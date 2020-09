Nicolas Maure, vicepresidente esecutivo, chief turnaround officer del Gruppo Renault

A partire dal 1° settembre 2020, Nicolas Maure ricopre la carica di vicepresidente esecutivo (evp), chief turnaround officer del Gruppo Renault, riportando direttamente al ceo Luca de Meo. Nel suo ruolo mantiene, peraltro, la funzione di direttore delle operazioni per la Regione Eurasia, assunta a gennaio 2018, per la quale riporta a Denis Le Vot, direttore regioni e commercio del gruppo, e diventa membro del Comitato Esecutivo del Gruppo (CEG).

“Il ruolo di Nicolas Maure sarà fondamentale per garantire il “turnaround” del Gruppo, ossia la ripresa della performance e il ritorno a livelli soddisfacenti di redditività entro il 2022”, ha commentato il ceo de Meo. “In stretta collaborazione con le marche e con tutte le funzioni del Gruppo, avrà la responsabilità di proporre e gestire un piano d’azione con lo scopo, da una parte, di ridurre significativamente i nostri costi fissi e variabili, e, dall’altra, di generare reddito e cash, fin da subito”, ha concluso.

Nato nel 1960, Maure si è laureato presso l’École Centrale de Paris (1983) e ha conseguito un MBA presso l’Insead (1985). Dopo una carriera presso Valeo e Faurecia, è entrato a far parte di Renault nel 2000 dove ha ricoperto diverse posizioni.

Inizialmente direttore acquisti della divisione ricambi e accessori, nel marzo 2003 è diventato direttore del piano qualità e, successivamente, nel settembre 2004, direttore generale delegato della società delle trasmissioni automatiche.

A settembre 2006, è diventato direttore dello stabilimento meccanico Dacia in Romania. Ad agosto 2008 la nomina a vicepresidente powertrain in Renault-Nissan purchasing organization (RNPO) e, successivamente, quella a direttore della performance della produzione del Gruppo Renault, a marzo 2013. A gennaio 2014, è diventato direttore Generale del Gruppo Renault Romania e ceo di Automobile Dacia. Da aprile 2016 a giugno 2018, Maure è stato presidente di AVTOVAZ, di cui ha assunto nel giugno 2019 la presidenza del Consiglio di Amministrazione.