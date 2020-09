Prensa Ibérica lancia Tendencias 21, portale di scienza e innovazione tecnologica

Prensa Ibérica lancia Tendencias 21, sito specializzato in divulgazione scientifica e tecnologica attraverso contenuti di qualità avallati dai più importanti studiosi.

“Oggi più che mai abbiamo la necessità di sapere la verità di ciò che succede nel nostro mondo”: questo lo slogan con cui Prensa Ibérica aggiunge un nuovo prodotto alla sua offerta editoriale, Tendencias 21. La rivista, fondata e diretta dal giornalista Eduardo Martínez de la Fe, da più di 30 anni – prima in edizione cartacea e poi in digitale – offre al lettore i progressi scientifici e tecnologici più rilevanti raccontati attraverso un linguaggio semplice.

Alejandro Sopeña, direttore di Nuevos Proyectos di Prensa Ibérica, ritiene che “oggi è possibile informarsi intrattenendosi, grazie alla combinazione di sforzo scientifico e sforzo giornalistico che insieme fanno diventare interessante ciò che è importante”.

La redazione di Tendencias 21 comprende più di cento studiosi accreditati nei rispettivi ambiti di studio (tra cui due Premi Nobel) che danno fondamento e credibilità al lavoro divulgativo della rivista e il sito si avvale di un team di massima professionalità ed esperienza in ambito divulgativo.

Secondo la classifica Top Science Sites, il portale fa parte delle 500 fonti scientifiche di Internet più visitate al mondo e viene consultato più di centomila volte al mese da altri siti scientifici.

La pubblicazione è inoltre partner di Euroscience, l’Associazione europea per la promozione della scienza e della tecnologia, e dal 2008 fa parte degli archivi digitali dell’Unesco.