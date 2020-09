Frank O’Donnell, general manager di Coca-Cola HBC Italia

Il 3 settembre 2020, Coca-Cola HBC Italia ha annunciano la nomina di Frank O’Donnell come general manager. Subentra a Vitaliy Novikov, nominato group commercial and customer director del gruppo, per guidare le quasi 2.000 persone che lavorano tra i 5 stabilimenti produttivi in Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania e Basilicata.

Il 52enne manager irlandese ha iniziato la sua carriera in Coca-Cola nel 1992 ricoprendo posizioni di sempre maggior responsabilità all’interno dell’azienda che lo hanno portato a rivestire il ruolo di direttore commerciale in Irlanda, Repubblica Ceca e Slovacchia e successivamente di general manager in Irlanda e in Austria.