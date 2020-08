Giffoni: al via il secondo atto del festival cinematografico per ragazzi

Primo tempo chiuso con soddisfazione. Adesso, il 25 agosto, parte il secondo atto del Giffoni Film Festival, che si concluderà sabato. Primo festival per ragazzi al mondo, il Giffoni è diviso in fasce anagrafiche. La prima parte era riservata ai +18 e +16. La nuova sarà per i + 13, e vi interverranno fra gli altri Sergio Castellitto e Toni Servillo.

Un’edizione complicata questa 2020, come per tutti i festival che nell’anno della pandemia stanno provando a ripartire con formule diverse, con in più il fatto che è il 50° anniversario.

Ma Claudio Gubitosi, direttore oltre che fondatore, si è impegnato perché #Giffoni50 diventasse un vero “inno alla gioia”, capace di “esplorare territori mai visti” e di lanciare un messaggio positivo in tempi di paure.

Protagonisti come sempre i ragazzi: “I veri protagonisti sono loro. Perché a Giffoni le star si smitizzano: è una scuola di valori dove si incontrano le persone che fanno il bene degli altri. Non solo persone note, ma anche conosciute. Sono loro le nostre stelle ascendenti”, prosegue Gubitosi.

Martedì sarà il turno degli adolescenti, con i giurati +13 provenienti dalla Campania, dopo essersi tutti sottoposti ai test sierologici.

I numeri di #Giffoni50 contano: 610 giurati coinvolti fisicamente, 46 hub di cui 32 in Italia e 14 all’estero, 47 opere in concorso da 26 nazioni (di cui 11 italiane), 1 sezione Giffoni Impact con uomini e donne di scienza, spettacolo, cultura, imprenditoria, sport, oltre 100 ospiti e talent.