nel settore delle forniture all’ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore.

Gli incarichi di Di Stefano nel Sistema Confindustria sono iniziati nel Gruppo Giovani della Territoriale di Palermo. E’ stato vice Presidente nazionale nella squadra del Presidente Alessio Rossi dal 2017 ad oggi, occupandosi di Education, Capitale Umano, e Formazione Interna, sviluppando progetti di formazione come GI Academy, una vera e propria scuola di managerialità, e AltaScuola per Giovani Imprenditori, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti imprenditoriali. A livello nazionale, si appassiona alla rivista del Movimento Quale Impresa, entrando a far parte del Comitato di Redazione.