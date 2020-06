Estate in sinergia per ‘Bell’Italia’

All’inizio di un’estate turisticamente anomala, con scarso afflusso dall’estero ma con la stragrande maggiorana degli italiani che resterà in Italia, subito dopo l’uscita del numero di luglio accompagnato da uno speciale sull’Alto Adige, il mensile di CairoEditore ‘Bell’Italia’ lancia un nuovo prodotto monografico, ‘Estate in Bell’Italia’, che vedrà la luce giovedì 4 luglio, con una tiratura di 330mila copie, in regalo per i lettori di ‘iODonna’, e quindi per estensione del ‘Corriere della Sera’.

Pochi giorni dopo, domenica 7 luglio, uscirà quindi il consueto monografico dedicato alla Sardegna, appuntamento annuale che porta i lettori alla scoperta dell’isola, in edicola a 6,20 euro. “Tutte queste iniziative”, spiega l’editore, “fanno parte di un percorso di investimenti che ha visto Bell’Italia mantenere tutte le iniziative editoriali in programma anche durante il periodo di lockdown: dalla pubblicazione della ‘Guida Osterie 2020’, frutto della consolidata collaborazione con Slow Food, al nuovo allegato dedicato alle Marche, distribuito gratuitamente con il mensile a giugno”.

In particolare, ‘Estate in Bell’Italia’ avrà una foliazione di 304 pagine, di cui 126 di inserito pubblicitario, con circa 100 investitori diversi più alcuni sponsor, il che ha contribuito ad un incremento del 20% della raccolta pubblicitaria di tutto il Sistema Turismo del gruppo (Bell’Italia, Bell’Europa e in Viaggio) nei primi sette mesi del 2020. Il monografico è dedicato al patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico italiano. Dai paesaggi di montagna alle spiagge con acque cristalline, dalle grandi città ai piccoli borghi caratteristici.

Un nuovo prodotto che si inserisce all’interno di ‘Viaggio in Italia’, progetto editoriale integrato del gruppo Cairo-RCS che, oltre a ‘Bell’Italia’, coinvolge ‘Corriere della Sera’, La7, ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Dove’ e comprende l’offerta di viaggi in piccoli gruppi con le firme del Corriere della Sera come accompagnatori.