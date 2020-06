Decolla Hearts & Science in Omnicom Media Group. Giraldi managing director

La connessione tra cuore e scienza è la promessa insita in Hearts & Science, il brand media che decolla ufficialmente anche in Italia avendo come managing director Emanuele Giraldi. Ultima esperienza in MindShare, Giraldi dovrà fare affermare l’agenzia specializzata in consulenza integrata di digital marketing che è il terzo network globale di Omnicom Media Group.

“Nutrendo il linguaggio creativo con i dati e la tecnologia, integrando nativamente sia il digitale che l’analogico, siamo in grado di offrire ai clienti il carburante che permette di essere più rilevanti e generare, mai come ora, maggior potenziale strategico e innovativo” dichiara il manager spiegando il posizionamento dell’agenzia.

Hearts & Science – che negli USA segue tra gli altri AT&T – rappresenta in Italia l’evoluzione di Omni@, sigla solo nazionale nata nel 2016, si avvale del supporto della centrale Omnicom Media Group, gestisce un billing di oltre 40 milioni di euro e si compone di un team giovane (una media di 31 anni) con grandi competenze strategiche e alti standard di servizio.

Commenta ancora Giraldi: “Negli ultimi dieci anni abbiamo alimentato un ecosistema mediatico così rumoroso che la gente fugge dalla pubblicità: il primo competitor di un brand è lo ‘scroll’ sul telefono. Il nostro obiettivo è costruire progetti di marca che attirino le persone e si adattino alle necessità e differenze di ciascuno di noi”.

Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group Italia ha dichiarato: “Emanuele e il suo team sono le persone giuste per questo nuovo progetto di Omnicom Media Group che mette a fuoco un tema che ci coinvolge tutti: conoscere profondamente le persone per comunicare con loro, perché la connessione più importante rimane quella umana. È questo un asset strategico per il successo del business e la chiave di volta che aiuta a differenziarsi in mercati ipercompetitivi ed iperaffollati. Passione, coraggio ed empatia sono indiscutibilmente il mantra e il cuore pulsante di H&S”.