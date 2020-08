Jeff Bezos è il primo al mondo a superare i 200 miliardi di patrimonio

Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online.

Walmart e Microsoft si alleano per rilevare le attività americane di TikTok e avere la meglio su Oracle. Il colosso del retail vede nell’app una nuova opportunità per raggiungere la clientela, specie quella dei giovanissimi. Succede nello stesso giorno in cui il CEO di TikTok Kevin Mayer si è dimesso dopo poco più di tre mesi dalla sua nomina in seguito all’inasprirsi della battaglia legale e politica con l’amministrazione Trump.

Il patrimonio di Jeff Bezos ha superato i 200 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. È il primo al mondo ad aver superato questa soglia. Dietro di lui Bill Gates con 124,3 miliardi e Mark Zuckerberg con 114,7 miliardi.

Rete unica, via libera dal Governo alla nascita della società Cdp-Tim. Il vertice della maggioranza ha approvato all’unanimità il piano presentato dall’ad di Cdp Fabrizio Palermo, che tratteggia un assetto in più step per arrivare alla nuova società (AccessCo) dove Tim avrà la maggioranza azionaria e Cdp, attraverso Cdp Equity (che insieme ad Enel detiene quote di Open Fiber), figurerà come il secondo socio e, a seguire, ci saranno gli altri azionisti. Nelle prossime ore, il premier Conte e il ministro Gualtieri dovrebbero incontrare l’ad Enel, Francesco Starace, per chiedere massimo sostegno, sul fronte Open Fiber, allo schema che sta prendendo forma.

Salesforce taglia posti dopo i conti record. La società subito dopo aver fatto registrare il balzo del titolo in borsa, ha iniziato a contattare i dipendenti che potrebbero essere ricollocati in un piano di riorganizzazione aziendale. Si tratterebbe di circa 1000 persone che avranno 60 giorni di tempo per trovare una nuova collocazione in azienda.

Il Veneto punta sugli influencer per rilanciare il territorio dopo il lockdown. Non si tratterà dei classici vip (fatta eccezione per Aurora Ramazzotti) ma di personaggi affermatisi in rete su uno specifico segmento. Come Martina Sergi, Martina Rando e Claudia Casanova, grandi esperte di yoga, che si sono rese protagoniste di un raid promozionale sulle Dolomiti. O come Tommaso Cassissa, ventenne tiktoker da un milione di follower che ha visitato le ville del Palladio per poi lanciarsi fra rafting e parapendio in Valdobbiadene fino a dilettarsi con il golf al Lido di Venezia. Un’operazione di rilancio fortemente voluta dal governatore Luca Zaia che il 20-21 settembre spera in una rielezione.