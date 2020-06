Nord Est Economia, settimanale dei quotidiani del GNN del Triveneto ha pubblicato la notizia che per “il quinto anno consecutivo, Acqua Minerale San Benedetto è l’azienda con la più alta reputazione nelle bevande analcoliche, caffè escluso”. Lo certifica, con uno score di 72,6 punti, ‘Italy RepTrak 2020’, il rapporto di The RepTrak Company, società Internazionale che studia, monitora e gestisce la reputazione delle imprese.

Oltre alla più alta Corporate Reputation nel settore di riferimento, per la prima volta quest’anno San Benedetto si classifica al 74esimo posto nella classifica delle 150 aziende più reputate d’Italia”, scrive il giornale diretto da Paolo Possamai, che monitorizza con attenzione il mondo delle imprese del Nord Est.

Il modello RepTrak misura la percezione degli stakeholders (popolazione, dipendenti, media, comunità finanziaria) su sette dimensioni che rappresentano la chiave per la valutazione della reputazione: prodotti e servizi, innovazione, ambiente di lavoro, governance, responsabilità sociale e ambientale, leadership e performance.

Enrico Zoppas, presidente e ad di Acqua Minerale San Benedetto, dichiara la grande soddisfazione “per essere per il quinto anno di seguito l’azienda con la più alta reputazione in Italia”. “Questo importante riconoscimento e le oltre 20 milioni di famiglie italiane che quotidianamente scelgono i nostri prodotti sono la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”, dice Zoppas, un imprenditore che ha fatto della comunicazione una importante leva del successo del suo business, unita all’ offerta di prodotti “sempre più innovativi, sicuri e di alta qualità realizzati grazie ad un approccio sostenibile, ormai parte del nostro Dna, che ci fa essere consapevoli di quanta responsabilità abbiamo nei confronti dell’ambiente che ci circonda per consegnare alle generazioni future un mondo sempre più pulito”.