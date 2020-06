E’ l’ORA di Radio Italia. Oggi e domani straordinaria maratona con 45 artisti on air

Radio Italia Ora, è il nome del grande evento di due giorni che coinvolge l’emittente di Mario Volanti oggi e domani ( 27 e 28) giugno. Quarantacinque ore non stop di diretta in cui 45 artisti italiani si alternano alla conduzione, speaker e assoluti protagonisti per un’ora ciascuno per festeggiare la ripartenza e l’estate, dopo i mesi di clausura per l’emergenza Covid19.

Un’evento straordinario che, in qualche modo cerca di non fa rimpiangere troppo ai fan il Concertone saltato per il Covid-19 come tutti gli eventi live, e che riempie la radio di nuovi colori.

La maratona che i responsabili di Radio Italia definiscono un “un evento epocale e mai vissuto nella storia della radiofonia italiana” celebra anche il lancio della nuova immagine della storica emittente. di Volanti.

Una grande festa che segna un giorno speciale anche per il partner Alpitour che riapre domani le dieci strutture in Italia della catena alberghiera VOIhotels e Bravo Club, in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, e la ripresa dei voli della compagnia aerea Neos con un piano voli ricco e ampliato per i turisti che vogliono partire da Milano, Bologna, Bergamo e Verona verso i principali luoghi di vacanze italiane.

La rodata collaborazione di Radio Italia con il gruppo Alpitour, vedrà in due location di VOIhotels, al Tanka Village, dal 3 al 23 agosto, e al Bravo Baia di Tindari, dal 19 al 27 settembre, la presenza dello staff della radio per organizzare eventi con famosi artisti come Fabrizio Moro, Annalisa, Gigi D’Alessio e Francesco Gabbani.