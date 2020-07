Le voci sui focolai in Veneto e in Toscana invece che i falò sulla spiaggia. Estate 2020 in pieno corso con tutte le sue anomalie, ieri e l’altro ieri, venerdì 3 e sabato 4 luglio, piena di repliche in tv, ma (ieri) anche di partite di Serie A. Una vittoria per Rai e una per Mediaset in prima serata. Al venerdì ha dominato Rai1 con l’ultimo programma di Carlo Conti, mentre al sabato la replica di Paolo Bonolis su Canale 5 ha battuto quella dell’ammiraglia rivale, con lo show di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio improvvisamente depresso.

Nel prime time di venerdì c‘è stata quindi la vittoria di Viale Mazzini.

Su Rai1 schierando Paolo Conticini, Gabriele Cirilli, Sergio Friscia, Serena Rossi, Marisa Laurito, Tosca D’Aquino, Carlo Verdone e Loredana Bertè, ha vinto nettamente Carlo Conti; ‘Top 10’ ha avuto 3,579 milioni di spettatori ed il 21,1% (in crescita di quasi due punti).

Su Canale 5 la fiction in replica ‘Ultimo Caccia ai narcos’ si è fermata a 1,543 milioni e 9,1%.

Più staccati tutti gli altri. Tra i film: su Rai2 ‘Le bugie scorrono nel sangue’ 928mila e 4,8%; su Italia 1 ‘Pacific Rim’ a 721mila e 4,4%; su La7 ‘Un americano a Roma’ 327mila e 1,8%.

Tra i programmi freschi: su Rete4 ‘Stasera Italia News Speciale’ 821mila spettatori e 4,4%.

Su Rai3 ‘La Grande Storia’ 622mila e 3,3%. Su Nove, inoltre, ‘Fratelli di Crozza Classic’, ha conquistato 698mila spettatori ed il 3,6%.

Al sabato vincente di netto la replica bonolisiana.

Su Canale 5 ‘Ciao Darwin’ con la sfida tra Giovani e Mature, ha conseguito 2,326 milioni e 16,2% (2,194 milioni di spettatori e 15,5% di share sette giorni prima).

Su Rai1 la replica di ‘Vent’anni che siamo italiani’, con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio alla conduzione, ha avuto 2,074 milioni e 12,7% (2,464 milioni di spettatori e il 14,5% di share sette giorni prima).

Tutte sotto il milione le altre generaliste, in questo ordine: su Rete4 ‘Una vita’ ha conseguito 956mila spettatori e il 6%; su Rai2 il film ‘Lo specchio della vendetta’, ha avuto 860mila spettatori e 5,1% di share; su Italia 1 ‘Alla ricerca dell’isola di Nim’ 792mila spettatori e 4,7% di share; su Rai 3 il film vintage ‘L’audace colpo de I Soliti Ignoti’ 755mila spettatori e 4,4% di share; su La7 ‘Philadelphia’ 534mila spettatori e 3,3% di share.