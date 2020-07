Online – E-VENTI talk organizzato da Ferpi sul rilancio del settore Eventi

Il 15 luglio alle 17 il talk organizzato da Ferpi Lazio e Triveneto sul rilancio di un settore chiave per il Sistema-Paese. Il settore degli Eventi produce 65,5 miliardi di fatturato, incide per 36,2 miliardi sul Pil e produce grandi numeri di occupazione e indotto. L’emergenza Covid l’ha fermato: ripartire da qui, da un settore chiave per il rilancio internazionale del Sistema-Paese. Ospiti del talk il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano. Partecipano al confronto – introdotto da Giuseppe De Lucia, Delegato Ferpi Lazio, dal Delegato Ferpi Triveneto, Filippo Nani e moderato da Daniela Bianchi, Consigliere Nazionale FERPI – Maria Criscuolo (Presidente Triumph Group), Corrado Peraboni (ceo IEG Expo), Giovanni Rodia (Direttore Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne Ice Agenzia), Marco Sabetta (dg Salone del Mobile). Conclusioni affidate a Rossella Sobrero, Presidente della Ferpi. L’evento è in diretta sulla pagina Facebook di Ferpi Lazio Info: delegazione.lazio@ferpi.it; cell. 339.5785378