Ischia premia l’olandese Van Aalderen per i reportage italiani

Cinquantacinque anni, metà dei quali trascorsi in Italia. A raccontare il nostro Paese e le sue bellezze. E’ così che Maarten van Aalderen si è aggiudicato il Premio Ischia 2020. Van Aaalderen è corrispondente (oltre che per l’Italia, anche per Turchia e Grecia) del ‘Telegraaf’, il più diffuso quotidiano olandese con una tiratura di oltre 700 mila copie, e con i premi ha una certa consuetudine. Già vincitore del Neruda Award, ha anche pubblicato un paio di libri sul ‘Belpaese visto dalla stampa estera’ e i ‘Talenti d’Italia’.

Non è un caso quindi che la sezione ‘Il bello dell’Italia’ che il Premio Ischia riserva ai giornalisti della stampa estera che meglio rappresentano il nostro Paese sia andato a lui. Un professionista che durante l’aspro dibattito sul Recovery Fund, che ha visto contrapporsi il governo italiano a quello olandese, è intervenuto a sottolineare l’importanza di mantenere coesa l’Unione europea, senza strappi e rigide preclusioni.

Il premio sarà assegnato l’11 e il 12 settembre nel parco del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno, al cui interno sono custoditi tutti i reperti archeologici ritrovati sull’isola – dal neolitico a quelli dell’epoca classica – e in particolare la famosissima Coppa di Nestore.

Nel palmarès della 41esima edizione, il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è stato assegnato al fotografo Andrea Frazzetta per le immagini degli “eroi italiani” che hanno combattuto contro il Covid-19 pubblicate suThe New York Times. Giornalista dell’anno per la tv è Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Pechino durante la pandemia mentre per il giornalismo sportivo il riconoscimento è stato assegnato a Gianni Minà, storico cronista e conduttore televisivo da oltre 40 anni. Il Premio Ischia per il “giornalista scrittore” va invece a Gennaro Sangiuliano, autore di numerosi libri di saggistica e Andrea Vianello, per il suo “Ogni parola che sapevo”. Un premio speciale è stato attribuito all’Eco di Bergamo per i servizi sull’epidemia che ha colpito la Lombardia, mentre il premio per il giornalismo web è andato al sito Tpi.it.

A patrocinare la manifestazione, la Regione Campania, l’Istituto di Credito Sportivo, l’Aci (Automobile Club d’Italia), Unipol Gruppo e ACEA spa, Terna spa, Menarini Group spa e Data Stampa.