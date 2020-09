Camogli (Ge) – Festival della Comunicazione. Tema 2020: la Socialità

Anche quest’anno si tiene dal vivo e in presenza, da giovedì 10 a domenica 13 settembre, con tutte le accortezze e le precauzioni stabilite dalle normative vigenti. Tema di questa edizione: la Socialità. Vincitore del Premio Comunicazione 2020 è Rosario Fiorello. Celebre e apprezzato per la sua capacità di rimescolare, con improvvisazione, burla e spontaneità, il classico e il contemporaneo, il serio e il bizzarro. Con Nando Pagnoncelli e “L’Italia ai tempi del coronavirus” si parla di sondaggi, di televisione con Aldo Grasso, di impresa con Oscar Farinetti, di teatro con Monica Guerritore, di finanza con Paolo Basilico, di management con Severino Salvemini e Alessandra Perrazzelli, di diritto con Roberto Zaccaria, Gherardo Colombo e Vincenzo Roppo, di scienza con Piergiorgio Odifreddi, di politica con Marco Bucci e Beppe Sala, di economia con Elsa Fornero e Carlo Cottarelli. Duccio Cavalieri e Giorgio Manzi ci mostrano alcune delle più strane curiosità della biotecnologia e della biologia ambientale con “Social da sempre, ovvero come siamo diventati umani e come i microrganismi si sono inseriti nella nostra socialità”. E tanto altro. Info prenotazioni e programma