Il focus si è spostato su Pietro Delle Piane e Antonella Elia e poi nel finale è rimasto a metà il falò di confronto tra Annamaria e Antonio, che prometteva scintille. Ma ancorchè capace di ottenere risultati da record si può considerare come interlocutoria la puntata della serata del 23 luglio di ‘Temptation Island’, il programma sui tradimenti in onda con successo su Canale5. Dall’altra parte della barricata tv, Rai1 ha schierato una commedia con Paola Cortellesi e Raul Bova, ‘Nessuno mi può giudicare’. Alla sera alle 21.45 il calcio ha proposto invece Lazio-Cagliari (a 250mila e 1,4% sul 209 di Dazn su Sky), mentre il resto della griglia prevedeva i telefilm polizieschi su Rai2, un film fantasy, ‘I Legnanesi’ in replica, uno speciale su Patty Pravo sulla terza rete. Ecco la classifica del prime time, in ordine di ascolti.

Ha vinto facile la trasmissione della Fascino di Maria De Filippi affidata alla conduzione di Filippo Bisciglia. Su Canale 5 ‘Temptation Island’ ha avuto a 3,727 milioni di spettatori ed il 23,7%.

Su Rai1 la commedia ‘Nessuno mi può giudicare’, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Anna Foglietta nel cast, ha ottenuto 2,582 milioni di spettatori e il 13,5%.

Su Rai2 dopo ‘Novantesimo Minuto Goal’ (1,1 milioni di spettatori e il 5,5%) questo il bilancio dei telefilm: ‘Hawaii Five-0’ ha ottenuto 896mila spettatori ed il 4,5%, ‘Ncis New Orleans’ ha riscosso 794mila spettatori e 4,6%.

Appaiato e spesso avanti ha corso il film di Italia 1, ‘Apes Revolution-Il pianeta delle scimmie’, con Andy Serkis, Jason Clarke, Keri Russell, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee, Kirk Acevedo, Toby Kebbell, Enrique Murciano, Judy Greer, a 939mila spettatori e 5,1%.

Su La7 la versione larga di ‘In Onda’, ‘In Onda Focus’, con Lucia Azzolina, Andrea Purgatori, Mario Monti, Gianluigi Paragone, Marianna Aprile tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo, ha riscosso 710mila spettatori ed il 3,9%.

Su Rete4 la replica di ‘I Legnanesi’, con La Teresa, la Mabilia e il Giovanni e il teatro dialettale protagonisti, ha conquistato 680mila spettatori e 3,8% di share.

Su Rai3 il docuformat in replica ‘In Arte Patty Pravo’, con Pino Strabioli alla conduzione, ha ottenuto 665mila spettatori ed il 3,5%. In access questo hanno corso molto vicini tra loro Luca Salerno su Rai2, Luca Telese e David Parenzo su La7 e Veronica Gentili su Rete4.

Su Rai2 ‘Tg2 Post’ con Franco Locatelli, Massimo Galli e Laura Berti tra gli ospiti di Luca Salerno, ha raccolto 1,001 milioni di spettatori e il 5,1% di share.

Su La7 ‘In Onda’, con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Federico Rampini e Carlo Bonini, ha avuto 976mila spettatori e il 5%.

Su Rete4 ‘Stasera Italia’ con Nicola Zingaretti, Mariastella Gelmini, Fabrizio Del Noce, Cesare Damiano, ha ottenuto 828mila e 4,5% e poi 900mila e il 4,5%.