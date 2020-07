Edizione in digitale per il terzo Festival dello Sport di Trento

Edizione completamente digitale per il terzo Festival dello Sport di Trento, in programma dal 9 all’11 ottobre prossimi. ‘ We are the champions’ il titolo dell’appuntamento 2020 che proporrà una sestina di eventi, coinvolgendo oltre 100 ospiti, che potranno essere seguiti in streaming sulle piattaforme di Gazzetta.it e de ilfestivaldellosport.it.

Nel corso delle dirette, sarà possibile l’interazione virtuale con i campioni, che potranno dialogare con il pubblico degli appassionati sportivi. Oltre ai talk, il programma (che sarà svelato in modo completo a settembre) proporrà altri contenuti speciali, mentre i tradizionali camp vivranno in forma virtuale con masterclass e lezioni su specifiche discipline.

La Gazzetta dello Sport seguirà il Festival con una completa copertura informativa su carta, web, social.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Marketing, Apt di Trento Monte Bondone Valle dei Laghi),con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico.

Direttore scientifico del Festival è Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport.