Alle 19.30 è andata in onda Lecce-Lazio e poi alle 21.45 è stata la volta di Milan-Juventus (a 863mila con il 4,4%, quasi un record per il 209 di Dazn su Sky, con la vittoria rossonera per quattro a due).

Quindi anche ieri mercoledì 7 luglio è entrato in gioco il calcio della Serie A nella griglia tv serale. Che per il resto ha proposto un impianto già decisamente estivo: un film vanziniano su Rai1, uno show in replica su Canale5, poliziotti tedeschi su Rai2 alle prese con quelli di Chicago su Italia1, un film action su Rete4 e ‘#Cartabianca’ in sfida con la versione large di ‘In Onda’ su La7. Ecco come la graduatoria di Auditel ha pesato le varie trasmissioni per numero di ascoltatori.

Su Rai1 la pellicola ‘Torno indietro e cambio vita’, con Raoul Bova, Ricky Memphis, Massimiliano Tortora, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Augusto Fornari, ha conquistato 2,859 milioni ed il 13,9% vincendo la serata.

Su Canale la replica di ‘House party’, con Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo e Michelle Hunziker nel cast di base, e poi Alex Del Piero, Giancarlo Giannini, Vicenzo Salemme, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Gianna Nannini, Enzo Iacchetti, Mario Biondi, Benji e Fede e Shary Noioso nel gruppo, ha ottenuto 1,9 milioni di spettatori ed 11,1%.

Su Italia 1 il telefilm ‘Chicago PD’ ha raccolto 1,224 milioni di spettatori e il 6,3% di share.

Su Rai3 ‘#Cartabianca’ con Bianca Berlinguer alla conduzione e tra gli ospiti e i collegati Mauro Corona, Matteo Salvini, Alessandro Barbano, Massimo Galli, Pierpaolo Sileri, Antonella Boralevi, Andrea Scanzi, Maurizio Gasparri, Alessandra Moretti, ha avuto 1,169 milioni di spettatori ed il 6,3% (1,255 milioni di spettatori ed il 6,6% sette giorni prima).

Su Rai2 per ‘Novantesimo Minuto Goal’ 1,005 milioni di spettatori e il 4,7%, ‘Squadra Speciale Cobra 11’ in prima visione tv, 761mila spettatori e 3,6%.

Su Rete4 ‘Speed’, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jeff Daniels, Joe Morton, Glenn Plummer, ha avuto 864mila spettatori e 4,6%.

Su La7 la versione large di ‘In Onda’, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione, e tra gli ospiti Antonio Padellaro, Michele Emiliano, Pietro Senaldi, Gianni Micalessin, Tomaso Montanari, Nadia Urbinati, ha avuto 494mila spettatori e 2,6%. Da registrare così che su Tv8 ‘Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate’ ha fatto meglio de La7, conquistando 645mila spettatori con il 3,7%. In access, tra i programmi giornalistici questi gli equilibri ravvicinati.

Su Rete 4 per ‘Stasera Italia’, con Veronica Gentili alla conduzione e Sergio Cofferati, Stefano Zecchi, Giampiero Mughini, Alessandro Giuli tra gli ospiti, ha conquistato 1,053milioni di spettatori e il 5,4% di share e poi 1,119 milioni e 5,4% nella seconda parte.

Su La7 ‘In Onda’ in versione normale, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione e Roberto Speranza, Giuseppe Conte in diretta da Lisbona, Antonio Padellaro, Gianni Cuperlo, Silvia Sciorilli Borrelli, Philippe Daverio tra gli ospiti, ha conseguito 1,003 milioni di spettatori e 4,8%.

Su Rai2 il ‘Tg2Post’, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Massimo D’Amore, Federico Monga, Massimo D’Amore ha avuto 914mila e il 4,4%.