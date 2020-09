Debora Campagna, zone manager Area Puglia del Gruppo Editoriale Citynews

Il 3 settembre 2020, Citynews, gruppo editoriale con un’area commerciale composta da oltre 80 professionisti, suddivisa in due linee di business – una con focus sulla raccolta pubblicitaria territoriale e una su quella per clienti nazionali – ha annunciato l’ingresso di Debora Campagna nel ruolo di zone manager dell’Area Puglia.

Nel suo ruolo coordina il team che si occupa della raccolta territoriale dell’Area Puglia, che comprende le edizioni di prossimità BariToday.it, LeccePrima.it, BrindisiReport.it e FoggiaToday.it, alle quali si è aggiunto l’aggregatore di news Puglia.Today.it, pubblicato da Citynews con un occhio alle esigenze di comunicazione dei partner istituzionali della regione.

Campagna ha esperienze nell’ambito media & advertising, una profonda conoscenza del settore News & Information, avendo lavorato per vent’anni in Piemme con il ruolo di adv & digital account per i clienti locali e nazionali in Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Inoltre ha esperienza anche nella comunicazione istituzionale degli Enti.