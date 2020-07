Il Campionato Italiano di Ciclismo 2020 sceglie Rds come radio ufficiale dell’evento

Rds 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale del Campionato Italiano di Ciclismo in Veneto. L’evento del 21-23 agosto 2020 a Bassano del Grappa (VI), Marostica (VI), Colceresa (VI) e Cittadella (PD) porterà non soltanto i big assoluti del ciclismo tricolore, ma anche la carica della nota emittente radio.

Massima visibilità sia prima dell’evento – con spot dedicato in rotazione – sia durante: una postazione fissa sarà allestita all’arrivo a Cittadella domenica 23 agosto; dal palco un conduttore e un animatore Rds coinvolgeranno il pubblico; i conduttori potranno premiare gli atleti, effettuare interviste on field,

affiancarsi allo speaker ufficiale per le comunicazioni più importanti e interagire con l’animatore per creare intrattenimento. Un piano di attività a tutto tondo, per una partnership pensata anche per diffondere ottimismo in una fase di rilancio di appuntamenti sportivi come questi.

La pianificazione continua su stampa, attraverso la collaborazione con il media partner Rcs che garantirà la copertura su Gazzetta dello Sport e sugli inserti G Magazine e Sportweek. Strategia e comunicazione, dal supporto grafico al piano digital fino al concept – costruito intorno al claim

‘UniamoCI’ – sono affidati all’agenzia di design e comunicazione Jonny Mole (www.jonnymole.com) di Jonny Moletta, organizzatore di CI2020 insieme all’ex pro Filippo Pozzato e Gaetano Lunardon.

Con loro una rete di partner di rilievo nazionale e internazionale, tra cui: Consorzio Prosecco Doc, Banca Mediolanum, Bmw Italia, Us Polo Assn, Selle Italia, Elite, Sidi, Vittoria, Gabelò caffè, Rovelli dolci, Birra Ingross, Geo Tex, Basso Bikes, ABC Luxury watches, Utensilnord.

A livello istituzionale supportano i campionati la Regione Veneto, Veneto Turismo, i Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Cittadella/800 anni, Colceresa, Asolo, Castelfranco Veneto, Rossano Veneto.