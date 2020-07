F1, nel calendario 2020 anche una gara al Mugello: si chiamerà Gp della Toscana Ferrari 1000

Salgono a dieci gli appuntamenti del calendario 2020 di F1. Alle gare confermate fino ad ora si sono aggiunti un granpremio al Mugello, nona prova del mondiale, il 13 settembre, l’altro a Sochi in Russia, il 27 settembre. E’ la prima volta nella storia che la pista toscana, di proprietà della Ferrari, ospita una corsa di F1 valida per il campionato del mondo. L’evento, in programma la settimana dopo il gp sul circuito di Monza, coinciderà con la millesima gara in F1 della scuderia di Maranello. E, in omaggio alla ricorrenza la denominazione della gara sarà Gp della Toscana Ferrari 1000.

“Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il loro duro lavoro e il supporto nel rendere possibili questi Gran Premi – ha dichiarato la Formula 1 in un comunicato [1] – e sappiamo che i nostri fan saranno lieti di vedere la Russia ospitare settima gara all’Autodrom di Sochi e vedere le auto di Formula 1 correre per la prima volta sull’entusiasmante circuito del Mugello in Italia”.

Per quanto riguarda il destino delle altre gare, sono attesi altri annunci nei prossimi giorni, con gli organizzatori che stanno valutando l’andamento dei contagi da coronavirus nei vari paesi prima di decidere se cancellare definitivamente o meno l’ipotesi di gareggire.

La Formula 1 ha ipotizzato che la stagione 2020 rivista possa avere tra le 15 e le 18 gare.